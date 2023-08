Giáo sư đại học danh tiếng bị khóa tài khoản X vì chỉ trích Elon Musk

Cuối tuần trước, giáo sư chuyên ngành marketing của Đại học New York (Mỹ) Scott Galloway đã có bài trả lời phỏng vấn với tờ báo The New York Times, trong đó Scott Galloway đã lên tiếng chỉ trích Elon Musk về cách thức điều hành của vị tỷ phú này với X (trước đây là Twitter), khiến mạng xã hội này trở nên hỗn loạn.

2 ngày sau, tài khoản X có hơn 564 ngàn người theo dõi của vị giáo sư này bất ngờ bị cấm hoạt động trong 17 ngày mà không rõ nguyên do.

Tài khoản X của giáo sư Scott Galloway (phải) bị khóa vì ông nhiều lần chỉ trích tỷ phú Elon Musk (Ảnh minh họa: Teslarati).

Chia sẻ trên trang Threads cá nhân (nền tảng mạng xã hội do Mark Zuckerberg thành lập, với giao diện và cách hoạt động giống như X), giáo sư Galloway đã thể hiện thái độ phẫn nộ và cho rằng tài khoản X của ông bị khóa là hành động trả thù của Elon Musk.

"Elon Musk dường như cảm thấy bị tôi công kích trong bài phỏng vấn nên đã đề nghị một cuộc gặp để nói chuyện, nhưng tôi đã từ chối. 2 ngày sau, tài khoản X của tôi bị khóa trong 17 ngày mà không có lý do cụ thể nào", Scott Galloway viết trên Threads.

Scott Galloway cho rằng Elon Musk cảm thấy không hài lòng với ông vì thường xuyên bị Galloway chỉ trích trên báo chí và truyền thông.

Vào tháng 10 năm ngoái, sau khi Elon Musk hoàn tất việc thâu tóm Twitter, Scott Galloway cho rằng đây sẽ là một thương vụ thất bại và Musk "hoàn toàn không phù hợp để quản lý Twitter".

Trong một đoạn thông điệp mới đây trên X, Galloway đã châm biếm cách điều hành của Elon Musk và cho rằng X đang trở nên hỗn loạn vì được quản lý bởi "một gã con buôn chỉ biết bán xe".

Elon Musk cũng từng không giữ được bình tĩnh trước những chỉ trích của Scott Galloway và gọi vị giáo sư này là "một kẻ đần độn không thể chịu nổi", đồng thời kêu gọi Galloway hãy đưa ra lời khuyên đầu tư để Musk làm điều ngược lại.

Mặc dù Musk là người luôn đề cao "tự do ngôn luận", vị tỷ phú này lại thường tìm cách trả thù những người khiến mình không hài lòng.

Ngoài trường hợp khóa tài khoản X của giáo sư Galloway, trước đó Elon Musk cũng bị phát hiện sử dụng "chiêu trò" để làm chậm tốc độ truy cập các mạng xã hội đối thủ (như Facebook, Instagram…) hoặc các trang web mà Musk không thích như Reuters, The New York Times… khi người dùng chia sẻ đường liên kết của các trang web này lên X.

Theo DTrends