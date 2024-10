Clip "tai nạn vì sai lầm nhiều gia đình Việt mắc phải" nổi bật tuần qua

Clip khiến dân mạng giật mình về sai lầm nhiều gia đình Việt mắc phải

Đoạn clip được camera giám sát ghi lại tại một hộ dân, cho thấy thanh niên đi xe máy bị trượt ngã khi vừa đi vào sân. Những người trong nhà khi thấy sự việc đã lập tức chạy ra để giúp đỡ, nhưng 2 người trong số đó cũng tiếp tục bị trượt ngã.

Clip khiến dân mạng giật mình về sai lầm nhiều gia đình Việt mắc phải (Video: HKN).

Sau khi đoạn clip được chia sẻ lên internet, nhiều dân mạng đã nhận ra nguyên nhân khiến những người trong đoạn clip này liên tục bị trượt ngã.

Theo đó, thay vì sử dụng gạch xi măng với độ nhám nhất định để giảm trơn trượt, gia đình này lại sử dụng gạch tráng men bóng, là loại gạch vốn được dùng lát trong nhà, để lát sân ngoài trời, điều này đã khiến cho mặt sân bị trơn trượt mỗi khi trời mưa hoặc thời tiết ẩm ướt.

Đáng chú ý, nhiều dân mạng cho biết hiện có khá nhiều gia đình tại Việt Nam lát gạch tráng men bóng ở sân ngoài trời vì tính thẩm mỹ.

Tuy nhiên, đây lại là một sai lầm hết sức nguy hiểm, có thể dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng, nhất là khi trời mưa hoặc sân bị ướt do tưới cây, sẽ khiến người đi xe máy, xe đạp hoặc thậm chí đi bộ bị trượt ngã do trơn.

Người thợ sơn với những nét vẽ hoàn hảo mà không cần công cụ hỗ trợ

Người thợ sơn đường trong clip đã khiến nhiều người phải thán phục khi thực hiện những nét vẽ chuẩn xác đến khó tin, dù không cần nhờ đến các công cụ hỗ trợ nào khác.

Chứng kiến tài năng của thợ sơn, nhiều cư dân mạng cho rằng người này phù hợp để trở thành một họa sĩ, hơn là một người thợ sơn đường.

Người thợ sơn với những nét vẽ hoàn hảo mà không cần công cụ hỗ trợ (Video: Instagram).

Ô tô điện Trung Quốc bốc cháy nghi ngút sau khi gầm bị cạ xuống nền đường

Chiếc ô tô điện mang thương hiệu Deepal của Trung Quốc trong khi đang di chuyển trên vỉa hè tại thành phố Trùng Khánh đã bất ngờ lọt xuống miệng hố tạo ra do bị mất một viên gạch.

Ô tô điện Trung Quốc bốc cháy nghi ngút sau khi gầm bị cạ xuống nền đường (Video: Weibo).

Tình huống này khiến phần gầm của chiếc xe bị đập mạnh xuống lề đường. Chỉ vài giây sau, một ngọn lửa bốc lên dữ dội từ phần gầm xe. Những người ngồi trong xe nhanh chóng mở cửa bỏ chạy ra ngoài.

Ngọn lửa đã tự dập tắt trong khoảng 20 giây sau khi vụ cháy xảy ra. Đại diện công ty xe điện Deepal cho biết các mẫu xe của hãng được trang bị hệ thống chống cháy và cách nhiệt giúp tự động dập tắt lửa nếu phần pin bị hư hại gây ra hỏa hoạn.

Nguyên do của vụ hỏa hoạn được xác định vì phần pin bị va đập mạnh với nền cứng dẫn đến rò rỉ và bốc cháy. Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người.

Bom bất ngờ phát nổ ngay cạnh đường băng sân bay

Một quả bom còn sót lại từ thời Thế chiến thứ II đã bất ngờ phát nổ cạnh đường băng của sân bay tỉnh Miyazaki, Nhật Bản.

Bom bất ngờ phát nổ ngay cạnh đường băng sân bay (Video: Newsflare).

Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại cho thấy một chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh thì vụ nổ xảy ra tại một bãi đất trống cách không xa đường băng.

Đội xử lý bom của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản đã được điều động đến hiện trường để điều tra. Các chuyên gia cho biết nguyên do của vụ nổ bắt nguồn từ một quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh đã bị chôn vùi hàng chục năm dưới đất.

Sân bay Miyazaki đã phải đóng cửa trong nhiều giờ khiến 87 chuyến bay bị hủy. Sau khi quá trình điều tra kết thúc, các chuyên gia kết luận không còn nguy cơ xảy ra thêm vụ nổ nào khác nên sân bay đã được quay trở lại hoạt động bình thường.

Mẹ bế con bỏ chạy thoát khỏi tòa nhà bị đổ sập trong gang tấc

Tình huống kinh hoàng được camera giám sát ghi lại tại thành phố Ludhiana, Ấn Độ, cho thấy khoảnh khắc nhiều người hốt hoảng bỏ chạy ra khỏi một con hẻm, trong đó một người phụ nữ bế theo con nhỏ.

Khi người này đang bỏ chạy thì bất ngờ cả tòa nhà phía sau đổ sập. Đất đá từ vụ sập nhà đã xô ngã người phụ nữ cùng con nhỏ.

Mẹ bế con bỏ chạy thoát khỏi tòa nhà bị đổ sập trong gang tấc (Video: NDTV).

Sau khi bị xô ngã, người phụ nữ vẫn cố gắng vùng dậy, bế con nhỏ của mình tránh xa khỏi nguy hiểm. Hai mẹ con đã được người dân địa phương giúp đỡ mang đến bệnh viện với nhiều vết thương trên cơ thể.

Được biết, căn nhà bị sập đã được xây dựng cách đây 100 năm và xuống cấp trầm trọng. Hầu hết người sống trong nhà đã được di tản đi nơi khác nên vụ việc không gây ra nhiều thương vong.

Chủ nhà ghi được hình ảnh sạt lở kinh hoàng ngay cạnh nhà mình

Một người dân sống tại khu đô thị Boone, bang Bắc Carolina, Mỹ, đã ghi lại được hình ảnh lở đất kinh hoàng xảy ra ở ngọn đồi ngay cạnh nhà mình. Bùn đất và nước đã trôi xuống từ trên đỉnh đồi, cuốn trôi tất cả mọi thứ mà chúng chảy qua, nhưng may mắn những ngôi nhà trong khu vực đã không bị ảnh hưởng.

Chủ nhà ghi được hình ảnh sạt lở kinh hoàng ngay cạnh nhà mình (Video: Twitter).

Vụ sạt lở xảy ra khi khu vực này hứng chịu mưa lớn liên tục do ảnh hưởng bởi cơn bão Helena. Mưa lớn cũng đã gây ngập lụt một khu vực rộng lớn tại bang Bắc Carolina.

Robot hình người làm nhạc trưởng trong buổi hòa nhạc

Buổi lễ khai giảng của Học viện Âm nhạc Trung Ương tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đã chào đón một vị nhạc trưởng đặc biệt, đó là robot hình người có tên Zhiyin.

Robot hình người làm nhạc trưởng trong buổi hòa nhạc (Video: QQ).

Trong vai trò nhạc trưởng, robot hình người Zhiyin đã có những động tác mượt mà để điều khiển dàn nhạc giao hưởng trình diễn một cách đầy ấn tượng, cho thấy khả năng kiểm soát nhịp điệu một cách chính xác.

Sự xuất hiện của robot hình người trong buổi lễ quan trọng tại một học viện âm nhạc cao cấp đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, đồng thời cho thấy khả năng kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và trình diễn nghệ thuật, một lĩnh vực tưởng chừng như máy móc sẽ không bao giờ thay thế được con người.

Cổ động viên gây kinh ngạc khi thực hiện cú đá hoàn hảo đến khó tin

Trong giờ nghỉ giải lao giữa 2 hiệp tại một trận đấu bóng đá ở Mỹ, một cổ động viên đã chiến thắng thử thách đá bóng từ vòng cấm địa lên vạch giữa sân bằng một cú đá hoàn hảo, đưa trái bóng dừng ngay điểm giao bóng giữa sân.

Nhiều người sau khi chứng kiến cú đá này đã phải đặt ra câu hỏi liệu đây chỉ là một cú đá may mắn, hay cổ động viên này là một tài năng bóng đá giấu mặt?

Cổ động viên gây kinh ngạc khi thực hiện cú đá hoàn hảo đến khó tin (Video: SkySports).

Khí ga bị rò rỉ gây vụ nổ kinh hoàng như bom

Camera giám sát đã ghi lại vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại một căn chung cư ở thành phố Đại Thạch Kiều, Trung Quốc. Vụ nổ khiến đất đá văng ra tung tóe và khói bụi bốc lên nghi ngút.

Khí ga bị rò rỉ gây vụ nổ kinh hoàng như bom (Video: CTN).

Video do các nhân chứng ghi lại sau vụ nổ cho thấy khung cảnh hoang tàn tại căn chung cư giống như vừa hứng chịu một vụ nổ bom. Cửa kính của nhiều căn hộ đối diện căn chung cư cũng đã bị vỡ do ảnh hưởng từ áp lực của vụ nổ.

Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra nguyên nhân của sự việc và xác định vụ nổ xảy ra do rò rỉ khí ga từ một nhà hàng phía dưới căn chung cư. Vụ nổ xảy ra khi phía bên ngoài đường không có ai qua lại nên chỉ khiến 4 người trong nhà hàng bị thương. Những người này đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Cụ ông trượt ngã xuống đường ray khi cố gắng nhảy lên đoàn tàu đang chạy

Tình huống thót tim được camera giám sát ghi lại tại một nhà ga ở bang Punjab, Ấn Độ, cho thấy khoảnh khắc hàng loạt người dưới sân ga cố gắng nhảy lên đoàn tàu đang di chuyển.

Đây là những người bị muộn giờ và không lên kịp khi đoàn tàu dừng lại tại ga. Trong số những người này có cụ ông Gurjeet Singh, 84 tuổi, người cũng đang cố gắng tìm mọi cách để nhảy lên tàu.

Cụ ông trượt ngã xuống đường ray khi cố gắng nhảy lên đoàn tàu đang chạy (Video: TOI).

Ông Gujeet Singh sau khi bám được vào toa tàu đã không may bị trượt chân khiến cả cơ thể bị lọt xuống phía dưới gầm đoàn tàu đang di chuyển. Nhiều người chứng kiến đã rất hốt hoảng trước sự việc xảy ra và lo ngại rằng ông Singh đã bị đoàn tàu cán trúng.

Nhân viên ga tàu đã nhanh chóng ra hiệu lệnh để đoàn tàu dừng lại. May mắn đã mỉm cười với ông Singh khi ông đã nằm lọt giữa sân ga và đường ray nên không bị đoàn tàu cán trúng. Nhân viên an ninh và người dân có mặt tại hiện trường đã hợp tác với nhau để kéo ông Singh lên sân ga an toàn.