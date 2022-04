Elon Musk có động thái gây tranh cãi sau khi thành cổ đông lớn nhất Twitter

Cuối tháng 3/2022, Elon Musk đã mua lại hơn 73 triệu cổ phiếu của Twitter, tương đương với 9,2% cổ phần tại mạng xã hội này, đưa Elon Musk trở thành cổ đông lớn nhất Twitter, vượt xa cả cổ phần mà nhà sáng lập Jack Dorsey đang nắm giữ.

Trong một thông báo vừa được đưa ra vào ngày hôm qua, Twitter cho biết Elon Musk sẽ gia nhập hội đồng quản trị của mạng xã hội này, nhưng không rõ Musk có nắm giữ chức danh cụ thể nào hay không. Trong một thông điệp được đưa ra trên trang cá nhân của mình, Musks cho biết mình sẽ làm việc với Giám đốc điều hành và hội đồng quản trị của Twitter để tạo ra những cải tiến trên nền tảng này trong những tháng tới.

Đáng chú ý, ngay sau khi thông báo trở thành cổ đông lớn nhất của Twitter, Elon Musk đã lập tức có một động thái gây tranh cãi, khi vị tỷ phú này tạo một cuộc bình chọn trên trang cá nhân để hỏi 80,6 triệu người theo dõi của mình về việc có nên trang bị thêm nút chỉnh sửa nội dung vào nền tảng mạng xã hội này hay không.

Elon Musk tổ chức một cuộc bình chọn để hỏi người dùng có nên trang bị thêm nút chỉnh sửa trên Twitter hay không (Ảnh chụp màn hình).

Đặc biệt, Elon Musk chỉ đưa ra 2 lựa chọn, bao gồm "Yse" (viết ngược của chữ "yes", nghĩa là "có") và "On" (viết ngược của chữ "No", có nghĩa là "không"; nhưng "On" cũng đồng nghĩa với chữ "Bật" trong tiếng Anh). Điều này khiến người dùng mạng xã hội Twitter tin rằng nút chỉnh sửa chắc chắn sẽ được trang bị trên nền tảng này trong tương lai.

Bình chọn của Elon Musk lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, thậm chí CEO Parag Agrawal cũng đã chú ý đến cuộc bình chọn này và lên tiếng.

"Kết quả của cuộc bình chọn này sẽ rất quan trọng. Hãy bình chọn một cách cẩn thận", CEO Parag Agrawal bình luận về cuộc bình chọn của Elon Musk, điều này cho thấy tầm ảnh hưởng của Elon Musk đối với Twitter, dù Musk mới chỉ nắm cổ phần của mạng xã hội này trong một thời gian ngắn.

"Nút chỉnh sửa" là một trong những tính năng được nhiều người dùng Twitter yêu cầu từ lâu, nhưng hiện tại Twitter vẫn chưa cho phép người dùng chỉnh sửa các nội dung mà họ đã đăng tải. Về cơ bản, tính năng này sẽ chỉ có tác dụng trong trường hợp người dùng cần chỉnh sửa những lỗi sai chính tả hoặc những đoạn viết nhầm, tuy nhiên, nhiều chuyên gia lo ngại rằng tính năng chỉnh sửa nội dung sẽ bị lợi dụng để thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của các thông điệp đã được chia sẻ lên Twitter, sau khi những thông điệp này đã có một lượng chia sẻ và trở nên phổ biến trên Twitter.

Trong một cuộc phỏng vấn vào đầu năm 2020, nhà sáng lập Twitter Jack Dorsey, vào thời điểm đó vẫn là CEO của mạng xã hội này, cho biết có thể Twitter sẽ không bao giờ trang bị nút chỉnh sửa nội dung.

Trở lại cuộc bình chọn của Elon Musk, động thái của vị tỷ phú này bị nhiều người chỉ trích là lạm quyền khi mà Musk chỉ vừa trở thành cổ đông chính của Twitter không lâu, nhưng đã muốn thực hiện sự thay đổi lớn về tính năng của mạng xã hội này.

Cuộc bình chọn của Elon Musk gây ra nhiều tranh cãi và vị tỷ phú này bị nhiều người chỉ trích là "lạm quyền" (Ảnh: SSN).

Theo phát ngôn viên của Twitter, hội đồng quản trị và các cổ đông lớn của Twitter không có quyền đưa ra quyết định cho những thay đổi lớn và mang tính quan trọng tại mạng xã hội này, mà ban quản trị của công ty sẽ chỉ đóng vai trò cố vấn, trong khi đó, những sự thay đổi sẽ được quyết định bởi các quản lý sản phẩm của Twitter. Do vậy, về mặt danh nghĩa, Elon Musk không có quyền quyết định trang bị thêm "nút chỉnh sửa" cho Twitter hay không, dù Musk đang nắm giữ cổ phần lớn nhất tại mạng xã hội này.

Theo CNBC/The Verge