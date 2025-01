Clip "võ sư chặn đường, dạy cho tên cướp bài học nhớ đời" nổi bật tuần qua

Võ sư có mặt kịp thời, dạy cho tên cướp một bài học nhớ đời

Video giám sát đã ghi lại được một vụ cướp xảy ra trên đường ở thành phố Caraguatatuba, Brazil. Một thanh niên đã bỏ chạy sau khi thực hiện vụ cướp tại cửa tiệm trang sức.

Võ sư có mặt kịp thời, dạy cho tên cướp một bài học nhớ đời (Video: Reddit).

Khi nghe thấy tiếng hô hoán, Lucas de Padua Villegas, 39 tuổi, nhanh chóng lao ra chặn đường tên cướp. Đoạn video cho thấy Lucas đã sử dụng một thế võ nhu thuật để dễ dàng quật ngã tên cướp, sau đó anh tiếp tục dùng đòn khóa để khống chế tên này.

Túi xách đựng trang sức đã được thu hồi, còn tên cướp nằm trên lề đường tỏ ra rất đau đớn.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa tên cướp vào bệnh viện điều trị vì bị gãy tay. Tên cướp có mang theo vũ khí bên mình, nhưng trong trường hợp này hắn không kịp sử dụng để tấn công Lucas.

Lucas de Padua Villegas cho biết anh học võ từ nhỏ và hiện là một võ sư môn nhu thuật.

Cô gái suýt mất mạng vì sự cố cửa cuốn

Đoạn clip do camera giám sát ghi lại cho thấy khoảnh khắc cô gái đang dắt xe máy ra khỏi nhà nên không chú ý cánh cửa cuốn đang từ từ hạ xuống phía trên mình.

Cô gái suýt mất mạng vì sự cố cửa cuốn (Video: HKN).

Cửa cuốn sau đó đã hạ xuống đúng thời điểm cô gái đang đứng ngay phía dưới, khiến cô bị cánh cửa đè chặt vào xe máy. Cô gái cố gắng dùng chìa khóa để điều khiển cánh cửa cuốn, nhưng bất thành.

Sau một hồi vùng vẫy, cô gái may mắn thoát ra được trước khi cánh cửa cuốn đè mạnh xuống chiếc xe máy. Nếu không thoát ra kịp thời, cô gái hoàn toàn có thể bị cánh cửa cuốn đè dẫn đến thiệt mạng trong tình huống này.

Nhiều khả năng hệ thống điện của cửa cuốn đã gặp sự cố nên cửa đã tự động sập xuống và cô gái không thể điều khiển bằng chìa khóa.

Cửa cuốn là loại cửa được sử dụng tại nhiều gia đình ở Việt Nam, đặc biệt với những căn hộ ở mặt tiền hoặc được sử dụng để kinh doanh. Đoạn clip là một lời cảnh báo cho những gia đình đang sử dụng loại cửa này, cần phải thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng của cửa để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Người đàn ông phản ứng nhanh, cứu thanh niên ngay trước mũi tàu

Khi thấy nam thanh niên có ý định băng qua đường sắt khi đoàn tàu đang lao đến, người đàn ông ở phía đối diện đã có phản ứng kịp thời, giúp cứu mạng thanh niên này.

Người đàn ông phản ứng nhanh, cứu thanh niên ngay trước mũi tàu (Video: OFFB).

Giải cứu 2 cha con mắc kẹt trong ô tô sau tai nạn kinh hoàng

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại giao lộ ở thành phố Tuyền Châu, Trung Quốc, khi một chiếc ô tô bị mất lái, đâm vào dải phân cách giữa đường và lật ngửa. Chiếc xe trượt dài trên đường và một ngọn lửa bùng lên dưới gầm xe.

Giải cứu 2 cha con mắc kẹt trong ô tô sau tai nạn kinh hoàng (Video: CTGN).

Vào thời điểm gặp tai nạn, trên xe có 2 cha con.

Khi chứng kiến sự việc xảy ra, một tài xế xe ben đã dừng lại, chạy về phía chiếc xe gặp nạn để giải cứu 2 cha con. Người này đã kéo 2 nạn nhân ra ngoài, trước khi lấy bình chữa cháy trên xe của mình dập tắt ngọn lửa, giúp chiếc xe gặp nạn không bị thiêu rụi.

2 người đi xe máy qua đường cũng đã dừng lại giúp tài xế chiếc xe ben giải cứu các nạn nhân.

Chỉ khi biết được các nạn nhân đã an toàn và ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, tài xế chiếc xe ben mới rời đi.

Danh tính của tài xế xe ben sau đó được xác định là Hu Junhui. Anh đã được lực lượng cảnh sát thành phố Tuyền Châu tặng bằng khen vì hành động dũng cảm của mình.

Khoảnh khắc công trình xây dựng bất ngờ đổ sập khi nhiều công nhân đang làm việc

Camera giám sát đã ghi lại được khoảnh khắc một công trình xây dựng tại thành phố Kannauj, Ấn Độ, bất ngờ đổ sập.

Công trình xây dựng bất ngờ đổ sập khi nhiều công nhân đang làm việc (Video: ViralPress).

Đoạn video từ camera giám sát cho thấy hàng loạt giàn giáo đổ rạp xuống, khiến phần trần bê tông phía trên sập xuống theo. Sự việc khiến bụi đất và vật liệu xây dựng văng tung tóe.

Vào thời điểm này, bên trong công trình xây dựng có 35 công nhân đang làm việc. Trước khi vụ sập xảy ra, nhiều người đã nghe thấy tiếng động lớn nên chủ động bỏ chạy ra ngoài. 23 người đã kịp thoát thân, 20 người bị thương nhẹ và 3 người bị thương nặng sau vụ sụp đổ.

Những người bị thương đã nhanh chóng được mang đến bệnh viện. Nguyên do của sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đường ống sưởi bất ngờ phát nổ khiến cả khu vực tan hoang, nhiều người bị thương

Camera giám sát đã ghi lại một vụ nổ kinh hoàng xảy ra trên đường ở thành phố Hoài Nam, Trung Quốc. Vụ nổ làm đất đá và bê tông văng tung tóe khiến nhiều người đi đường phải hốt hoảng bỏ chạy.

Đường ống sưởi bất ngờ phát nổ khiến cả khu vực tan hoang (Video: Weibo).

Video do các nhân chứng ghi lại cho thấy khung cảnh tan hoang gây ra bởi sức công phá cực mạnh của vụ nổ. Nhiều ô tô đậu gần nơi xảy ra sự việc đã bị hư hại do áp lực từ vụ nổ hoặc bị đất đá văng trúng. Cửa kính của một số căn hộ ở gần cũng đã bị vỡ do áp lực của vụ nổ.

Sự việc may mắn chỉ khiến 4 người bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và xác nhận vụ nổ bắt nguồn từ khí ga bị rò rỉ ở đường ống sưởi. Chính quyền thành phố Hoài Nam cam kết sẽ xử lý nghiêm những cá nhân sai phạm làm xảy ra vụ nổ.

Bật cười trước những tình huống trùng hợp đến khó tin

Đoạn clip tổng hợp những tình huống trùng hợp đến mức khó tin, như thể đã được lập trình trước, khiến người xem không thể nhịn cười.

Bật cười trước những tình huống trùng hợp đến khó tin (Video: X).

Người dân bỏ chạy hoảng loạn khi cửa hàng pháo hoa phát nổ do hỏa hoạn

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại cửa hàng bán pháo hoa ở thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Ban đầu, đám cháy xuất hiện với quy mô nhỏ, nhưng khi ngọn lửa lan sang những thùng đựng pháo hoa, nó đã bùng lên mạnh mẽ và khiến toàn bộ pháo trong cửa hàng phát nổ.

Người dân bỏ chạy hoảng loạn khi cửa hàng pháo hoa phát nổ do hỏa hoạn (Video: Newsflare).

Vào thời điểm này tại cửa hàng đang có rất đông khách. Sự việc khiến những vị khách hốt hoảng, thậm chí giẫm đạp lên nhau để bỏ chạy, gây nên tình cảnh vô cùng hỗn loạn.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội và bao trùm cả cửa hàng.

Lực lượng cứu hỏa đã phải mất nhiều giờ để dập tắt đám cháy. Vụ hỏa hoạn khiến toàn bộ cửa hàng pháo hoa bị thiêu rụi, 8 chiếc ô tô đậu gần đó cũng bị hư hại. May mắn sự việc chỉ khiến một người phụ nữ bị thương nhẹ.

Nguyên do của vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Mảnh vỡ từ vụ nổ tên lửa của SpaceX rực sáng trên bầu trời

Tên lửa siêu nặng Starship của SpaceX mang theo tàu vũ trụ đã được phóng vào ngày 16/1. Theo dự kiến ban đầu, tên lửa này sẽ hạ cánh có kiểm soát xuống Ấn Độ Dương khoảng một giờ sau khi phóng. Tuy nhiên, tên lửa đã gặp sự cố và phát nổ chỉ 8 phút sau khi rời khỏi bệ phóng.

Mảnh vỡ từ vụ nổ tên lửa của SpaceX rực sáng trên bầu trời (Video: X).

Những người đứng trên mặt đất có thể nhìn thấy các mảnh vỡ tên lửa rực sáng và rơi trở lại Trái Đất. Các chuyến bay có lộ trình qua vịnh Mexico đã phải chuyển hướng hoặc hoãn cất cánh để tránh xảy ra va chạm với các mảnh vỡ của tên lửa.

Thất bại trong lần phóng thử nghiệm này khiến tham vọng đưa con người lên sao Hỏa của SpaceX và Elon Musk tiếp tục gặp trở ngại. Tuy nhiên, tỷ phú Elon Musk vẫn rất lạc quan và không hề cảm thấy thất vọng sau khi tên lửa của SpaceX phát nổ.

Hành khách hoảng loạn bỏ chạy khỏi máy bay gặp sự cố trên đường băng

Chiếc Boeing 757 của hãng hàng không Delta Air Lines chở theo 208 người khi đang chạy đà trên đường băng của sân bay quốc tế Hartsfield Jackson, thành phố Atlanta, Mỹ, thì bất ngờ gặp trục trặc về động cơ.

Hành khách hoảng loạn bỏ chạy khỏi máy bay gặp sự cố trên đường băng (Video: Jukin).

Cơ trưởng đã quyết định hủy cất cánh và tiến hành sơ tán hành khách khẩn cấp.

Video từ nhân chứng ghi lại cho thấy các hành khách đã phải rời khỏi máy bay bằng máng trượt thoát hiểm từ cửa. Mọi người bỏ chạy hoảng loạn và tìm cách để nhanh chóng tránh xa chiếc máy bay.

Sự việc khiến một người bị thương phải nhập viện để chăm sóc.

Đại diện hãng hàng không Delta cho biết nguyên do ban đầu được xác định vì tuyết rơi dày làm ảnh hưởng đến động cơ của máy bay. Quá trình điều tra nguyên do của sự việc vẫn đang được tiến hành.