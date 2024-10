iPhone 16 gây thất vọng

Theo thông tin từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF International Securities, Apple chỉ bán được khoảng 37 triệu chiếc iPhone 16 trên toàn cầu sau một tuần dòng sản phẩm này lên kệ. Con số trên giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tuần đầu mở bán, doanh số của iPhone 16 sụt giảm đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm (Ảnh: Thế Anh).

Đáng nói, nhu cầu của người dùng đối với dòng sản phẩm Pro cao cấp cũng đã giảm mạnh so với thế hệ iPhone 15. Điều này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của Apple.

Kuo cho biết trong tuần đầu mở bán, Apple đã bán được 9,8 triệu iPhone 16 Pro và 17,1 triệu iPhone 16 Pro Max, giảm lần lượt 27% và 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, doanh số của bộ đôi iPhone 16 và iPhone 16 Plus lại tăng nhẹ so với phiên bản tiền nhiệm.

Thống kê từ các chuyên gia khác cũng đưa ra kết quả tương đồng. Nhà phân tích Dan Ives của Wedbush ước tính doanh số iPhone 16 sau một tuần mở bán chỉ đạt khoảng 40 triệu thiết bị.

Trong khi đó, nhà phân tích Angelo Zino từ CFRA Research cũng cho biết lượng đặt hàng trước iPhone 16 sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

"Ở chu kỳ nâng cấp này, thay đổi chủ yếu đến từ phần mềm. Những chiếc iPhone 16 tiêu chuẩn đã trở nên thu hút hơn nhờ hàng loạt nâng cấp đáng giá về camera và bộ xử lý", Zino cho biết.

Năm ngoái, vào thời điểm mới ra mắt, người dùng phải chờ 3-4 tuần để có thể nhận được những chiếc iPhone 15 Pro. Đối với iPhone 16 Pro, khoảng thời gian chờ nhận hàng chỉ còn 1-2 tuần. Điều này cho thấy sức hút của iPhone 16 Pro đã sụt giảm đáng kể.

Dòng iPhone 16 Pro không còn được người dùng ưa chuộng như trước (Ảnh: Thế Anh).

Theo Kuo, các tính năng AI từ bộ công cụ Apple Intelligence vẫn chưa được tích hợp trên thế hệ iPhone mới. Việc thiếu vắng những nâng cấp quan trọng đã khiến cho thế hệ iPhone 16 trở nên kém hấp dẫn hơn.

Đối với đa số người dùng, dòng sản phẩm iPhone 16 chỉ mang lại một chút cải tiến về camera, kích thước màn hình và bộ xử lý. Trong khi đó, lời hứa của Apple về các tính năng AI lại chưa thể thuyết phục người dùng mua hàng.

Trong một ghi chú mới được trang 9to5Mac tiết lộ, các nhà phân tích tại Barclays cho biết Apple có thể vừa cắt giảm 3 triệu chiếc iPhone 16 trong đợt sản xuất mới nhất.

Dựa trên nhiều cuộc kiểm tra trong chuỗi cung ứng, các nhà phân tích cho biết những đợt cắt giảm này được thực hiện tại một đối tác lớn của hãng có trụ sở tại Đài Loan. Đây đồng thời là các đơn đặt hàng iPhone trong giai đoạn quý IV.