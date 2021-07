Hướng dẫn kiểm tra smartphone của bạn có chức năng chống nước hay không

Dân trí Ứng dụng miễn phí dưới đây sẽ giúp bạn xác định xem chức năng chống nước trên smartphone của mình còn hoạt động hiệu quả hay không, từ đó có biện pháp sử dụng hợp lý để tránh hư hỏng máy.

Trong những năm gần đây, smartphone với tính năng chống nước đã trở nên phổ biến. Không chỉ trên các dòng sản phẩm cao cấp, mà giờ đây các mẫu smartphone tầm trung hay giá rẻ cũng được trang bị tính năng hữu ích này.

Khả năng chống nước trên smartphone được đánh giá theo tiêu chuẩn chung là IP (Ingress Protection). Tính năng chống nước giúp người dùng an tâm hơn khi sử dụng smartphone, đặc biệt dưới điều kiện trời mưa hoặc vô tình làm rơi smartphone vào nước.

Tuy nhiên, một điều người dùng cần lưu ý đó là khả năng chống nước trên smartphone sẽ bị giảm dần theo thời gian, đặc biệt, nếu smartphone đã từng phải sửa chữa hoặc thay thế linh kiện, tính năng chống nước trên sản phẩm có thể bị mất tác dụng.

Vậy làm cách nào để biết được tính năng chống nước trên smartphone còn tác dụng hay không để có biện pháp sử dụng hợp lý? Ứng dụng với tên gọi Water Resistance Tester sẽ cho bạn câu trả lời.

Water Resistance Tester là ứng dụng miễn phí, sử dụng cảm biến khí áp kế để kiểm tra xem có không khí từ bên ngoài lọt vào bên trong smartphone hay không, từ đó xác định được chức năng chống nước trên smartphone có còn hoạt động hiệu quả không.

Cảm biến khí áp kế (barometer sensor) là cảm biến dùng để đo áp suất khí quyển, với mục đích chính là để dự báo thời tiết và tính toán độ cao so với mặt đất. Nhiều smartphone hiện nay, đặc biệt các mẫu smartphone cao cấp, đều được tích hợp cảm biến này để giúp định hướng và chỉ đường được chính xác hơn.

Việc xác định được chức năng chống nước trên smartphone còn tác dụng hay không sẽ giúp người dùng sử dụng smartphone cẩn thận hơn. Chẳng hạn nhiều người sẽ chủ quan rửa smartphone dưới vòi nước vì tưởng rằng smartphone của mình vẫn có khả năng chống nước, điều này sẽ khiến thiết bị hư hỏng nếu tính năng chống nước không còn hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, Water Resistance Tester còn giúp người dùng kiểm tra xem smartphone của mình có chức năng chống nước hay không (trong trường hợp bạn không nắm rõ các thông tin về chức năng của sản phẩm).

Hiện ứng dụng chỉ có phiên bản dành cho Android, người dùng có thể cài đặt từ CH Play hoặc download trực tiếp tại đây hoặc tại đây (tương thích Android 6.0 trở lên).

Cách dùng của Water Resistance Tester khá đơn giản. Sau khi cài đặt và kích hoạt ứng dụng, bạn đặt smartphone ổn định trên một bề mặt phẳng, sau đó, sử dụng 2 ngón tay cái đè mạnh lên 2 biểu tượng dấu vân tay trên màn hình ứng dụng.

Điều này sẽ gây áp lực lên cảm biến khí áp kế tích hợp trên smartphone và dựa vào đó, ứng dụng sẽ xác định được có không khí ở bên ngoài lọt vào bên trong máy hay không.

Nếu kết quả trên ứng dụng Water Resistance Tester trả về là "Your phone does not appear to be water resistant", có nghĩa là khả năng chống nước trên smartphone của bạn có thể không còn hiệu quả.

Lưu ý: Để kết quả kiểm tra được chính xác hơn, bạn nên tháo bỏ ốp điện thoại (nếu có) khi sử dụng Water Resistance Tester để kiểm tra.

Còn trong trường hợp ứng dụng trả về kết quả "Your phone's water resistance seals appear to be intact", nghĩa là chức năng chống nước trên smartphone của bạn vẫn còn hiệu quả.

Qua quá trình kiểm tra cho thấy Water Resistance Tester hoạt động rất chính xác. Khi thử nghiệm ứng dụng trên chiếc smartphone Galaxy S20+ (có chức năng chống nước), ứng dụng đã xác định rằng chức năng chống nước trên smartphone vẫn đang có tác dụng. Tuy nhiên, khi tháo khay thẻ SIM trên chính chiếc smartphone rồi kiểm tra lại, Water Resistance Tester đã xác định chức năng chống nước trên smartphone đã mất tác dụng (do phát hiện thấy không khí bị lọt vào bên trong máy).

Tương tự, khi thử nghiệm Water Resistance Tester trên một chiếc smartphone khác không có chức năng chống nước, ứng dụng đã lập tức cảnh báo chức năng chống nước trên sản phẩm không có tác dụng.

Một điều cần lưu ý, chức năng của Water Resistance Tester là để kiểm tra và đảm bảo rằng tính năng chống nước trên smartphone của bạn vẫn đang hoạt động hiệu quả, giúp bạn an tâm hơn trong quá trình sử dụng điện thoại. Ứng dụng không nhằm mục đích khuyến khích người dùng… thử ngâm smartphone của mình vào nước để chứng minh rằng chức năng chống nước trên sản phẩm vẫn đang có tác dụng.

