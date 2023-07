Công ty của Elon Musk tham vọng phát triển siêu máy tính mạnh nhất thế giới

Thông tin trên được Elon Musk tuyên bố vào ngày 19/7 tại cuộc họp cổ đông của Tesla. Theo đó, Tesla sẽ đầu tư hơn 1 tỷ USD để phát triển siêu máy tính có tên gọi Dojo và dự kiến sẽ đưa vào vận hành vào cuối năm 2024.

"Chúng tôi sẽ chi ra hơn 1 tỷ USD để phát triển Dojo trong năm tới. Đây sẽ là dự án quan trọng của Tesla", Elon Musk tuyên bố với các cổ đông của công ty. Elon Musk thậm chí còn tham vọng phát triển Dojo trở thành siêu máy tính mạnh nhất thế giới.

Elon Musk tham vọng phát triển siêu máy tính mạnh nhất thế giới (Ảnh minh họa: Getty).

Việc tiết lộ khoản đầu tư lớn vào một dự án nhiều rủi ro dường như đã khiến các nhà đầu tư lo lắng, bằng chứng là giá cổ phiếu của Tesla đã giảm 4% ngay sau tuyên bố của Elon Musk.

Dojo là siêu máy tính do Tesla xây dựng hoàn toàn, sử dụng chip do chính Tesla phát triển. Mục đích của siêu máy tính Dojo là để xử lý hàng triệu Terabyte dữ liệu video các tình huống giao thông thực tế do xe Tesla ghi lại, giúp huấn luyện các hệ thống trí tuệ nhân tạo của Tesla, nhằm nâng cao tính năng tự lái của hãng xe này.

Bên cạnh tính năng tự lái tích hợp trên xe Tesla, siêu máy tính Dojo cũng giúp phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo mà Tesla có thể sử dụng trên mẫu robot hình người mà hãng đã ra mắt cách đây không lâu.

Siêu máy tính Dojo cũng dự kiến được sử dụng để tăng năng suất sản xuất trong các nhà máy của Tesla.

Không chỉ là hãng xe điện đơn thuần, Elon Musk đang cho thấy tham vọng mở rộng lĩnh vực hoạt động của Tesla, bao gồm sản xuất robot, siêu máy tính và không loại trừ khả năng sẽ đưa Tesla gia nhập vào cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo trong tương lai.

Vào tuần trước, Elon Musk đã thành lập công ty trí tuệ nhân tạo mới mang tên xAI. Chưa rõ Elon Musk có dự định tận dụng siêu máy tính Dojo để phục vụ cho các dự án tại công ty xAI mới thành lập của mình hay không.

Siêu máy tính là hệ thống máy tính cỡ lớn, có thể chiếm toàn bộ một căn phòng hoặc thậm chí cả một tòa nhà, sử dụng hàng chục ngàn vi xử lý để xử lý và phân tích những luồng dữ liệu khổng lồ.

Các siêu máy tính thường được sử dụng để nghiên cứu khoa học, thiên văn, vũ trụ, dự báo tác hại của biến đổi khí hậu trên toàn cầu, mô phỏng một vụ nổ hạt nhân hoặc nghiên cứu để chữa trị các căn bệnh nan y trên con người...

Siêu máy tính mạnh nhất thế giới hiện tại là hệ thống siêu máy tính Frontier, được hoàn thành vào năm 2021. Siêu máy tính này hiện được lắp đặt tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge (thành phố Oak Ridge, bang Tennessee, Mỹ).

Theo danh sách 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới hiện nay thì Mỹ là quốc gia sở hữu số lượng siêu máy tính góp mặt nhiều nhất trong top 500 (với 150 cái tên), xếp sau đó là Trung Quốc (với 134 đại diện).

Singapore và Thái Lan là 2 quốc gia đến từ Đông Nam Á có những siêu máy tính góp mặt trong top 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới, trong đó Singapore có 3 đại diện và Thái Lan có một cái tên.

Theo YN/Top500