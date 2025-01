Hai nhân sự được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư

Theo thông cáo phát ra của Văn phòng Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng chiều 23/1 đã họp, bầu bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII.

Theo đó, nhân sự được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị là ông Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, được bầu bổ sung vào Ban Bí thư.

Ông Nguyễn Duy Ngọc (phải) được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa XIII, còn ông Trần Lưu Quang được bầu bổ sung vào Ban Bí thư (Ảnh đồ họa: Tuấn Huy).

Với việc bầu bổ sung lần này, Bộ Chính trị khóa XIII có 16 Ủy viên; Ban Bí thư có 12 Ủy viên.

Tân Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật,

Ông Ngọc có thời gian dài công tác trong ngành công an, từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu rồi Thứ trưởng Bộ Công an.

Đầu năm 2021, ông Ngọc được thăng hàm Trung tướng và thăng hàm Thượng tướng hai năm sau đó.

Tháng 6/2024, ông Ngọc được điều động giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và được bầu làm Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII.

Tân Bí thư Trung ương Đảng Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê ở thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ông là Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí.

Sau gần một nhiệm kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ông Trần Lưu Quang trở thành Bí thư Tỉnh ủy, sau đó chuyển công tác về TPHCM, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM vào đầu năm 2019 và đảm nhận công việc này trong hơn hai năm.

Hơn hai năm sau đó, ông giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng, trước khi được Quốc hội khóa XV phê chuẩn làm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026, vào đầu năm 2023.

Sau hơn một năm giữ cương vị Phó Thủ tướng, đến tháng 8/2024, ông Quang được điều động giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.