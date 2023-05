Clip người lớn bất cẩn suýt khiến em bé gặp nạn gây sốc dân mạng

Tình huống thót tim xảy ra tại một căn nhà mặt tiền quốc lộ, được camera giám sát ghi lại, cho thấy khoảnh khắc em bé khoảng chừng 2 tuổi chạy ra khỏi cửa nhà, đứng trên lề đường để chơi trước khi lao ra đường có đông phương tiện đang qua lại.

Những người lớn trong nhà khi phát hiện em bé không còn ở trong sân đã nháo nhác đi tìm. Một người đàn ông đã đi ra phía ngoài nhà để tìm, nhưng lại không nhìn thấy em bé đang đứng ở sát mép đường.

Do đoạn đường trước mặt nhà của em bé là quốc lộ nên mật độ xe lưu thông rất nhiều và tốc độ cao, nếu em bé bất ngờ chạy băng ra đường, tài xế khó có thể xử lý kịp nên tai nạn là điều không thể tránh khỏi.

May mắn, sau một hồi tìm kiếm, những người lớn đã nhìn thấy em bé đang chạy ra đường nên nhanh chóng đuổi theo, kịp thời ôm em bé lại.

Clip người lớn bất cẩn suýt khiến em bé gặp nạn nguy hiểm gây sốc dân mạng (Video: HKN).

Đoạn clip ghi lại sự việc đã gây sốt sau khi được đăng tải lên mạng xã hội và khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy rùng mình. Nhiều ý kiến cho rằng những người lớn trong đoạn clip đã quá chủ quan vì không đóng cổng dù nhà ở ngay sát đường quốc lộ và suýt chút nữa những người này đã phải trả cái giá rất đắt vì sự chủ quan, bất cẩn này.

"Thật quá may mắn khi không có chuyện gì xảy ra. May mắn cho gia đình em bé và may mắn cho cả những tài xế nếu không may đụng trúng em bé. Nếu xảy ra va chạm trong tình huống này cũng không thể trách tài xế được vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, nhưng chắc chắn người cầm lái sẽ bị ám ảnh suốt đời và cũng bị liên đới trách nhiệm vì đã gây ra vụ tai nạn", tài khoản Facebook H.Bình nhận xét về đoạn clip.

"Nhà có con nhỏ, ở ngay mặt tiền mà lại lơ là để trẻ chạy ra đường như vậy thì thật quá nguy hiểm. Có thể may mắn lần này nhưng nếu không cẩn thận hơn thì sẽ không còn may mắn ở những lần tiếp theo", tài khoản Facebook có tên V.Anh bình luận.

"Nhà tôi cũng có con nhỏ và ở sát mặt đường, việc đầu tiên mỗi khi đi đâu hoặc trở về nhà đó là khóa chặt cửa để đảm bảo con tôi không chạy ra đường. Dù hơi bất tiện vì đi đâu cũng phải đóng, mở khóa, nhưng sẽ rất an tâm và không sợ trẻ nhỏ tự ý chạy ra đường, không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra", người dùng Facebook M.Việt chia sẻ.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên có trường hợp trẻ nhỏ ở nhà mặt tiền bất ngờ lao ra đường khi người lớn không chú ý đến, trong đó đã có không ít trường hợp dẫn đến những tai nạn thương tâm.

Đoạn clip được xem là một lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh có con nhỏ đang ở nhà sát mặt đường. Người lớn và các bậc phụ huynh phải luôn để mắt đến trẻ nhỏ, đóng cửa cẩn thận nếu nhà gần đường, bởi lẽ chỉ cần một giây lơ là, tai nạn bất ngờ có thể xảy đến với trẻ.