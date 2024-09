FPT Play là ứng dụng thuần Việt dẫn đầu về nền tảng phát trực tuyến phim

Theo đó, FPT Play hiện giữ vị trí thứ ba về mức độ phổ biến, xếp sau lần lượt hai nền tảng xuyên biên giới là Youtube và Facebook. Cụ thể, YouTube dẫn đầu với tỷ lệ sử dụng xem phim đạt 68% - tạo khoảng cách khá xa so với nền tảng khác; Facebook xếp thứ hai với tỷ lệ sử dụng đạt 32%.

Bảng xếp hạng của Decision Lab.

Xếp sau Facebook lần lượt, các ứng dụng "suýt soát" về tỷ lệ người sử dụng với FPT Play (29%), Netflix (28%) và VTV Go (27%).

Đây không phải lần đầu tiên nền tảng video trực tuyến thuần Việt FPT Play giữ vị trí này. Từ quý IV/2023, ứng dụng video trực tuyến của Việt Nam đã bắt đầu tăng tốc và thăng hạng trong bảng xếp hạng định kỳ của Decision Lab về hạng mục nền tảng phát trực tuyến phim phổ biến tại Việt Nam.

Trong báo cáo "The Connected Consumer", Decision Lab nhận định thứ hạng nền tảng phát trực tuyến phim tương đối ổn định. YouTube ghi nhận sụt giảm nhẹ về mức sử dụng, trong khi các OTT nội địa của Việt Nam như VieOn đã tăng trưởng đáng kể, có thể do thành công của việc phát hành các chương trình truyền hình phổ biến.

FPT Play là ứng dụng thuần Việt đạt vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng.

Theo báo cáo, điểm chung của cả hai nhóm tuổi Gen X (những người sinh ra từ năm 1965 đến 1980) và Gen Z (những người sinh ra từ năm 1997 đến 2012) đều lựa chọn Youtube là nền tảng xem phim hàng đầu và các nền tảng nội địa là lựa chọn thứ hai. Trong khi đó, Gen Y (thế hệ được sinh ra trong giai đoạn từ năm 1980 - 2000) lại ưu tiên các nền tảng xem phim Việt Nam.

Xét về tỷ lệ yêu thích, các nền tảng video trực tuyến của Việt Nam (FPT Play, VTV Go, Keeng, MyTV Net, Viettel TV, Fim+/Galaxy Play và VieON) đạt tỷ lệ yêu thích với 33%, tăng 3% so với quý I/2024. Trong khi mức độ yêu thích của các nền tảng khác đang có dấu hiệu đi xuống, tỷ lệ này ở Zalo đang tăng trưởng tích cực, tăng 4% so với quý I/2024.

Việc FPT Play có thể ghi nhận mức độ phổ biến cao trên thị trường trong những tháng gần đây đã cho thấy sức cạnh tranh mạnh mẽ của các ứng dụng Việt.

Vừa qua, FPT Play đã cho ra mắt tính năng Playzone giúp mở rộng nội dung giải trí trên FPT Play. Playzone sẽ cung cấp các trò chơi tương tác đa dạng, phù hợp với nhiều lứa tuổi, từ các trò chơi đơn giản như đua top thăng hạng đến các trò chơi phức tạp như giải đố, trí tuệ được tích hợp từ các nhà phát hành. Việc tích hợp này giúp FPT Play trở thành một ứng dụng đa năng, cung cấp nhiều loại hình giải trí khác nhau trong cùng một nền tảng.

FPT Play đã cho ra mắt tính năng Playzone giúp mở rộng nội dung giải trí.

Trong năm 2024, FPT Play liên tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào phát triển sản phẩm. Tính năng Recommendation (đề xuất) nhằm cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng bằng cách gợi ý chính xác và phù hợp, đồng thời tiết kiệm thời gian trong việc tìm kiếm nội dung yêu thích.

Tính năng AI Bot (dựa trên công nghệ Generative AI) sắp được FPT Play cho ra mắt sẽ đóng vai trò hỗ trợ, cải thiện trải nghiệm người dùng và cung cấp thông tin hữu ích về nội dung (phim, kênh truyền hình, sự kiện, thể thao…). AI Bot sẽ đưa ra tư vấn nội dung thông minh dựa trên sở thích và tâm trạng của người dùng; Giúp người dùng tra cứu thông tin về nội dung đầy đủ, chi tiết và nhanh chóng; tích hợp hệ thống trò chuyện, hỏi đáp linh hoạt với nhiều chủ đề liên quan đến nội dung được quan tâm…

Người dùng có thể tải ứng dụng FPT Play để trải nghiệm trọn vẹn những nội dung thể thao, giải trí và phim ảnh được cập nhật mỗi ngày. Chi tiết liên hệ số hotline 1900 6600 hoặc truy cập vào website fpt.vn.