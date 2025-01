Clip "cô gái đứng giữa đường để quay video TikTok" gây tranh cãi tuần qua

Cô gái gây tranh cãi vì đứng giữa đường quay video TikTok

Thay vì đứng trên lề đường dành cho người đi bộ hoặc ở nơi an toàn, cô gái đứng giữa đường để quay video và chia sẻ lên mạng xã hội.

Hành động của cô gái này đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Nhiều người ủng hộ đã cho rằng đoạn đường cô gái đang đứng không có phương tiện qua lại nên hành động của cô này không làm cản trở giao thông. Ngược lại, không ít ý kiến lại cho rằng việc cô gái đứng giữa đường để "sống ảo" là hành động nguy hiểm và có thể ảnh hưởng đến các phương tiện xung quanh.

Cô gái gây tranh cãi vì đứng giữa đường quay video TikTok (Video: TikTok).

Màn trình diễn ngẫu hứng và đáng yêu của bé gái

Bé gái khi thấy nghệ sĩ piano đường phố đang trình diễn đã tiến đến gần và đề nghị người này trình diễn bản nhạc "My heart will go on" nổi tiếng của nữ ca sĩ Celine Dion.

Màn trình diễn ngẫu hứng và đáng yêu của bé gái (Video: Instagram).

Khi giai điệu của bài hát "My heart will go on" được nghệ sĩ đường phố trình diễn, bé gái đã bất ngờ cất tiếng hát theo.

Giọng hát ngọt ngào của cô bé 3 tuổi khiến những người xung quanh cảm thấy thích thú và ngỡ ngàng. Ngay khi màn trình diễn ngẫu hứng của bé gái kết thúc, những người xung quanh đã lập tức vỗ tay tán thưởng cho giọng hát của cô bé.

Nhân viên nhà hàng bất cẩn khiến em bé bị bỏng nặng

Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra bên trong nhà hàng tại thành phố Kim Hoa, Trung Quốc. Video được camera giám sát ghi lại cho thấy khoảnh khắc một người phục vụ đang bưng nồi canh nóng ra bàn cho khách thì vô tình bị tuột tay, khiến nồi canh đổ vào một người phụ nữ và con trai 3 tuổi của cô.

Nhân viên nhà hàng bất cẩn khiến em bé bị bỏng nặng (Video: Weibo).

Cả 2 nạn nhân đều rất đau đớn khi bị nồi canh nóng đổ vào người. Những người xung quanh đã nhanh chóng hỗ trợ đưa 2 mẹ con đến bệnh viện.

Người mẹ chỉ bị một vài vết bỏng nhẹ, trong khi con trai của cô bị bỏng nặng ở đùi, bụng, cánh tay và trán.

Theo truyền thông địa phương, chủ nhà hàng đã đổ hoàn toàn trách nhiệm cho nữ phục vụ và từ chối chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân.

Nữ nhân viên phục vụ đã chấp nhận chi trả số tiền bồi thường 2.000 tệ (hơn 6,9 triệu đồng) cho hai mẹ con và thừa nhận cô chỉ có khả năng đền bù như vậy. Nữ nhân viên này đề nghị nạn nhân nên khởi kiện và đòi tiền bồi thường từ phía nhà hàng.

Mèo hốt hoảng bỏ chạy khi chủ nhà ăn mừng bàn thắng vào lưới Thái Lan

Chú mèo trắng giật mình bỏ chạy hốt hoảng khi chủ nhà bất ngờ hét lớn để ăn mừng bàn thắng của đội tuyển Việt Nam vào lưới Thái Lan, tạo nên một tình huống hài hước.

Mèo hốt hoảng bỏ chạy khi chủ nhà ăn mừng bàn thắng vào lưới Thái Lan (Video: HKN).

Người đàn ông gục ngã, thiệt mạng khi đang dùng máy chạy trong phòng gym

Video giám sát bên trong một phòng tập gym tại thành phố Ghaziabad, Ấn Độ, đã ghi lại được khoảnh khắc một người đàn ông ngã xuống tử vong trong khi đang sử dụng máy chạy bộ.

Người đàn ông gục ngã, thiệt mạng khi đang dùng máy chạy trong phòng gym (Video: ETNow).

Video được ghi lại cho thấy trong khi đang sử dụng máy chạy, người này đã đứng lại và dường như cảm thấy điều bất ổn. Người đàn ông sau đó loạng choạng và ngã ngửa ra đất.

Những người có mặt tại phòng gym đã cố gắng thực hiện các động tác sơ cứu, ép tim ngoài lồng ngực và gọi điện cho xe cấp cứu. Tuy nhiên, người đàn ông đã thiệt mạng trước khi được mang đến bệnh viện.

Các bác sĩ cho biết người đàn ông đã thiệt mạng vì bệnh tim. Dường như người này đã vận động quá mạnh khiến nhịp tim tăng nhanh, dẫn đến đột tử.

Robot trổ tài pha chế và vẽ hình trên cafe

Một robot tại Bảo tàng Công nghệ ở thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, đã khiến nhiều người kinh ngạc khi có thể tự động pha chế cafe latte, sau đó còn vẽ hình nghệ thuật trên tách cafe.

Robot trổ tài pha chế và vẽ hình trên cafe (Video: Newsflare).

Robot được thiết kế với 2 cánh tay để cầm nắm các dụng cụ pha chế cafe. Quá trình pha chế và vẽ hình trên tách cafe được thực hiện rất chuẩn xác, với kết quả cuối cùng là một tách cafe không khác gì do con người pha chế.

Gia đình chú rể thuê máy bay riêng để rải tiền trong lễ cưới

Một lễ cưới tại thành phố Hyderabad, Pakistan, đã thu hút sự chú ý của rất đông người dân, khi gia đình của chú rể đã thuê một chiếc máy bay riêng với nhiệm vụ bay qua khu vực tổ chức tiệc cưới và rải tiền từ trên cao xuống.

Gia đình chú rể thuê máy bay riêng để rải tiền trong lễ cưới? (Video: X).

Video do một nhân chứng ghi lại cho thấy những tờ tiền rơi xuống từ trên trời như mưa. Nhiều người đã rất thích thú và tìm cách chụp lấy những tờ tiền này.

Gia đình của chú rể cho biết hành động này nhằm gửi lời tri ân đến những vị khách và người dân địa phương vì đã chúc phúc cho lễ cưới của họ.

Phản ứng hài hước của em bé khi nghe tiếng khóc của chính mình

Người mẹ đã có một cách đặc biệt để khiến con mình phải nín khóc, đó là cho đứa trẻ nghe thấy chính tiếng khóc của mình.

Gương mặt với phản ứng đầy ngơ ngác của em khi nghe tiếng khóc của chính mình khiến nhiều người phải bật cười.

Phản ứng hài hước của em bé khi nghe tiếng khóc của chính mình (Video: Reddit).

Những khoảnh khắc máy bay tròng trành khi hạ cánh trong gió mạnh

Hạ cánh máy bay trong điều kiện gió mạnh do bão luôn là một thử thách khó với mọi phi công. Đoạn video ghi lại những khoảnh khắc máy bay nghiêng ngả vì những cơn gió mạnh khi hạ cánh khiến nhiều người càng cảm phục hơn kỹ năng cầm lái của các phi công.

Những khoảnh khắc máy bay tròng trành khi hạ cánh trong gió mạnh (Video: AirForums).

Khoảnh khắc cần cẩu đổ sập trúng đoàn tàu trên cao tại Trung Quốc

Camera hành trình trên một chiếc ô tô đã ghi lại được vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Khoảnh khắc cần cẩu đổ sập trúng đoàn tàu trên cao tại Trung Quốc (Video: ViralPress).

Đoạn video từ camera hành trình cho thấy một chiếc cần cẩu sử dụng cho công trình xây dựng bên cạnh đường tàu điện trên cao đã bị rơi xuống đường ray, đúng thời điểm đoàn tàu lao đến với tốc độ cao.

Vụ va chạm mạnh đã xảy ra giữa đoàn tàu trên cao với cần cẩu, tạo nên một tiếng động lớn khiến nhiều người đi đường hốt hoảng.

Tình huống va chạm khiến đầu tàu bị hư hại nghiêm trọng, nhiều cửa sổ trên tàu bị vỡ. Người điều khiển tàu đã kích hoạt hệ thống phanh khẩn cấp, giúp đoàn tàu dừng lại để giảm thiệt hại.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt để sơ tán các hành khách trên tàu. Sự việc may mắn không gây ra thương vong nghiêm trọng, chỉ một vài hành khách bị thương do dính mảnh kính vỡ.

Nguyên do của vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.