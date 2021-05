Loại tiền điện tử mới khiến giá bán ổ cứng máy tính tăng mạnh

Dân trí Không chỉ khiến giá bán của card đồ họa và vi xử lý máy tính tăng mạnh, giờ đây, "dân cày" tiền điện tử cũng khiến cho giá bán của các loại ổ cứng máy tính (HDD và SSD) bị đẩy lên cao.

Giá tiền điện tử tăng mạnh khiến các "thợ đào" cũng hoạt động tích cực hơn.

Sự phổ biến của các loại tiền điện tử như Bitcoin đã dẫn đến tình trạng thiếu card đồ họa, khi các "thợ đào" tiền điện tử đầu tư mua card đồ họa với số lượng lớn để sử dụng cho dàn "trâu cày". Điều này cũng đã khiến cho giá bán của card đồ họa và các loại laptop sử dụng card đồ họa cao cấp bị đẩy lên rất cao.

Giờ đây, một loại tiền điện tử mới cũng đã gây ra tình trạng tăng giá và thiếu hụt các loại ổ cứng máy tính.

Theo đó, đồng tiền điện tử với tên gọi Chia, được tạo ra bởi Bram Cohen, người đã phát triển giao thức mạng ngang hàng BitTorrent nổi tiếng. Sự khác biệt của đồng Chia đó là phụ thuộc vào khả năng lưu trữ trên máy tính dùng để "đào", chứ không phụ thuộc vào khả năng xử lý của card đồ họa và vi xử lý như đồng tiền điện tử khác. Ổ cứng có dung lượng trống càng lớn, khả năng khai thác đồng Chia càng mạnh.

Điều này sẽ giúp việc khai thác đồng Chia tiết kiệm điện hơn so với khai thác đồng Bitcoin, do ổ cứng hoạt động tiêu tốn ít điện năng hơn so với card đồ họa khi hoạt động hết công suất. Đây là lý do đồng Chia còn được đặt cho tên gọi "đồng tiền điện tử xanh".

Mặc dù đến nay, đồng Chia vẫn chưa được giao dịch chính thức, nhưng nhiều "thợ đào" đã đánh giá rất cao tiềm năng của loại tiền điện tử này nên đang tích cực khai thác đồng Chia, đặc biệt với các "thợ đào" tại Trung Quốc.

Theo trang công nghệ HKEPC, "dân đào" đồng Chia tại Trung Quốc hiện đang thu mua các loại ổ cứng có dung lượng lưu trữ từ 4TB đến 18TB. Điều này đã khiến cho các loại ổ cứng HDD và SSD trở nên khan hiếm và mức giá có bị đẩy lên rất cao, là tình trạng gặp phải với các loại card xử lý đồ họa khi đồng Bitcoin liên tục tăng giá trong thời gian qua.

Jiahe Jinwei, một trong những nhà sản xuất linh kiện điện từ lớn tại Trung Quốc, cho biết loại ổ đĩa SSD dung lượng từ 1TB đến 2TB do hãng sản xuất đã được bán hết. Công ty đang lên kế hoạch tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu và thậm chí còn đang phát triển một loại ổ đĩa SSD chuyên dụng cho "dân đào".

Tuy nhiên, loại ổ đĩa SSD không phải là lựa chọn ưu tiên của "dân đào" đồng Chia, do loại ổ đĩa này có tuổi thọ thấp hơn so với ổ cứng HDD, nhất là khi phải thường xuyên đọc và ghi dữ liệu dung lượng lớn.

Đồng Chia hiện là một trong những loại tiền điện tử mới và đang nhận được rất nhiều kỳ vọng từ "dân đào" và các nhà đầu tư. Nhiều người hy vọng rằng trong tương lai, đồng Chia cũng sẽ có giá trị tương đương như Bitcoin hiện nay. Rõ ràng, rất khó để có thể dự đoán được tương lai của các đồng tiền điện tử. Cách đây chừng vài năm, những người lạc quan nhất cũng khó có thể dự đoán được Bitcoin có thời điểm lên đến mức giá 62.000 USD như hiện nay.

Tuy nhiên, việc xuất hiện ngày càng nhiều các loại tiền điện tử cũng kéo nhiều hệ lụy, đặc biệt với những người dùng phổ thông và là những người không quan tâm đến tiền điện tử. Việc các "thợ đào" thu mua những loại linh kiện máy tính như chip xử lý, ổ cứng, card đồ họa… đã khiến cho người dùng phải mua linh kiện máy tính với giá đắt hơn trước đây rất nhiều.

T.Thủy

Theo T.H/DTrends