Lần đầu tiên robot tự thực hiện ca phẫu thuật nha khoa trên con người

Perceptive, công ty công nghệ có trụ sở tại Boston, vừa công bố bước đột phá trong lĩnh vực nha khoa khi robot của họ đã thực hiện thành công một thủ thuật nha khoa trên bệnh nhân là người thật. Đây là lần đầu tiên trên thế giới một robot có thể thực hiện thành công thủ thuật này, mở ra một kỷ nguyên mới trong điều trị nha khoa.

Robot của Perceptive đã thực hiện thủ thuật thay thế mão răng chỉ trong vòng 15 phút, trong khi thủ thuật này thường mất đến hai giờ để các bác sĩ nha khoa thực hiện.

Mão răng, hay còn gọi là mũ nha khoa, là một "chiếc nón" được đội lên răng để khôi phục hình dáng, kích thước, độ bền và cải thiện thẩm mỹ của răng. Khi được dán chặt vào vị trí, mão răng có thể che phủ hoàn toàn phần răng nằm trên nướu.

Robot nha khoa của Perceptive có thể thực hiện các thủ thuật nhanh và chính xác hơn so với các bác sĩ (Ảnh: Perceptive).

"Chúng tôi rất vui mừng khi thực hiện thành công thủ thuật nha khoa hoàn toàn bằng robot tự động đầu tiên trên thế giới", Chris Ciriello, CEO của Perceptive, cho biết. "Đây là bước đột phá về y tế, giúp nâng cao độ chính xác và hiệu quả của các thủ thuật nha khoa, giúp cải thiện trải nghiệm của bệnh nhân".

Hệ thống robot nha khoa của Perceptive được trang bị một máy chụp phim 3D, sử dụng công nghệ chụp cắt lớp quang học để xây dựng hình ảnh 3D chi tiết dưới hàm răng và nướu của người bệnh, cho phép bệnh nhân hình dung rõ tình trạng răng và nướu của họ.

Dựa vào hình ảnh chụp 3D, hệ thống trí tuệ nhân tạo trên robot sẽ đưa ra phân tích và giải pháp phù hợp để tiến hành thủ thuật trên bệnh nhân.

"Hệ thống robot đã được thiết kế và thử nghiệm nghiêm ngặt nhằm đảm bảo thủ thuật nha khoa được thực hiện một cách an toàn, ngay cả khi người bệnh thường xuyên chuyển động", đại diện của Perceptive cho biết. "Chúng tôi có đội ngũ tư vấn là các nha sĩ chuyên môn cao để đóng góp cho quá trình phát triển robot".

Hiện robot của Perceptive vẫn trong quá trình phát triển và để có thể đưa robot vào áp dụng trong khám chữa bệnh thực tế, Perceptive sẽ phải xin giấy phép từ phía Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA).

Đại diện của Perceptive cho biết công ty sẽ phải mất chừng 3 đến 5 năm mới có thể xin được giấy phép này.

Quá trình chụp phim và thực hiện thủ thuật của robot nha khoa (Video: Perceptive).

Đến thời điểm hiện tại, Perceptive đã huy động được 30 triệu USD từ các nhà đầu tư để phát triển hệ thống robot nha khoa của mình. Trong số các nhà đầu tư vào Perceptive, có cả Edward Zuckerberg, cha đẻ của nhà sáng lập mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg.

Edward Zuckerberg là một bác sĩ nha khoa kỳ cựu, có phòng khám răng riêng tại New York. Ông là một trong những nha sĩ tiên phong sử dụng công nghệ hiện đại trong điều trị nha khoa. Do vậy, việc Edward Zuckerberg đầu tư vào Perceptive cho thấy ông đã nhận ra những tiềm năng của robot chữa răng do công ty này phát triển.

Việc áp dụng robot vào phẫu thuật y học đã có những bước tiến lớn trong những năm qua và rất nhiều công ty đang hy vọng có thể tích hợp trí tuệ nhân tạo vào các hệ thống robot để chúng có thể tự thực hiện ca phẫu thuật mà không cần con người can thiệp.

Tuy nhiên, khi nào robot mới có thể tự thực hiện phẫu thuật trên người bệnh vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp khi đây là vấn đề vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi về mặt đạo đức và có những rào cản về pháp lý.

Quan trọng nhất đó là liệu người bệnh có sẵn sàng để robot thực hiện phẫu thuật cho mình hay không, hay họ vẫn tin tưởng hơn vào những bác sĩ tay nghề cao?