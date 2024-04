Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tim Cook

Như Dân trí đã đưa tim, CEO Tim Cook của Apple đã đáp máy bay riêng và có mặt tại Hà Nội vào sáng ngày 15/4. Người đứng đầu Apple dự kiến sẽ ở lại Việt Nam trong 2 ngày 15 và 16/4, với lịch trình làm việc dày đặc.

Ngay trong ngày đầu tiên đến Việt Nam, CEO Tim Cook đã liên tục cập nhật trên trang mạng xã hội X (trước đây là Twitter) cá nhân, với hơn 14,5 triệu người theo dõi của mình, những hình ảnh được chụp tại Hà Nội, trong đó ông cho biết mình yêu thích món cafe trứng, đồng thời khen ngợi vẻ đẹp của hồ Hoàn Kiếm.

CEO Tim Cook đăng lời chào bằng tiếng Việt lên trang X cá nhân, kèm hình ảnh đang ngồi uống cafe cùng 2 mẹ con nữ ca sĩ Mỹ Linh (Ảnh chụp màn hình).

Trong chuyến thăm Việt Nam này, CEO Tim Cook đã gặp gỡ các nghệ sĩ nổi tiếng như nữ ca sĩ Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh, cộng đồng các nhà sáng tạo nội dung, các nhà phát triển ứng dụng… Ông cũng vui vẻ và thoải mái chụp ảnh với những người yêu mến Apple bắt gặp trên đường…

Điều này cho thấy dường như chuyến đi của Tim Cook nhằm hiểu rõ hơn về cộng đồng người dùng tại Việt Nam, từ những người dùng chuyên nghiệp như các nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung, lập trình viên phát triển ứng dụng… đến những người dùng phổ thông.

Đây có thể xem là động thái giúp Tim Cook có thể hiểu rõ cộng đồng người dùng để mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh của Apple tại thị trường Việt Nam.

CEO Tim Cook luôn có cử chỉ thân thiện với những người hâm mộ Apple tại Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Chuyến đi bất ngờ của Tim Cook đến Việt Nam không chỉ gây xôn xao giới công nghệ và truyền thông trong nước, mà còn thu hút được sự chú ý của truyền thông thế giới. Nhiều tờ báo, trang công nghệ lớn đã đồng loạt đưa tin về chuyến đi này của người đứng đầu Apple.

Hãng tin CNBC (Mỹ) đã đưa tin về chuyến đi của Tim Cook đến Việt Nam, kèm bình luận rằng "Việt Nam là một trong những trung tâm sản xuất quan trọng nhất của Apple". Trong bài viết của mình, CNBC cũng cho rằng Tim Cook đến Việt Nam để tìm cách thúc đẩy doanh số các sản phẩm của Apple tại những thị trường mới và quan trọng.

Bài viết của CNBC dẫn báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường IDC, cho biết Apple đã vươn lên trở thành hãng smartphone lớn thứ 3 tại Việt Nam về doanh số. CNBC nhận định rằng Apple đang tìm cách giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong việc lắp ráp các sản phẩm và Việt Nam nổi lên như một điểm đến quan trọng.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Trung Quốc) cũng đã đưa tin về chuyến đi của Tim Cook đến Việt Nam. Tờ báo này cho rằng mục đích của chuyến đi nhằm thúc đẩy thị trường và tăng cường mối quan hệ giữa Apple với các nhà cung cấp địa phương.

Hàng loạt tờ báo lớn đưa tin CEO Tim Cook đến Hà Nội, cùng nhận định Apple sẽ đẩy mạnh đầu tư và tăng cường sản xuất tại Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Ngoài ra, tờ báo này cũng dự đoán Apple sẽ đẩy mạnh sản xuất sản phẩm tại Việt Nam sau chuyến đi của Tim Cook, nhằm giảm sự phụ thuộc vào chuỗi sản xuất của Trung Quốc.

Các hãng tin Al Jazeera (Qatar), Times of India (Ấn Độ), The KoreaTimes (Hàn Quốc) và nhiều trang công nghệ lớn như Apple Insider, Tech in Asia… cũng đã đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Tim Cook đến Việt Nam.

Hầu hết, các hãng tin và trang công nghệ đều nhận định Apple sẽ tăng cường đầu tư, hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các chuỗi cung ứng tại Việt Nam, nhằm đưa Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất mới của Apple, bên cạnh Trung Quốc.

Trước đó, các đối tác sản xuất lớn của Apple như Luxshare, Foxconn, Compal, GoerTek… cũng đã vận hành nhiều nhà máy lắp ráp sản phẩm Apple tại Việt Nam, tạo việc làm cho hơn 150.000 người lao động.