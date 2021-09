Ứng dụng vô tình nhận "bão" một sao vì sự hiểu nhầm của người dùng

Dân trí Ngày 1/9, Trung tâm An sinh xã hội TPHCM đã giới thiệu ứng dụng hỗ trợ người dân mang tên "An Sinh".

Thông qua ứng dụng này, người dân có thể trực tiếp gửi các yêu cầu khẩn cấp của bản thân để nhận hỗ trợ, bao gồm nhu yếu phẩm, hỗ trợ y tế như xe cấp cứu, bình oxy, thuốc men, các thiết bị y tế phục vụ chống dịch Covid-19...

Tuy nhiên, vì ứng dụng mới chỉ ra mắt được vài ngày, nhiều người dân đã gặp khó khăn khi tìm kiếm ứng dụng và cài đặt nhầm phần mềm.

Cụ thể, khi tìm kiếm với từ khóa "An Sinh" trên kho ứng dụng CH Play, kết quả trả về đầu tiên lại là phần mềm "An Sinh Xã Hội" đến từ nhà phát triển Databay. Trong khi đó, ứng dụng "An Sinh" của Trung tâm An sinh xã hội TPHCM chỉ xếp ở vị trí thứ 3.

Ứng dụng "An Sinh Xã Hội" vô tình nhận "bão" một sao từ người dùng vì sự hiểu nhầm.

Trên thực tế, ứng dụng "An Sinh Xã Hội" đã được phát hành từ năm 2019 và không liên quan đến công tác hỗ trợ hiện nay tại TPHCM. Đây là phần mềm phục vụ công tác quản lý và thống kê của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội. Do đó, khi tải phần mềm này về, người dân sẽ không thể tìm thấy phần đăng ký tài khoản trên ứng dụng.

Vì sự hiểu nhầm này, không ít người dân đã tỏ ra bức xúc và để lại đánh giá tiêu cực đối với ứng dụng "An Sinh Xã Hội". Hiện tại, ứng dụng này chỉ có số điểm trung bình đạt 1,4/5 sao, sau khi vô tình nhận về hàng trăm đánh giá tiêu cực.

"Ứng dụng rất tệ. Sau khi tải về tôi không thể đăng ký để nhận trợ giúp. Nếu app chưa hoàn thiện thì không nên đăng lên CH Play. Không có nút đăng ký thì làm sao tôi đăng nhập được", tài khoản Minh Thiên đánh giá một sao và để lại bình luận.

Bên cạnh những đánh giá tiêu cực trên, một số người dùng đã biết được đây là sự nhầm lẫn nên cũng để lại đánh giá 5 sao, cùng với việc hướng dẫn người dùng khác tìm đến đúng ứng dụng "An Sinh".

Để có thể tìm kiếm chính xác ứng dụng "An Sinh", người dùng có thể truy cập theo đường dẫn bit.ly/appansinh. Lưu ý, ứng dụng "An Sinh" sẽ có biểu tượng màu trắng xanh cùng hình ảnh chợ Bến Thành và được phát hành bởi "Trung Tâm An Sinh Thành Phố Hồ Chí Minh".

Chỉ sau vài ngày ra mắt, ứng dụng "An Sinh" đã thu hút được hơn 100.000 lượt tải xuống trên CH Play. Đồng thời, phần mềm này hiện xếp vị trí thứ 2 trong các ứng dụng liên lạc miễn phí phổ biến nhất.

Đến nay, ứng dụng "An Sinh" đã thu hút được hơn 100.000 lượt tải xuống.

Để có thể sử dụng phần mềm này, người dân sẽ cần đăng ký tài khoản theo thông tin cá nhân. Sau khi điền các thông tin bắt buộc về họ tên, ngày sinh, số CMND, địa chỉ, nghề nghiệp, số tài khoản ngân hàng, khai báo y tế.... người dân nhập mật khẩu để hoàn tất phần đăng ký tài khoản.

Tại màn hình chính là bản đồ trợ giúp cộng đồng. Người dùng sẽ tìm thấy những người cần trợ giúp quanh mình với phần mô tả chi tiết bên dưới. Ngoài ra, ở phần "Yêu cầu", người dân có thể theo dõi tình trạng của các yêu cầu đã gửi đi như đã được tiếp nhận hay chưa, được tiếp nhận vào thời gian nào...

Thế Anh