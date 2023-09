Elon Musk bí mật chào đón đứa con thứ 11

Elon Musk thường không giấu giếm việc mình chào đón những đứa con mới chào đời. Tuy nhiên, đứa con chung thứ 3 của vị tỷ phú này và bạn gái cũ Grimes lại không hề được Elon Musk nhắc đến.

Thông tin về đứa trẻ này chỉ mới được nhà báo Walter Isaacson, người viết cuốn tiểu sử cho Elon Musk, tiết lộ. Isaacson là người được Elon Musk thuê để viết cuốn tiểu sử về cuộc đời mình, do vậy, nhà báo này đã được quyền tiếp cận những thông tin cá nhân và riêng tư của Elon Musk trong suốt 2 năm qua.

Theo thông tin do Walter Isaacson tiết lộ, đứa con chung thứ 3 của Elon Musk và Grimes được mang cái tên rất đặc biệt - Techno Mechanicus. Dường như Elon Musk muốn thể hiện tình yêu với công nghệ (Techno) và cơ khí (Mechanicus) thông qua tên gọi của đứa trẻ.

Hiện vẫn chưa rõ năm sinh cũng như giới tính của đứa trẻ, nhưng Walter Isaacson tiết lộ đứa trẻ có tên thân mật là Tau. Nhiều khả năng, Tau được sinh ra trong thời gian Elon Musk và nữ ca sĩ người Canada Grimes vẫn còn hẹn hò với nhau. Cặp đôi này bắt đầu hẹn hò từ tháng 5/2018, nhưng sau đó đã quyết định chia tay vào tháng 9/2021.

Trước khi thông tin về Tau được Walter Isaacson chia sẻ, Elon Musk đã công khai thông tin 2 đứa con chung với Grimes, đó là cậu bé X Æ A-XII (có tên thân mật là X, sinh năm 2020) và bé gái Exa Dark Sideræl (tên thân mật là Y, sinh năm 2021).

Thông tin về con chung thứ 3 giữa Elon Musk và Grimes được hé lộ chỉ ít ngày sau khi nữ ca sĩ Grimes đăng tải lên X (trước đây là Twitter, mạng xã hội do Elon Musk làm chủ) đoạn thông điệp cáo buộc Elon Musk đã "chia rẽ gia đình và không cho cô gặp con".

Trước đó, khi Elon Musk và Grimes công bố chia tay, cặp đôi này cho biết vẫn sẽ tiếp tục mối quan hệ tốt đẹp và cùng nhau nuôi dạy con, nhưng có vẻ như giờ đây Elon Musk đã thay đổi quyết định và muốn nuôi con theo cách mình.

Elon Musk đã có 11 đứa con với 3 người phụ nữ khác nhau

Vào tháng 7/2022, khi Elon Musk bị phát hiện có con với thuộc cấp, vị tỷ phú này đã đăng tải một thông điệp gây tranh cãi trên trang Twitter cá nhân: "Cố gắng hết sức để giúp vượt qua cuộc khủng hoảng dân số thấp. Tỷ lệ sinh giảm là mối nguy hiểm lớn nhất mà nền văn minh phải đối mặt cho đến nay".

Elon Musk sau đó tiếp tục chia sẻ một biểu đồ trên trang Twitter cá nhân của mình, cho thấy tỷ lệ sinh tại Mỹ đang bị giảm, kèm theo thông điệp: "Tỷ lệ sinh tại Mỹ đã dưới mức bền vững, tối thiểu trong gần 50 năm".

Không khó để nhận ra rằng Elon Musk có hàm ý rằng mình sẽ sinh càng nhiều con càng tốt, như một cách để tăng tỷ lệ sinh tại Mỹ.

Elon Musk có một lịch sử tình trường phức tạp, trải qua nhiều mối quan hệ và tổng cộng 11 con với 3 người phụ nữ khác nhau. Trong đó, 6 người con với vợ đầu, Justin Wilson. Tuy nhiên, đứa con đầu lòng của cặp đôi này, cậu bé có tên Nevada Alexander, qua đời khi mới được 10 tuần tuổi vì hội chứng đột tử trẻ sơ sinh (SIDS).

Elon Musk sau đó có 3 con chung với nữ ca sĩ Grimes, trước khi bị phát hiện có con riêng với thuộc cấp - Zhivon Zilis, giám đốc làm tại công ty trí tuệ nhân tạo Neuralink do Musk sáng lập - trong thời gian Musk vẫn đang hẹn hò với Grimes.

Mới đây, hình ảnh đầu tiên của cặp sinh đôi, con chung của Elon Musk và Zhivon Zilis, đã được Walter Isaacson chia sẻ lên mạng xã hội.

Trong số 11 con của Elon Musk, nhiều đứa trẻ đã được ra đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo hoặc mang thai hộ.

Dù có nhiều con, Elon Musk dường như không phải là một người cha tốt.

Vào tháng 7/2022, Xavier, một trong 6 người con của Elon Musk và người vợ đầu Justin Wilson, đã đệ đơn lên tòa án để xin chuyển giới tính và đổi tên thành Vivian Jenna Wilson. Vivian cho biết muốn từ bỏ họ Musk và không muốn tiếp tục liên quan đến cha ruột của mình theo "bất kỳ hình thức nào".

Walter Isaacson là một nhà văn, nhà báo và nhà sử học người Mỹ. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy và đứng sau nhiều cuốn tiểu sử nổi tiếng như "Steve Jobs", "Einstein: Cuộc đời và Vũ trụ", "Leonardo da Vinci"…

Walter Isaacson là người được Elon Musk thuê viết cuốn tiểu sử về cuộc đời mình. Cuốn sách có tên "Elon Musk: The Life, Times and Trilogies of Elon Musk" (Tạm dịch: Elon Musk: Cuộc đời, thời đại và bộ 3 của Elon Musk).

Walter Isaacson muốn đề cập đến "bộ ba của Elon Musk" bao gồm 3 lĩnh vực mà vị tỷ phú này đang nhắm đến, bao gồm Công nghệ, Năng lượng và Tương lai của con người.