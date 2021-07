Thủ thuật tự động tắt màn hình khi úp smartphone xuống mặt bàn

Dân trí Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tạo cho smartphone tính năng tắt màn hình và khóa thiết bị mà không cần sử dụng nút nguồn.

Nếu bị hỏng, nút nguồn trên smartphone sẽ khiến việc tắt/mở màn hình khó khăn. Hoặc bạn muốn màn hình tự động tắt mỗi khi smartphone úp mặt xuống bàn? Trong trường hợp này, ứng dụng Gravity Screen sẽ rất hữu ích.

Đây là ứng dụng miễn phí, giúp smartphone tự động tắt màn hình và khóa máy khi người dùng không dùng đến; chẳng hạn, khi bạn đút smartphone vào túi quần hoặc úp xuống mặt bàn. Màn hình sẽ được tự động bật sáng trở lại nếu bạn rút smartphone ra khỏi túi quần hoặc lật ngược thiết bị lên khỏi mặt bàn.

Với Gravity Screen, màn hình smartphone sẽ tắt/mở mà người dùng không cần phải chạm vào nút bấm nào trên thiết bị, giúp kéo dài tuổi thọ của nút nguồn trên smartphone.

Hiện ứng dụng chỉ có phiên bản dành cho Android. Bạn đọc có thể tìm và cài đặt từ CH Play, hoặc download ứng dụng trực tiếp tại đây hoặc tại đây (tương thích Android 4.1 trở lên).

Trải nghiệm thực tế tính năng tự động khóa màn hình khi úp smartphone xuống.

Hướng dẫn các bước cài đặt và thiết lập ứng dụng

Do Gravity Screen sử dụng một số cảm biến trên smartphone để có thể nhận diện và tự động tắt màn hình, nên để dùng ứng dụng, bước đầu tiên người dùng cần phải thiết lập và cấp quyền cho Gravity Screen.

Trong lần đầu tiên kích hoạt ứng dụng sau khi cài đặt, nhấn vào nút "Được" tại hộp thoại hiện ra, rồi kích hoạt mục "Cấp quyền" tại giao diện tiếp theo.

Quay trở lại giao diện thiết lập của ứng dụng, nhấn tiếp "Accept" để đồng ý với các điều khoản sử dụng của Gravity Screen, rồi nhấn tiếp nút "Bật" tại hộp thoại hiện ra tiếp theo để cấp quyền cho phép Gravity Screen có thể tắt màn hình smartphone.

Tiếp theo, ứng dụng sẽ xin phép quyền sử dụng cảm biến tiệm cận và con quay hồi chuyển trên smartphone để phục vụ cho chức năng của ứng dụng, bạn nhấn "Vâng" để cấp quyền cho ứng dụng. Tại hộp thoại hiện ra sau đó, bạn nhấn tiếp vào nút "Được".

Tại giao diện tiếp theo, bạn chọn "Dịch vụ được cài đặt", rồi chọn "Gravity Screen" từ danh sách hiện ra, sau đó chọn chuyển từ chế độ "Tắt" sang "Bật" để cấp cho ứng dụng quyền tắt/mở màn hình smartphone.

Nhấn nút "Cho phép" từ hộp thoại hiện ra để cấp quyền cho ứng dụng.

Như vậy, bạn đã hoàn tất các bước thiết lập của Gravity Screen On/Off và ứng dụng đã sẵn sàng để hoạt động trên smartphone của bạn.

Hướng dẫn sử dụng Gravity Screen

Giao diện chính của Gravity Screen có khá nhiều thiết lập trông rất phức tạp, nhưng hoàn toàn bằng tiếng Việt, nên bạn có thể dễ dàng biết được những thiết lập cần thiết cho ứng dụng.

Gravity Screen sẽ sử dụng con quay hồi chuyển trên smartphone để xác định góc đặt của thiết bị, từ đó tự động tắt màn hình. Thông thường, người dùng sẽ đặt smartphone nghiêng một góc 60 độ khi để máy trong túi quần của mình, Gravity Screen sẽ dựa vào điều này để nhận diện smartphone đang nằm trong túi quần để tự động tắt và khóa màn hình.

Tuy nhiên, để thuận tiện hơn, bạn nên đánh dấu vào hai tùy chọn "Tắt màn hình bằng khoảng cách" và "Bật màn hình bằng khoảng cách".

Lúc này, Gravity Screen sẽ sử dụng cảm biến tiệm cận của smartphone để tự động tắt màn hình mỗi khi bạn đặt smartphone vào trong túi quần hoặc đặt úp smartphone xuống mặt bàn.

Khi bạn lấy thiết bị ra khỏi túi quần hoặc ra chỗ sáng hoặc phát hiện thấy người dùng cầm máy lên (khi đang đặt trên mặt phẳng), lập tức màn hình smartphone sẽ được bật mở để bạn mở khóa thiết bị hoặc xem giờ mà không cần phải chạm tay vào nút nguồn.

Sử dụng Gravity Screen có ảnh hưởng đến thời lượng pin trên smartphone hay không?

Khi sử dụng Gravity Screen, cảm biến tiệm cận và con quay hồi chuyển trên smartphone luôn ở chế độ hoạt động để kiểm tra vị trí đặt máy nhằm tắt màn hình đúng lúc, điều này sẽ khiến nhiều người lo ngại rằng Gravity Screen sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng pin trên smartphone.

Tuy nhiên, quá trình thử nghiệm của người viết cho thấy, Gravity Screen không có ảnh hưởng nào đáng kể đến thời lượng sử dụng pin trên thiết bị, với mức sụt giảm pin chỉ khoảng 3-4% so với thông thường. Do vậy, người dùng có thể an tâm cài đặt và sử dụng Gravity Screen trên smartphone của mình để mang đến một trải nghiệm mới mẻ hơn cho thiết bị.

Hướng dẫn gỡ bỏ Gravity Screen khỏi thiết bị

Do Gravity Screen sử dụng chức năng của hệ thống (chức năng tắt màn hình), bạn không thể gỡ bỏ ứng dụng theo cách thông thường, mà phải gỡ bỏ trực tiếp từ ứng dụng.

Để gỡ bỏ ứng dụng ra khỏi smartphone, từ giao diện chính của Gravity Screen, bạn kéo xuống phần dưới cùng của ứng dụng, chọn "Gỡ cài đặt", sau đó chọn "OK" ở hộp thoại hiện ra để bắt đầu quá trình gỡ bỏ ứng dụng.

Như vậy, bạn đã hoàn tất quá trình gỡ bỏ ứng dụng khỏi thiết bị.

Nhìn chung, với sự giúp đỡ của Gravity Screen, bạn có thể dễ dàng tắt/mở màn hình smartphone mà không cần chạm đến nút nguồn. Tính năng này sẽ thực sự hữu dụng trong trường hợp nút nguồn trên smartphone đã bị hỏng, hoặc smartphone màn hình lớn khiến nút nguồn nằm xa ngón tay cầm máy.

Quang Huy