Loạt Galaxy S22 ra mắt, hỗ trợ S Pen, dùng chip Snapdragon tại Việt Nam

Samsung đã chính thức trình làng loạt smartphone cao cấp Galaxy S22 thế hệ mới nhất của hãng, với 3 biến thể, bao gồm Galaxy S22, S22+ và S22 Ultra.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bộ 3 sản phẩm đó là được trang bị chip xử lý Snapdragon 8 Gen 1 cao cấp nhất của Qualcomm khi bán ra tại thị trường Việt Nam, thay vì sử dụng chip Exynos như các phiên bản Galaxy S và Galaxy Note trước đây. Đây được xem là một tin vui với người dùng tại Việt Nam, khi từ lâu chip Snapdragon của Qualcomm được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút so với chip Exynos cùng phân khúc về khả năng xử lý và chơi game.

Thiết kế

Về tổng thể, mặt trước của loạt Galaxy S22 không có nhiều khác biệt so với loạt Galaxy S21 ra mắt vào năm ngoái, với kiểu thiết kế dạng màn hình "đục lỗ" để bố trí camera trước. Mặt lưng của bộ đôi Galaxy S22 và S22+ cũng không khác biệt so với bộ đôi Galaxy S21 và S21+, với cụm 3 camera ở mặt lưng được kéo dài ra sát cạnh viền. Tuy nhiên, cụm camera trên Galaxy S22 có thiết kế đồng màu so với mặt lưng, thay vì có màu khác biệt như trên Galaxy S21.

Cụm camera trên Galaxy S22 Ultra khác biệt so với các phiên bản còn lại (Ảnh: Thế Anh).

Galaxy S22 Ultra là phiên bản có sự thiết kế lớn nhất về mặt thiết kế so với phiên bản tiền nhiệm. Sản phẩm vẫn được trang bị cụm 4 camera ở mặt lưng, nhưng thay vì được đặt chung trên một cụm như phiên bản cũ, các ống kính của Galaxy S22 được nằm riêng biệt nhau trên mặt lưng.

Đặc biệt, Galaxy S22 Ultra cũng được kèm sẵn theo cây viết S Pen và có sẵn khe cắm viết, thay vì buộc người dùng phải mua kèm thêm cây viết S Pen và lớp vỏ đặc biệt để có khe cắm viết giống như trên phiên bản Galaxy S21 Ultra hoặc Galaxy Z Fold3 trước đây.

Bộ đôi Galaxy S22 và S22+ sở hữu màn hình phẳng, với các màu sắc để lựa chọn bao gồm đen, trắng, xanh và hồng. Trong khi đó, Galaxy S22 Ultra sở hữu màn hình cong, với các màu sắc bao gồm đen, trắng, xanh và đỏ.

Cấu hình bên trong

Sự thay đổi đáng chú ý và được người dùng chào đón nhất là loạt Galaxy S22 bán ra tại thị trường Việt Nam sẽ được trang bị chip xử lý Snapdragon 8 Gen 1 thế hệ mới của Qualcomm, thay vì chip xử lý Exynos 2200 do Samsung phát triển. Điều này hứa hẹn giúp loạt Galaxy S22 có hiệu suất xử lý tốt hơn khi chơi game cấu hình cao.

Galaxy S22 có màn hình khá nhỏ gọn, chỉ 6,1-inch, nhỏ hơn phiên bản Galaxy S21 (màn hình 6,2-inch), tương tự, Galaxy S22+ cũng thu nhỏ màn hình xuống còn 6,6-inch thay vì 6,7-inch như phiên bản Galaxy S22+, nhưng độ phân giải của bộ đôi sản phẩm vẫn giữ nguyên mức Full HD+, sử dụng công nghệ Dynamic AMOLED 2x, với tần số làm tươi 120Hz.

Loạt Galaxy S22 tại thị trường Việt Nam đều được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 1 cao cấp nhất của Qualcomm (Ảnh: Thế Anh).

Trong khi đó, Galaxy S22 Ultra vẫn được giữ nguyên kích thước màn hình 6,8-inch tương tự như trên Galaxy S21 Ultra, với độ phân giải 2K+ (3080x1440), sử dụng công nghệ Dynamic AMOLED 2x và tần số làm tươi 120Hz có thể được sử dụng cả với độ phân giải cao nhất.

Bộ đôi Galaxy S22 và S22+ sẽ có bộ nhớ RAM 8GB, đi kèm tùy chọn bộ nhớ lưu trữ 128GB hoặc 256GB, còn Galaxy S22 Ultra sẽ có tùy chọn bộ nhớ RAM 8GB đi kèm bộ nhớ lưu trữ 128GB hoặc bộ nhớ RAM 12GB đi kèm bộ nhớ lưu trữ 256GB/512GB. Như vậy, Samsung đã trang bị thêm tùy chọn bộ nhớ RAM 8GB cho Galaxy S22 Ultra, nhưng đã loại bỏ đi tùy chọn bộ nhớ RAM 16GB.

Một điểm đáng chú ý đó là Samsung vẫn không trang bị khe cắm thẻ nhớ ngoài trên cả 3 phiên bản, điều này có thể khiến nhiều người cảm thấy đáng tiếc.

Galaxy S22 được trang bị thỏi pin có dung lượng 3.700mAh, còn Galaxy S22+ có pin dung lượng 4.500mAh và Galaxy S22 Ultra có pin lớn nhất, với dung lượng 5.000mAh. Phiên bản Galaxy S22 hỗ trợ công suất sạc nhanh 25W, còn bộ đôi Galaxy S22+ và S22 Ultra hỗ trợ sạc 45W. Cả 3 đều hỗ trợ công nghệ sạc không dây và sạc ngược không dây.

Ngoài ra, cả 3 phiên bản Galaxy S22 đều hỗ trợ kết nối mạng 5G, trong đó bộ đôi Galaxy S22+ và S22 Ultra hỗ trợ kết nối WiFi chuẩn 6E mới nhất. Cả 3 phiên bản đều được trang bị tính năng chống nước theo chuẩn IP68.

Camera

Bộ đôi Galaxy S22 và S22+ đều được trang bị cụm 3 camera ở mặt lưng, với thông số tương tự nhau, bao gồm camera chính 50 megapixel, camera góc rộng 12 megapixel và camera tele 10 megapixel hỗ trợ zoom quang học 3x.

Cụm camera trên Galaxy S22+ đã có thiết kế đồng màu so với mặt lưng (Ảnh: Thế Anh).

Trong khi đó, Galaxy S22 Ultra được trang bị đến 4 camera ở mặt lưng, nổi bật trong đó có cụm 2 camera tele đều có độ phân giải 10 megapixel (một có khả năng zoom 10x và một có khả năng zoom 3x). Kết hợp 2 camera tele này giúp Galaxy S22 Ultra có khả năng zoom lên đến 100x.

Galaxy S21 Ultra được trang bị camera chính độ phân giải 108 megapixel. Camera thứ 4 trên sản phẩm là camera góc rộng với độ phân giải 12 megapixel. Sản phẩm cũng được trang bị đèn laser tự động lấy nét để giúp lấy nét nhanh hơn trong điều kiện thiếu sáng.

Samsung cho biết đã tối ưu để tăng cường khả năng chụp ảnh ban đêm trên loạt Galaxy S22, với tính năng như Nightography cho phép quay video rõ ràng, sắc nét, và sống động trên cả camera trước và sau, cho dù người dùng đang ghi hình vào ban ngày hay ban đêm. S22 Ultra sử dụng cảm biến máy ảnh với kích thước điểm ảnh 2,4um, lớn nhất từ trước đến nay của Samsung, cho phép các ống kính máy ảnh thu được nhiều ánh sáng và dữ liệu hơn, giúp tối ưu hóa ánh sáng và chi tiết cho các video clip của người dùng. Hơn nữa, thấu kính Super Clear Glass tiên tiến của S22 Ultra còn "thắp sáng" video của bạn một cách mượt mà và rõ ràng hơn mà không bị lóa.

Galaxy S22 Ultra trang bị kèm theo cây viết S Pen

Một điểm nhấn đáng chú ý trên phiên bản Galaxy S22 Ultra đó là sản phẩm sẽ được trang bị kèm theo cây viết S Pen, tương tự như dòng Galaxy Note, với khe cắm viết riêng biệt trên sản phẩm. Đây là chiếc smartphone đầu tiên thuộc dòng Galaxy S được trang bị kèm viết S Pen.

Galaxy S22 Ultra là chiếc smartphone đầu tiên thuộc dòng Galaxy S được trang bị viết S Pen (Ảnh: Thế Anh).

Samsung cho biết, viết S Pen trên Galaxy S22 Ultra cũng là cây viết có độ trễ thấp nhất mà Samsung từng giới thiệu. Với độ trễ thấp hơn 70%, cho phép người dùng có thể viết và vẽ như bút thật trên màn hình lớn của S22 Ultra và khám phá các ứng dụng theo nhiều cách mới.

Với việc trang bị viết S Pen trên Galaxy S22 Ultra, nhiều khả năng đây sẽ là phiên bản thay thế và là dấu chấm hết cho dòng Galaxy Note của Samsung. Nhiều khả năng, hãng công nghệ Hàn Quốc sẽ không tiếp tục cho ra mắt thêm bất kỳ phiên bản Galaxy Note nào khác, mà sẽ chỉ tập trung vào dòng Galaxy S và dòng smartphone gập Galaxy Z Fold.

Giá bán và ngày ra mắt

Loạt Galaxy S22 dự kiến sẽ được bán ra thị trường toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam, vào ngày 16/2 tới đây. Hiện mức giá của sản phẩm tại thị trường Việt Nam vẫn chưa được Samsung công bố.

Giới thiệu Samsung Galaxy S22 Ultra với viết S Pen (Video: Samsung).