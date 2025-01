Trung tướng Nguyễn Minh Chính đánh giá, Liên minh là nguồn lực chất lượng, có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm, nếu được tập hợp và đoàn kết lại sẽ hình thành đội quân hùng mạnh đủ sức ứng phó, bảo vệ an ninh, an toàn các hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia trước các cuộc tấn công mạng (Ảnh: NCA).

Ngày 20/1, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - NCA thông báo về việc thành lập "Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia".

Theo đó, trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 2025 của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, diễn ra ngày 18/1 tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 (Bộ Công an), Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội đã công bố Quyết định thành lập Liên minh.

Liên minh được thành lập dựa trên quy định cơ sở của Luật An ninh mạng, có thể sẵn sàng được huy động để ứng phó khắc phục kịp thời các sự cố, tình huống nguy hiểm về an ninh mạng xảy ra tại các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp kinh tế trọng yếu.

Đồng thời đảm bảo việc thu thập dữ liệu, chứng cứ điện tử tuân thủ các quy định của pháp luật về tố tụng hình sự để xử lý tội phạm mạng theo quy định của pháp luật.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính cho biết: "Trong năm 2024, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, điều phối, ứng phó khắc phục 27 sự cố an ninh mạng lớn xảy ra tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trọng yếu.

Cử cán bộ hỗ trợ các đơn vị khắc phục và xử lý sự cố, triển khai các biện pháp ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng".

Trong quá trình ứng cứu, khắc phục các sự cố, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận được sự tham gia nhiệt thành của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư đến từ các cơ quan chuyên trách, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng, an toàn thông tin.

Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; chấp hành chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật.

Trong thời gian tới, Liên minh sẽ tiếp tục được mở rộng, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia làm thành viên của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính khẳng định, sự thành lập của Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia là một bước đi quan trọng, đánh dấu một giai đoạn mới trong công cuộc bảo vệ an ninh mạng, an toàn thông tin tại Việt Nam.

Đồng thời, với sự chung tay của các thành viên, Liên minh ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng quốc gia sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng một Việt Nam số với không gian mạng an toàn, tin cậy, phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.