"Hô mưa gọi gió" trong thời 4.0

Việc ông Lê Minh Hoàng tự nhận có thể "cầu mưa" giải hạn cho TPHCM và các tỉnh phía Nam gây ồn ào dư luận trong suốt mấy ngày qua.

Nhân vật này được tiến cử bằng văn bản có chữ ký của một vị tiến sĩ. Tuy nhiên, dù giới thiệu ông Hoàng với Chi cục Thủy lợi TPHCM, song văn bản nhấn mạnh tới 2 lần việc "chưa được kiểm chứng" khả năng "hô mưa, gọi gió" của người này. Đến nay phía Chi cục Thủy lợi TPHCM vẫn chưa có hồi âm, hẳn vì không ai lại mất thời gian cho một việc thiếu căn cứ khoa học như vậy.

Ngày nay đến học sinh tiểu học cũng hiểu rõ mưa - nắng là những trạng thái của thời tiết, được hình thành từ các biến đổi tự nhiên (hơi nước gặp lạnh thì tạo thành mây và mưa). Những "dị nhân" với khả năng "hô phong hoán vũ" chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hư cấu hoặc trên phim ảnh mà thôi.

Nắng nóng kéo dài khiến nhiều hồ thủy lợi ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ cạn trơ đáy (Ảnh: Hữu Khoa).

Bằng công nghệ hiện đại và tốn kém, một số quốc gia có thể can thiệp vào thời tiết để "xua mây đuổi mưa", chứ dùng ý thức để có thể xoay chuyển thời tiết được thì nghe qua quả là chuyện nực cười. Mà để kiểm tra khả năng thì cũng đơn giản, chỉ cần biểu diễn thị phạm tại chỗ là có thể biết được đâu là trò bịp, đâu là "siêu năng lực". Đấy, Hà Nội đang nắng, anh hãy thử cầu mưa ngay lập tức xem mưa có tới không?

Ông Lê Minh Hoàng không phải là người đầu tiên tự nhận mình có khả năng siêu nhiên "cầu mưa", từng có những người khác nổi lên với tuyên bố tương tự nhưng đều là "pháo xịt", đơn cử như một trường hợp vào năm 2010 cho rằng bản thân có thể dùng ý thức để "đuổi mưa" dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội…

Thế kể ra muốn làm "dị nhân", "siêu nhân" cũng dễ nhỉ, cứ tuyên bố bằng mồm, lập tức nổi tiếng! Than ôi, nếu quả có siêu năng lực như thế ở trên đời, sao phải chờ đến khi hạn hán mới cầu? Dự báo thời tiết ngày càng sát thực, các vị biết trước thời tiết lúc nào mưa, lúc nào nắng, ở đâu có khả năng lũ lụt, ở đâu nguy cơ hạn hán… vậy thì ngay lúc còn nguy cơ các vị dùng "siêu năng lực" ngăn chặn đi! Được thế thì đúng là phước đức cho cả trăm triệu dân, mà có khi các vị còn được thế giới ca tụng nữa ấy chứ!

Trong diễn biến mới nhất, huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo xã Mỹ Thành (nơi thường trú của ông Hoàng) và công an xác minh. Sau khi nhận chỉ đạo, UBND xã Mỹ Thành và lực lượng chức năng đã có cuộc làm việc với ông Hoàng. Đến nay kết quả cuộc làm việc chưa được thông tin cụ thể. Tuy nhiên, ông Hoàng cho biết kế hoạch vào TPHCM của ông không thành vì một lý do bất khả kháng ở địa phương.

Về phía lãnh đạo huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết địa phương chưa từng ghi nhận "năng lực" này của ông Hoàng. Thiết nghĩ chính quyền địa phương nên phối hợp với cơ quan có chuyên môn để làm rõ sự việc, thông tin chính thức với công luận.

Những ngày qua, tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết chủ đạo vẫn là nắng nóng. Nền nhiệt tại Nam Bộ duy trì mức cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tính đến ngày 15/4, có ba tỉnh là Tiền Giang, Kiên Giang và Cà Mau đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do xâm nhập mặn, hạn hán, thiếu nước sinh hoạt.

Tình hình nắng nóng chưa từng có đang xảy ra không chỉ ở khu vực nam bộ nước ta mà còn bao phủ nhiều quốc gia Đông Nam Á. Các nhà khí tượng học cho rằng, đợt khô hạn kéo dài bất thường là do El Niño, một kiểu khí hậu tự nhiên bắt nguồn từ Thái Bình Dương dọc theo đường xích đạo và ảnh hưởng đến thời tiết trên toàn thế giới.

Chúng ta đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu, và để chống biến đổi khí hậu là cả một chiến dịch toàn cầu. Mỗi người trong chúng ta hãy tích cực tham gia công tác xã hội, bảo vệ môi trường, qua đó góp phần vào việc giữ gìn hành tinh xanh - ngôi nhà chung của nhân loại. Cá nhân tôi đồng ý với quan điểm của chuyên gia thời tiết Nguyễn Ngọc Huy, rằng cầu mưa là một tín ngưỡng tồn tại từ lâu đời ở nhiều nền văn hóa khác nhau. Đây là sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đáng tôn trọng. Tuy nhiên lợi dụng văn hóa tín ngưỡng để trục lợi hay gây hoang mang trong dân chúng thì không nên cổ vũ.

Hôm nay, dự báo thời tiết vào chiều tối và đêm sẽ có mưa ở Tây Nguyên, Nam Bộ… Trời mưa thì sẽ mưa, chứ đâu phải do ai "làm phép".

Tác giả: Bích Diệp tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại trường Đại học Ngoại thương; là phóng viên báo Dân Trí từ năm 2012. Chị chuyên đưa tin về kinh tế, hoạt động doanh nghiệp, thị trường chứng khoán…, và gắn bó với mục Blog - Tâm điểm từ năm 2016.

