Lộ thông tin đáng thất vọng trên iPhone 15 Ultra

Giữa tháng 4 vừa qua xuất hiện những tin đồn cho rằng Apple sẽ có những nâng cấp quan trọng trên iPhone 15 Ultra, biến thể cao cấp nhất của loạt iPhone 15 và là bản thay thế của iPhone 14 Pro Max trước đây.

Các thông tin rò rỉ cho biết iPhone 15 Ultra sẽ được nâng cấp cảm biến máy ảnh mới với độ phân giải cao hơn, nâng cấp camera tele để hỗ trợ zoom quang học 6x (thay vì zoom 3x như phiên bản iPhone 14 Pro Max hiện tại)…

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất bị rò rỉ trên Internet, iPhone 15 Ultra sẽ không có bất kỳ sự nâng cấp nào về camera lẫn màn hình.

iPhone 15 Ultra là biến thể được giới công nghệ trong đợi nhất trong loạt iPhone 15 (Ảnh minh họa: iStone).

Cụ thể, theo tài khoản Twitter @Tech_Reve, một trong những người thường xuyên đăng tải thông tin chính xác về các sản phẩm công nghệ sắp ra mắt, iPhone 15 Ultra vẫn sẽ tiếp tục được trang bị cảm biến máy ảnh IMX803 (do Sony phát triển) với độ phân giải 48 megapixel, tương tự như trên iPhone 14 Pro Max ra mắt vào năm ngoái.

Ngoài ra, iPhone 15 Ultra vẫn sẽ tiếp tục sử dụng tấm nền màn hình OLED M12 do Samsung sản xuất, tương tự như loại màn hình đang sử dụng trên iPhone 14 Pro hay bộ đôi Galaxy Z Fold 4 và Z Flip 4 của Samsung.

Như vậy, với những ai đang trông đợi iPhone 15 Ultra sẽ được nâng cấp về thông số camera hoặc thay đổi độ phân giải màn hình sẽ phải thất vọng và tiếp tục chờ đợi ở phiên bản iPhone 16.

Không chỉ iPhone 15 Ultra, bộ 3 biến thể còn lại là iPhone 15, 15 Plus và 15 Pro cũng vẫn sẽ giữ nguyên hệ thống camera như phiên bản cũ.

Trước đó, nhiều thông tin cho biết iPhone 15 và 15 Plus sẽ được nâng cấp camera chính lên 48 megapixel, tuy nhiên, các nguồn tin bị rò rỉ tiết lộ rằng Apple đang gặp khó khăn trong việc trang bị cảm biến máy ảnh mới trên bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus, do vậy các sản phẩm vẫn sẽ tiếp tục sử dụng cảm biến máy ảnh 12 megapixel cũ như trước đây.

Điểm nâng cấp đáng chú ý trên loạt iPhone 15 đó là các sản phẩm sẽ được trang bị cổng kết nối USB-C, thay cho cổng Lightning truyền thống.

Bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Ultra sẽ được trang bị chip xử lý A17 Bionic mới nhất, được xây dựng trên tiến trình 3nm, kèm với bộ nhớ RAM 8GB. Trong khi đó, bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus vẫn sẽ sử dụng chip A16 Bionic (hiện sử dụng trên iPhone 14 Pro và 14 Pro Max) cùng với bộ nhớ RAM 6GB.

Nguồn tin từ LeaksApplePro cho biết giá bán iPhone 15 Ultra có thể nằm trong khoảng từ 1.199 đến 1.299 USD, cao hơn 100 USD so với giá khởi điểm của iPhone 14 Pro Max. Ngược lại, Apple được cho là sẽ giảm giá đối với hai mẫu iPhone 15 và iPhone 15 Plus, nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh của bộ đôi sản phẩm này so với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Nếu quá trình phát triển và sản xuất vẫn đúng như kế hoạch, nhiều khả năng loạt iPhone 15 sẽ được Apple ra mắt vào tháng 9 tới đây, thời điểm quen thuộc để Apple giới thiệu các mẫu iPhone mới.

Theo A.H/Y.N