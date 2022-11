iPhone 14 giảm giá rất sâu, thị trường đón nhận tích cực

Trái ngược với sức hút của iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max, bộ đôi iPhone 14 và iPhone 14 Plus hầu như không nhận được sự quan tâm của người dùng tại thị trường Việt Nam ngay từ thời điểm ra mắt. Điều đó khiến cho giá bán của các sản phẩm này liên tục giảm mạnh.

Doanh số của iPhone 14 và iPhone 14 Plus tăng trưởng khoảng 15-30% tại các hệ thống sau khi được điều chỉnh giá bán (Ảnh: GSMArena).

Cụ thể, iPhone 14 hiện đang được các đại lý chào bán với mức giá từ 21,5 triệu đồng cho phiên bản 128 GB, giảm 3,5 triệu đồng so với giá bán niêm yết. iPhone 14 Plus phiên bản 128 GB giảm tới 5 triệu đồng so với giá niêm yết, xuống còn 23 triệu đồng. Các phiên bản với dung lượng cao hơn như 256 GB và 512 GB còn có mức giảm lên tới 6-8 triệu đồng.

Trao đổi với PV Dân trí, đại diện các hệ thống cho biết rằng bộ đôi iPhone 14 và iPhone 14 Plus đều chứng kiến tín hiệu tích cực về doanh số bán ra sau khi mức giá được điều chỉnh giảm.

"Sau khi giá bán iPhone 14 và iPhone 14 Plus được điều chỉnh giảm sâu, doanh số của hai sản phẩm này đã tăng trưởng khoảng 10-15%", bà Phùng Phương, đại diện truyền thông hệ thống Di Động Việt, chia sẻ.

Bà Phương cho biết thêm rằng vào khoảng giữa tháng 12, đợt hàng iPhone 14 tiếp theo sẽ được đưa về thị trường Việt Nam. Tuy vậy, vẫn chưa thể khẳng định nguồn cung của toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 14 sẽ đi vào ổn định.

Điều tương tự cũng được ghi nhận tại nhiều hệ thống khác. Theo chia sẻ từ bà Phan Thị Kim Quyên - đại diện truyền thông hệ thống Minh Tuấn Mobile, doanh số bán ra của iPhone 14 và iPhone 14 Plus đã tăng khoảng 30% so với thời điểm trước khi điều chỉnh giá.

Bộ đôi iPhone 14 tiêu chuẩn được xem là giải pháp thay thế của một bộ phận người dùng không thể mua được iPhone 14 Pro (Ảnh: CNet).

"Trước mắt, nguồn hàng iPhone 14 và iPhone 14 Plus vẫn còn khá dồi dào, đầy đủ các phiên bản và sẽ đủ sức đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong vài tuần sắp tới. Tuy nhiên, nếu vấn đề tại nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu kéo dài, rất có thể iPhone 14 và iPhone 14 Plus cũng gặp phải tình trạng khan hàng", bà Quyên nhận định.

Cũng theo chia sẻ từ các chuyên gia, hiện tại sức hút của dòng iPhone 14 chủ yếu vẫn đến từ phiên bản iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn chỉ được xem là giải pháp lựa chọn thay thế khi hàng hóa khan hiếm.

Thậm chí, giá bán niêm yết của iPhone 14 Pro Max phiên bản 128 GB mới đây đã tăng thêm 1 triệu đồng so với ban đầu, lên mức 35 triệu đồng. Nguyên nhân được cho là đến từ nhiều yếu tố như nguồn cung hạn chế và biến động của tỷ giá USD.

"Với việc giá bán liên tục giảm, doanh số của iPhone 14 và iPhone 14 Plus đã có sự tăng trưởng nhẹ. Tuy nhiên, khách hàng Việt Nam vẫn có xu hướng chuộng các dòng sản phẩm cao cấp nhất từ Apple và các phiên bản màu sắc mới, như chiếc iPhone 14 Pro Max màu tím", đại diện truyền thông hệ thống FPT Shop chia sẻ.