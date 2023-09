Nhân viên SpaceX: "Thà lái xe khi say, còn hơn phớt lờ lệnh của Elon Musk"

"Lái xe khi say rượu ít rủi ro hơn phớt lờ mệnh lệnh của Elon Musk"

Elon Musk nổi tiếng là một người có phong cách làm việc mãnh liệt, không ngừng nghỉ và vị tỷ phú này cũng đòi hỏi các nhân viên của mình có thái độ làm việc tương tự.

Theo Walter Isaacson, tác giả cuốn tự truyện của Elon Musk, phong cách làm việc này đã giúp Elon Musk "tiến nhanh hơn, chấp nhận nhiều rủi ro hơn, phá vỡ các quy tắc và đặt ra các yêu cầu cao cho nhân viên".

Elon Musk cũng đã đạt được những thành tựu ấn tượng nhờ phong cách làm việc và quản lý dữ dội này. Tuy nhiên, phong cách quản lý của Elon Musk lại khiến nhiều nhân viên làm việc dưới quyền cảm thấy áp lực, thậm chí còn gọi cách quản lý của Elon Musk là "chế độ quỷ dữ".

Kiko Dontchev, một nhân viên làm việc tại hãng công nghệ vũ trụ SpaceX do Elon Musk thành lập, đã kể lại cho Walter Isaacson một trong những trải nghiệm khó quên khi anh phải làm việc với Musk.

Theo đó, Dontchev đã phải làm việc 3 ngày liên tục tại công ty, nhưng khi vừa trở về nhà cùng vợ con và chỉ mới uống một chút rượu vang cho bữa tối, anh đã nhận được mệnh lệnh phải lập tức quay trở lại công ty.

"Quả thực tôi có lo lắng về việc có thể bị cảnh sát bắt giữ vì lái xe khi say rượu. Tuy nhiên, thà lái xe khi say còn hơn phớt lờ mệnh lệnh của Elon Musk. Rõ ràng, lái xe khi say rượu có ít rủi ro hơn", Kiko Dontchev chia sẻ.

Áp lực vô hình từ Elon Musk mà không phải ai cũng chịu đựng được

Trong nhiều trường hợp, một số nhân viên đã không chịu được những áp lực công việc do Elon Musk tạo ra nên đã chọn cách nghỉ việc. Lucas Hughes là một trong số đó.

Lucas Hughes bắt đầu công việc phân tích tài chính tại SpaceX vào tháng 8/2021. Hughes đã từng bị Elon Musk gọi đến tham gia một cuộc họp, không lâu sau khi anh trải qua biến cố mất đứa con đầu lòng.

Khi Hughes không chuẩn bị sẵn số liệu về chi phí thành phần của một động cơ tên lửa mới cho cuộc họp, Elon Musk đã nói một cách lạnh lùng: "Tốt hơn hết lần tới, anh nên nắm giữ những thông tin này trong lòng bàn tay. Nếu anh không cải thiện, đơn xin thôi việc sẽ lập tức được chấp thuận".

Đến cuối ngày hôm đó, Hughes đã cung cấp cho Elon Musk một lộ trình để cắt giảm chi phí động cơ tên lửa từ 2 triệu xuống 200.000 USD trong vòng 12 tháng. Tuy nhiên, cuối cùng Hughes vẫn quyết định rời bỏ SpaceX vào tháng 5/2022 vì không chịu được phong cách làm việc của Elon Musk.

"Bạn chắc chắn sẽ nhận ra rằng bản thân mình như một công cụ được sử dụng để đạt được mục đích lớn hơn. Nhưng đôi khi, các công cụ bị mòn và Musk cảm thấy rằng anh ấy có thể dễ dàng thay thế những công cụ đó", Lucas Hughes chia sẻ.

Không bao giờ được nói "không" với Elon Musk

Trên thực tế, không chỉ các nhân viên thông thường mà ngay cả những lãnh đạo cấp cao, những người gắn bó từ lâu với Elon Musk, cũng phải làm quen với cách quản lý của Musk và biết rằng "không bao giờ được nói không" với vị tỷ phú này.

Tom Muller là một trong số đó. Tom Muller là một trong những nhân viên đầu tiên, đã gắn bó với SpaceX từ những ngày đầu mới thành lập, giúp Elon Musk phát triển công ty trong suốt 20 năm, trước khi rời đi và thành lập công ty riêng.

Là một người thân tín với Elon Musk, Tom Muller cho biết anh cũng đã phải rất khó khăn để quen với phong cách làm việc của Musk.

"Tôi đã học được rằng không bao giờ được nói không với Elon Musk", Tom Mueller, cựu giám đốc bộ phận tên lửa đẩy của SpaceX, cho biết. "Nếu bạn nghĩ rằng điều gì đó không thể làm được, bạn sẽ không được Elon mời đến tham dự cuộc họp tiếp theo. Anh ấy chỉ muốn những người có thể khiến mọi việc xảy ra".

Tom Mueller thừa nhận rằng đôi khi Elon Musk đưa ra những yêu cầu vượt quá khả năng của các nhân viên, khiến họ bị mất tinh thần.

"Đôi khi Elon giao cho các kỹ sư những nhiệm vụ với lịch trình hoàn thiện gắt gao, khiến họ không thể hoàn thiện được. Điều đó không có nghĩa rằng các kỹ sư ngu ngốc, điều này chỉ khiến họ cảm thấy bị mất tinh thần. Đó là một nhược điểm lớn của Elon", Mueller chia sẻ thêm.

Walter Isaacson sau đó đã hỏi Elon Musk rằng bản thân có cảm thấy quá khắc nghiệt với nhân viên hay không, vị tỷ phú này đã trả lời: "Tôi đưa ra phản hồi thẳng thắn cho mọi người, chủ yếu là nhận xét chính xác. Tôi cố gắng không công kích cá nhân khi nhận xét. Tôi chỉ trích các hành động, không phải nhắm vào con người".

"Vật lý không quan tâm đến cảm xúc bị tổn thương. Nó chỉ quan tâm đến việc bạn có thể chế tạo được tên lửa hoạt động một cách chính xác hay không", Elon Musk nói thêm.

Những thông tin trong cuốn tự truyện của Elon Musk cho thấy vị tỷ phú này là một người có phong cách quản lý khắc nghiệt và đòi hỏi tinh thần làm việc cao từ nhân viên. Elon Musk mong đợi rất nhiều từ nhân viên của mình và không ngần ngại đưa ra những phản hồi thẳng thắn, ngay cả khi điều đó khiến nhân viên cảm thấy phật lòng.

Tuy nhiên, Musk cũng rất ủng hộ những ý tưởng mới và sáng tạo. Chính điều này đã giúp các công ty do Musk điều hành đã đạt được những thành quả như hiện nay.

Walter Isaacson là một nhà văn, nhà báo và nhà sử học người Mỹ. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy và đứng sau nhiều cuốn tiểu sử nổi tiếng như "Steve Jobs", "Einstein: Cuộc đời và Vũ trụ", "Leonardo da Vinci"… Walter Isaacson là người được Elon Musk thuê viết cuốn tiểu sử về cuộc đời mình. Cuốn sách được phát hành vào ngày 12/9 vừa qua. Trong 2 năm qua, Walter Isaacson đã được phép tiếp cận gần với Elon Musk, gia đình, các đồng nghiệp và cấp dưới của vị tỷ phú này để khai thác các thông tin, khía cạnh trong cuộc sống của Elon Musk để hoàn thành cuốn sách.

