Facebook vừa có động thái bất ngờ khi đổi tên công ty thành Meta, đưa Facebook trở thành một công ty con. Ý nghĩa đằng sau tên gọi Meta của công ty mới sở hữu mạng xã hội Facebook là gì?

Meta là gì?

Meta là tên gọi của công ty mới do Mark Zuckerberg thành lập, thay thế cho Facebook trước đây. Sau khi được thành lập, Facebook và các dịch vụ trước đây, như Instagram, WhatsApp, Oculus…, sẽ trở thành một công ty con dưới quyền của công ty mẹ Meta.

Tấm bảng hiệu với biểu tượng "Like" nổi tiếng ở trụ sở chính của Facebook (Ảnh Cnet)...

… đã được chuyển thành bảng hiệu "Meta", tên mới của công ty (Ảnh: Cnet).

Giải thích cho quyết định tái cấu trúc và đổi tên mô hình công ty, Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Facebook, cho biết đây là động thái để giúp công ty này thoát ra khỏi cái bóng của một công ty mạng xã hội đơn thuần, mà muốn đầu tư xây dựng một "đa vũ trụ ảo" (metaverse).

"Tôi nghĩ rằng đã có nhiều bối rối và nhầm lẫn khi để tên công ty trùng với tên gọi của một trong những mạng xã hội của chúng tôi", Mark Zuckerberg cho biết. "Tôi nghĩ rằng sẽ hữu ích hơn cho mọi người khi tên gọi của công ty sẽ khác với tên gọi của một sản phẩm cụ thể. Sự thay đổi này sẽ tạo nên điều đó".

Kể từ ngày 1/12, mã chứng khoán của Facebook sẽ được đổi từ FB sang MVRS.

Động thái của Facebook cũng giống như Google vào năm 2015, khi công ty này tái cấu trúc, thành lập công ty mẹ Alphabet, đưa Google trở thành công ty con và không còn hoạt động như một công ty tìm kiếm Internet đơn thuần.

Ban lãnh đạo của Meta hiện nay như thế nào?

Việc đổi tên công ty từ Facebook sang Meta có lẽ là biến động lớn nhất của mạng xã hội này kể từ thời điểm ra mắt lần đầu vào năm 2004. Tuy nhiên, sự thay đổi này không ảnh hưởng nhiều đến cấu trúc thượng tầng và ban lãnh đạo của công ty.

Mark Zuckerberg sẽ tiếp tục nắm vị trí Chủ tịch kiêm CEO của Meta, thực hiện những tham vọng của công ty mới thành lập (Ảnh: P.A).

Mark Zuckerberg vẫn sẽ tiếp tục nắm giữ chức vụ Chủ tịch và CEO của Meta, giống như Facebook trước đây. Không giống với các nhà sáng lập Google đã rút lui sau khi thành lập Alphabet, Mark Zuckerberg cho biết bản thân mình chưa có kế hoạch nghỉ hưu và vẫn có những dự định lâu dài với công ty mới thành lập.

Các chức vụ lãnh đạo khác trong công ty như Giám đốc điều hành (COO), Giám đốc công nghệ, Giám đốc tài chính… của Facebook vẫn sẽ được giữ nguyên sau khi chuyển qua Meta.

Facebook đổi thành Meta có ảnh hưởng đến người dùng?

Câu trả lời là: Không. Sự thay đổi này không hề ảnh hưởng gì đến người dùng khi mà các dịch vụ của Facebook vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường.

Thậm chí, Meta sẽ tạo ra và mang đến cho người dùng những sản phẩm, dịch vụ mới trong thời gian tới.

Tên gọi Meta có ý nghĩa gì?

Dĩ nhiên, việc đổi tên một công ty có vốn hóa thị trường gần 900 tỷ USD đòi hỏi phải chọn lựa một cái tên có ý nghĩa. Mark Zuckerberg cho biết, cái tên Meta đã "phản ánh toàn bộ những gì chúng tôi sẽ làm và tương lai mà chúng tôi muốn xây dựng".

Mark Zuckerberg hy vọng Meta sẽ giúp vượt qua cái bóng một công ty mạng xã hội của Facebook hiện tại.

Mark Zuckerberg cũng cho biết thêm, cái tên Meta có nghĩa là "vượt ra ngoài" theo tiếng Hy Lạp, thể hiện tham vọng thoát ra khỏi hình bóng của một công ty mạng xã hội đơn thuần như hiện nay.

"Đối với tôi, nó tượng trưng rằng luôn có nhiều thứ để xây dựng, luôn có những chương tiếp theo của câu chuyện", Mark Zuckerberg chia sẻ. "Đối với chúng tôi, đó là một câu chuyện bắt đầu từ phòng ký túc xá đại học và phát triển vượt ra ngoài bất cứ điều gì chúng tôi có thể tưởng tượng. Tôi tự hào về những gì mà chúng tôi đã xây dựng cho đến nay và vui mừng về những gì đã xảy ra tiếp theo khi chúng tôi vượt xa những gì có thể ngày hôm nay".

"Vượt ra khỏi những ràng buộc của màn hình, vượt qua giới hạn của khoảng cách và vật lý, hướng tới một tương lai nơi mọi người có thể hiện diện với nhau, tạo ra những cơ hội mới và trải nghiệm những điều mới", Mark Zuckerberg cho biết thêm về ý nghĩa tên gọi công ty mới. "Tương lai sẽ vượt xa bất cứ điều gì chúng ta có thể tưởng tượng".

Ngoài ra, tên gọi Meta còn có thể là từ viết tắt của metaverse (đa vũ trụ ảo), mục tiêu mà Facebook đang nhắm đến để xây dựng.

Metaverse là gì?

Metaverse có lẽ là từ khóa được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày qua; tuy nhiên, với không ít người khái niệm này vẫn khá mơ hồ.

Khái niệm metaverse được nhắc đến lần đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng "Snow Crash" của nhà văn Mỹ Neal Stephenson xuất bản năm 1992.

Nói một cách dễ hiểu, metaverse (đa vũ trụ ảo) là một thế giới ảo được tạo ra bởi máy tính, nơi mọi người có thể chơi game, làm việc và kết nối với nhau trong môi trường ảo. Mỗi người có thể tự tùy biến cho mình một nhân vật ảo, đại diện cho chính bản thân mình trong thế giới ảo này. Metaverse sẽ giúp xóa bỏ mọi giới hạn về địa lý, giúp mọi người kết nối dễ dàng với nhau, nhưng thông qua một thế giới ảo hoàn chỉnh, thay vì một ứng dụng mạng xã hội như Facebook hiện nay.

Nhân vật ảo đại diện cho Mark Zuckerberg trong thế giới metaverse (Ảnh cắt từ video).

Nếu đã từng xem một số bộ phim khoa học viễn tưởng như "Ready Player One", "Tron" hay "The Matrix"…, thì bạn có thể hình dung dễ dàng hơn về thế giới ảo metaverse mà Facebook đang nhắm đến. Người dùng có thể sử dụng các loại kính thực tế ảo, kính thông minh… để gia nhập vào vũ trụ ảo metaverse. Đó cũng là lý do Facebook sẽ đầu tư mạnh vào mảng thiết kế và phát triển kính thực tế ảo trong thời gian tới.

Mark Zuckerberg cho biết, Meta sẽ chi ra 10 tỷ USD trong vòng vài năm tiếp theo để xây dựng thế giới ảo metaverse và đặt ra mục tiêu một tỷ người dùng metaverse trong vòng 5 đến 10 năm tới. Điều này cho thấy Zuckerberg rất tự tin vào tương lai mà Meta đang xây dựng.

Liệu metaverse có phải là hướng đi đúng hướng của Facebook hay không? Thời gian sẽ có câu trả lời. Tuy nhiên, rõ ràng Facebook có lý do để nhắm đến vũ trụ ảo metaverse vào thời điểm hiện tại, khi mà dịch bệnh lây lan trên toàn cầu cho thấy nhu cầu bức thiết của những công nghệ mới để làm việc và hội nghị từ xa.

Mark Zuckerberg trình diễn "đa vũ trụ ảo" metaverse

