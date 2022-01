Công cụ chuyên nghiệp giúp máy tính chống lại mã độc tống tiền nguy hiểm

Các loại mã độc (malware) như trojan, phần mềm gián điệp (spyware), rootkits, adware... không chỉ khiến máy tính hoạt động mất đi sự ổn định mà đặc biệt còn âm thầm đánh cắp dữ liệu và thông tin người dùng trên máy tính. Trong đó, mã độc tống tiền được xem là loại mã độc nguy hiểm nhất hiện nay và đang có xu hướng phát triển ngày càng mạnh.

Mã độc tống tiền, hay còn được gọi là Ransomware, là loại phần mềm độc hại sẽ mã hóa dữ liệu trên thiết bị (khiến người dùng không thể sử dụng được các dữ liệu quan trọng), hoặc ngăn chặn các phần mềm chạy trên máy tính, hoặc đôi khi hiển thị các hộp thoại thông báo mà người dùng không thể đóng lại được, khiến họ cảm thấy khó chịu khi sử dụng máy tính của mình.

Giao diện WannaCry, loại mã độc tống tiền từng khiến "đau đầu" nhiều hệ thống máy tính lớn trên toàn cầu, với tốc độ lây nhiễm nhanh đến chóng mặt.

Sau khi tấn công máy tính, ransomware sẽ yêu cầu người dùng trả tiền cho thủ phạm đứng sau loại mã độc này, đổi lại sẽ được thủ phạm cung cấp cách thức để giải mã các dữ liệu đã bị ransomware mã hóa hoặc cung cấp giải pháp để gỡ bỏ các phần mềm độc hại đang hoạt động trên thiết bị. Tuy nhiên, việc trả "tiền chuộc" cho mã độc tống tiền không hề đảm bảo rằng nạn nhân có thể giành lại quyền truy cập vào dữ liệu đã bị mã hóa, mà đôi khi việc này có thể khiến họ trở thành mục tiêu của nhiều loại mã độc mới.

IOBit Malware Fighter là phần mềm được ra đời để bảo vệ máy tính người dùng tránh khỏi những phần mềm độc hại nhằm vào máy tính, đặc biệt là các loại mã độc tống tiền.

IOBit Malware Fighter được trang bị tính năng bảo vệ máy tính theo thời gian thực, do vậy sẽ giúp người dùng an tâm hơn. Đặc biệt, phần mềm có thể tương thích và hoạt động song song với các phần mềm diệt virus khác, do vậy bạn có thể sử dụng IOBit Malware Fighter như một công cụ trợ lực để tăng cường khả năng phòng vệ của máy tính. Dĩ nhiên, người dùng cũng có thể sử dụng phần mềm này như một công cụ bảo mật độc lập.

Ưu điểm lớn của phần mềm đó là hoạt động nhẹ nhàng và tiêu tốn ít tài nguyên hệ thống nên có thể cài đặt và sử dụng trên những máy tính có cấu hình yếu.

Hướng dẫn download và kích hoạt bản quyền phần mềm

Mặc định IOBit Malware Fighter có giá 19,95USD, trong khi đó phiên bản sử dụng thử của phần mềm không giới hạn về số ngày sử dụng, nhưng lại bị hạn chế rất nhiều về tính năng so với phiên bản chuyên nghiệp có thu phí.

Hiện tại hãng phần mềm IOBit đang có chương trình khuyến mãi cung cấp miễn phí mã bản quyền của phần mềm đến người dùng. Bạn có thể tận dụng chương trình khuyến mãi này để có thêm một công cụ bảo vệ an toàn cho máy tính của mình.

Thực hiện theo các bước sau để nhận bản quyền phần mềm:

- Đầu tiên, download bản dùng thử của phần mềm tại đây.

- Tại giao diện cài đặt hiện ra đầu tiên, bạn đánh dấu bỏ đi 2 tùy chọn "Cài đặt iTop VPN miễn phí" và "Cài đặt iTop Screen Recorder" ở bên dưới, sau đó nhấn nút "Cài đặt".

- Tại bước tiếp theo, bạn đánh dấu vào tùy chọn "Không, cảm ơn" rồi nhấn nút "Tiếp theo".

Quá trình cài đặt phần mềm sẽ được diễn ra. Sau khi quá trình này kết thúc, một hộp thoại hiện ra mời người dùng đăng ký và sử dụng phần mềm "Driver Booster" của hãng phần mềm IOBit. Bạn nhấn vào nút "Không, cảm ơn" để bỏ qua hộp thoại này.

- Nhấn vào nút "Chạy ngay" tại giao diện cài đặt để kích hoạt phần mềm. Trong lần đầu tiên sử dụng, phần mềm sẽ tiến hành kiểm tra và cập nhật cơ sở dữ liệu về các loại mã độc, giúp bảo vệ máy tính được an toàn và hiệu quả hơn.

- Từ giao diện chính của phần mềm, bạn nhấn vào nút "Enter Code" ở góc dưới bên phải.

- Tại hộp thoại hiện ra, bạn điền đoạn mã sau vào khung "License Code", sau đó nhấn nút "Register Now" để kích hoạt bản quyền: "37B4D-27299-3E8E0-E093N".

Lưu ý: ngoài đoạn mã trên, bạn có thể sử dụng thêm 2 đoạn mã sau để kích hoạt bản quyền phần mềm nếu cần: "7ACB6-2F721-83A90-50E3N" / "1A45B-D20B2-3583A-30A3N".

Đây là những đoạn mã bản quyền do hãng phần mềm IOBit cung cấp, do vậy hoàn toàn hợp lệ và miễn phí.

- Sau khi kích hoạt bản quyền phần mềm, nhấn vào nút "Enable Now" từ hộp thoại hiện ra để kích hoạt đầy đủ các chức năng bảo vệ máy tính của phiên bản chuyên nghiệp, giúp tăng hiệu quả hoạt động của phần mềm.

Như vậy, bạn đã có thể sử dụng phần mềm để bảo vệ máy tính của mình với đầy đủ bản quyền và tính năng.

Những tính năng nổi bật của IOBit Malware Fighter

Là một phần mềm bảo mật, IOBit Malware Fighter được trang bị tính năng tự động bảo vệ máy tính của người dùng theo thời gian thực, nhằm ngăn chặn kịp thời sự tấn công và xâm nhập của các loại mã độc, phần mềm gián điệp... do vậy sau khi cài đặt phần mềm, người dùng không cần phải thực hiện quá nhiều thiết lập.

Đặc biệt với phiên bản IOBit Malware Fighter mới nhất này được tích hợp thêm engine bảo mật của hãng bảo mật danh tiếng BitDefender để giúp tăng cường thêm sức mạnh của phần mềm.

Tính năng nổi bật nhất của phần mềm đó là có khả năng chống lại các loại mã độc máy tính, đặc biệt là mã độc tống tiền (ransomware), vốn được xem là loại mã độc nguy hiểm nhất hiện nay,

Ngoài ra, IOBit Malware Fighter tương thích và hỗ trợ tốt với các phần mềm bảo mật hay diệt virus khác, do vậy, bạn có thể cài đặt và sử dụng IOBit Malware Fighter Pro song song với các phần mềm bảo mật sẵn có trên máy tính của mình để hai phần mềm hỗ trợ lẫn nhau, giúp tăng cường khả năng bảo mật trên máy tính chống lại các loại mã độc, virus hay phần mềm độc hại xâm nhập.

Bạn có thể sử dụng IOBit Malware Fighter như một lớp áo giáp thứ 2 để tăng cường khả năng tự vệ cho máy tính, bên cạnh một phần mềm bảo mật sẵn có mà người dùng đã cài đặt. Mặc dù chạy song song 2 phần mềm bảo mật, tuy nhiên IOBit Malware Fighter hoạt động rất nhẹ nhàng và không tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống, do vậy không làm ảnh hưởng đến hiệu suất chung của máy tính.