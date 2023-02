Meta tăng tiền bảo vệ Mark Zuckerberg trong bối cảnh cắt giảm chi tiêu

Trong các cuộc họp gần đây, Mark Zuckerberg - CEO của Meta, luôn đặt mục tiêu cho năm 2023 là "năm hiệu quả". Đây được xem là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy công ty truyền thông xã hội này sẽ cắt giảm chi phí và tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Chi phí dành cho hoạt động bảo vệ Zuckerberg trong năm 2023 tăng 4 triệu USD so với năm 2022 (Ảnh: Bloomberg).

Bất chấp việc cắt giảm chi tiêu trên diện rộng, chi phí dành cho hoạt động bảo vệ Zuckerberg vẫn tăng cao. Theo thông tin từ một hồ sơ, Meta đã tăng chi tiêu cho việc bảo vệ Zuckerberg lên thành 14 triệu USD vào năm 2023, cao hơn 40% so với mức 10 triệu USD của năm ngoái.

Lần gần nhất mà công ty quyết định tăng mức chi phí bảo vệ cho Zuckerberg là vào năm 2018. Năm nay, hội đồng quản trị đã quyết định tăng chi phí thêm một lần nữa sau khi xem xét "vị trí và tầm quan trọng của người sáng lập kiêm CEO đối với Meta".

Bên cạnh đó, công ty còn chi trả số tiền hơn 14 triệu USD cho các hoạt động bảo mật khác. Điều này nâng tổng chi phí đảm bảo an ninh cho Zuckerberg vượt qua 23 triệu USD vào năm 2020 và 25 triệu USD vào năm 2021.

Đầu tháng 2, Meta đã công bố báo cáo doanh thu hàng quý giảm lần thứ ba liên tiếp. Đồng thời, lợi nhuận trong quý IV/2022 cũng giảm mạnh. Nguyên nhân đến từ tình hình bất ổn của nền kinh tế, các khoản chi phí gia tăng và sự cạnh tranh gay gắt trong mảng truyền thông xã hội.

"Mục tiêu trong năm 2023 của chúng tôi là hiệu quả. Chúng tôi sẽ tập trung để trở thành một tổ chức mạnh mẽ và linh hoạt hơn", Zuckerberg cho biết.

Cụ thể, báo cáo mới nhất cho biết trong quý IV/2022, doanh thu của Meta đạt gần 32,2 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng hàng quý của gã khổng lồ truyền thông xã hội chỉ đạt 4,7 tỷ USD, giảm 55% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng từ các nhà phân tích.