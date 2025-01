Giá vàng tuần tới: Giới chuyên gia nhận định gì?

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 13/1 đến 18/1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 84,9-86,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400.000 đồng trước khi đóng cửa tuần.

Tuần vừa rồi, vàng miếng "khởi động" ở 84,7-86,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức giá cao nhất mặt hàng này ghi nhận trong tuần qua là 85,3-87,3 triệu đồng/lượng (mua - bán) vào phiên ngày 17/1.

Trong khi đó, vàng nhẫn kết tuần này niêm yết tại 64,6-86,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức giá cao nhất vàng nhẫn ghi nhận tuần này là 85-86,7 triệu đồng/lượng (mua - bán) vào phiên ngày 17/1.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới chốt tuần ở 2.702 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 82,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tuần này tăng - giảm biên độ lớn khi thị trường liên tiếp đón nhận các dữ liệu kinh tế được cho là sẽ có tác động đến quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay.

Bước vào tuần giao dịch, giá vàng giảm mạnh khi giới đầu tư tiếp tục xem xét báo cáo việc làm khả quan công bố vào tuần trước. Tuy nhiên, kim loại quý nhanh chóng lấy lại đà và duy trì mức tăng vững chắc trong các phiên còn lại của tuần. Phiên 16/1, sau chuỗi ngày mắc kẹt, vàng đã bứt phá, vượt mốc 2.700 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, vàng đảo chiều, giảm 12 USD trước khi đóng cửa do chịu áp lực chốt lời cùng sự phục hồi của đồng bạc xanh. Tuy nhiên, kim loại quý này vẫn ghi nhận tuần tăng thứ 3 liên tiếp. Kết thúc tuần, giá vàng vẫn tăng 11,8 USD so với mức chốt phiên tuần trước.

Lạm phát dai dẳng và bất ổn kinh tế gia tăng được cho là nguyên nhân đẩy giá vàng lên mức kháng cự quan trọng trên 2.700 USD/ounce, ngay cả khi đồng USD vẫn ở mức 109 điểm. Vàng đang chứng kiến mức tăng vững chắc, song một số nhà phân tích lưu ý rằng, kim loại quý này vẫn còn nhiều trở ngại trước khi thoát khỏi giai đoạn củng cố kéo dài 2 tháng vừa qua.

Cụ thể, vàng có thể phải đối mặt với những thách thức vào tuần tới sau lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Ole Hansen, trưởng phòng chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, cho rằng ngưỡng kháng cự chính trong ngắn hạn của vàng sẽ là 2.725 USD/ounce và kim loại quý này có thể sẽ phải "vật lộn" để phá vỡ ngưỡng này cho đến khi có được bức tranh rõ ràng hơn về các chính sách của ông Trump.

Theo chuyên gia này, ông Trump có thể sẽ không kiềm chế chi tiêu của Chính phủ và theo đuổi chính sách thắt lưng buộc bụng. Điều này dẫn đến việc các đồng tiền Chính phủ phát hành mất giá và vàng trở thành kênh đầu tư an toàn mà giới đầu tư tìm đến.

Giới chuyên gia lạc quan giá vàng có khả năng cán mốc 2.800 USD/ounce trong ngắn hạn (Ảnh: Tiến Tuấn).

Dù lạc quan về vàng trong ngắn hạn, Stanley nói thêm rằng ông vẫn thích mua vào khi giá giảm và chờ xem liệu kim loại quý này có thể giữ được mức hỗ trợ 2.700 USD/ounce hay không.

Diễn biến thời gian qua cho thấy, vàng tăng mạnh so với đồng USD. Tuy nhiên, các nhà phân tích chỉ ra rằng thị trường tiền tệ toàn cầu đang cho thấy sức mạnh mẽ rộng rãi của vàng. Tuần qua, vàng đã đạt mức tăng cao so với các đồng tiền lớn như Euro, bảng Anh, nhân dân tệ... Điều này cho thấy vàng đang được xem như một tài sản an toàn và có giá trị bền vững trên thị trường toàn cầu.

Jesse Colombo, chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập, cho biết mức tăng của vàng so với các loại tiền tệ khác là dấu hiệu báo trước cho những gì các nhà đầu tư nên mong đợi. Ông nói thêm rằng, trong tương lai gần, kim loại quý có khả năng tăng lên 2.800 USD/ounce và mức kháng cự đáng kể của vàng vẫn là 3.000 USD/ounce.

Dù, thị trường kim loại quý có xu hướng tăng giá đáng kể, một số nhà phân tích vẫn lưu ý vàng đang giao dịch ở ngưỡng kháng cự quan trọng. Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao David Morrison của đơn vị chuyên về giao dịch Trade Nation cho biết, lần gần nhất, vàng đã giảm tới 5% chỉ trong vài ngày.

Nhà phân tích kim loại quý Carsten Fritsch của công ty dịch vụ tài chính ngân hàng Commerzbank cho rằng, vàng có thể gặp khó khăn vào tuần tới nếu đồng USD bật khỏi mức hỗ trợ hiện tại.

Thời gian qua, đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng không ảnh hưởng nhiều đến đà tăng của vàng. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, những đợt như vậy thường không kéo dài và ông nghi ngờ vàng khó duy trì được đà tăng nếu đồng bạc xanh vẫn tăng. Ông nhận định để giữ được đà tăng, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất cần phải tăng lên, đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu tiếp tục giảm.