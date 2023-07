Clip "mẹ thả con 1 tháng tuổi từ tầng 4 chung cư bị cháy" gây sốc tuần qua

Mẹ thả con 1 tháng tuổi từ tầng 4 để thoát khỏi đám cháy

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại căn chung cư ở thành phố Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), khi lửa bốc lên từ căn hộ nằm ở tầng trệt của tòa nhà.

Khói từ vụ hỏa hoạn bốc lên nhanh chóng bao trùm cầu thang của căn chung cư. Một người phụ nữ và con nhỏ 1 tháng tuổi bị mắc kẹt trong căn hộ ở tầng 4. Người phụ nữ này đã thò đầu ra ngoài cửa sổ để tìm kiếm sự giúp đỡ của những người xung quanh.

Những người hàng xóm tốt bụng đã sử dụng ga trải giường để hứng phía dưới. Người phụ nữ không còn giải pháp nào khác đã phải buộc phải thả con mình xuống tấm ga căng sẵn phía dưới. May mắn những người ở bên dưới đã bắt kịp đứa bé.

Em bé lập tức được mang đến bệnh viện để kiểm tra. Các bác sĩ cho biết em bé chỉ bị ho do sặc khói chứ không có bất kỳ vết thương nào.

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và mất hơn 30 phút để dập tắt đám cháy. Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân của vụ cháy được xác định do chập điện tại tầng 1 của căn chung cư.

Mẹ thả con 1 tháng tuổi từ tầng 4 để thoát khỏi đám cháy (Video: VPress).

Hành động đẹp và đầy ý nghĩa của những đứa trẻ khiến dân mạng cảm phục

Khi thấy em bé đứng ngoài cổng một mình, những bé gái đi xe đạp ngang qua đã phải dừng lại, dẫn em bé vào trong nhà và đóng cổng cẩn thận vì lo ngại em bé có thể chạy ra đường nguy hiểm.

Đoạn clip được ghi lại từ cuối tháng 2, nhưng mới được chia sẻ lên mạng xã hội gần đây.

Hành động đơn giản nhưng đẹp và đầy ý nghĩa của những bé gái này đã gây sốt sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội và nhận được những lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Hành động đẹp và đầy ý nghĩa của những đứa trẻ khiến dân mạng cảm phục (Video: HKN).

Lực sĩ bị chảy máu cam khi lập kỷ lục nâng tạ

Lực sĩ người Anh Eddie Hall là người đang nắm giữ kỷ lục thế giới khi thực hiện động tác nâng tạ deadlift với tổng khối lượng tạ lên đến 500kg.

Trong quá trình thực hiện kỷ lục này, Eddie Hall đã gắng sức đến mức chảy máu cam. Tuy nhiên, vận động viên này vẫn quyết tâm không bỏ cuộc và giữ vững thanh tạ để đủ thời gian được ghi nhận.

Các bác sĩ cho biết khi gắng sức thực hiện một điều gì đó, đặc biệt với các bài nâng tạ nặng, có thể dẫn đến tình trạng tăng huyết áp đột ngột làm vỡ các mạch máu mỏng trong mũi, dẫn đến chảy máu cam.

Ngoài ra, các vận động viên cử tạ sẽ phải nín thở để cố gắng tập trung sức vào cơ bắp, điều này cũng có thể dẫn đến chảy máu cam.

Trong nhiều trường hợp, các vận động viên cử tạ còn bị ngất xỉu sau khi nâng mức tạ quá nặng vì máu không kịp bơm lên não. Tuy nhiên, nhìn chung các vận động viên sẽ sớm hồi phục sau khi bị ngất xỉu hoặc chảy máu mũi mà không nguy hiểm đến tính mạng.

Lực sĩ bị chảy máu cam khi lập kỷ lục nâng tạ (Video: Giants Live).

Lợi dụng sơ hở của nhân viên bán quán ăn, nam shipper lấy cắp điện thoại

Trong khi nữ nhân viên quán ăn tập trung để làm đồ ăn, nam shipper đã lợi dụng sơ hở để lấy cắp chiếc điện thoại đặt trên bàn và nhanh chóng rời đi. Hành động này đã bị camera giám sát ghi lại.

Sự việc xảy ra tại một quán ăn trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Đoạn clip như một lời cảnh báo cho mọi người, cần phải cẩn thận hơn trong việc tự bảo quản các vật có giá trị.

Lợi dụng sơ hở của nhân viên bán quán ăn, nam shipper lấy cắp điện thoại (Video: NLĐM).

Thợ lặn tìm thấy cá mái chèo khổng lồ với những lỗ thủng kỳ lạ trên cơ thể

Những người thợ lặn đã bất ngờ phát hiện một con cá mái chèo cỡ lớn khi lặn xuống biển ở ngoài khơi thành phố Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc).

Con cá dài khoảng chừng 2,5m. Cá mái chèo là loài cá không có vảy, nhưng sở hữu lớp da óng ánh và đôi mắt lồi to. Con cá mái chèo bơi chậm chạp, trên cơ thể xuất hiện những lỗ thủng kỳ lạ, nhiều khả năng là vết cắn do cá mập gây ra.

Một thợ lặn đã đưa tay vuốt ve con cá mái chèo, khiến con vật tỏ ra nao núng và có phần hoảng sợ.

Cá mái chèo thường sống ở những khu vực nước sâu lên đến 1.000m, do vậy con người rất ít khi gặp được chúng. Đôi khi, một số cá mái chèo bơi đến những khu vực nước cạn hơn, lúc này chúng mới có thể bị những thợ lặn bắt gặp.

Có một quan điểm cho rằng cá mái chèo thường xuất hiện trước khi có sóng thần hoặc động đất, do vậy đây được xem là loài cá báo hiệu thiên tai, tuy nhiên, quan điểm này vẫn chưa được khoa học chứng minh.

Thợ lặn tìm thấy cá mái chèo khổng lồ với những lỗ thủng kỳ lạ trên cơ thể (Video: Newsflare).

Khoảnh khắc kinh hoàng khi tài xế mới lấy bằng lao xe vào nhà hàng

Khoảnh khắc kinh hoàng do camera giám sát ghi lại bên trong một nhà hàng tại thành phố Nam Sung (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), cho thấy một chiếc ô tô bất ngờ mất lái và đâm mạnh vào một nhà hàng lẩu ven đường.

Lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Nam Sung cho biết người gây ra vụ tai nạn có họ Đầu. Tài xế này mới lấy bằng lái và vẫn chưa điều khiển xe thành thạo.

Vụ tai nạn khiến 2 thực khách trong nhà hàng bị thương, một người bị bỏng do nước lẩu và một người bị gãy chân do xe tông, nhưng may mắn cả 2 đều không nguy hiểm đến tính mạng.

Khoảnh khắc kinh hoàng khi tài xế mới lấy bằng lao xe vào nhà hàng (Video: Weibo).

Cả gia đình gặp nạn vì sai lầm nhiều người mắc phải

Người phụ nữ dừng xe tay ga mà không tắt máy, khi em bé bước lên phía trước đã vô tình vặn vào tay ga làm chiếc xe lao vọt về phía trước, khiến em bé bị kéo lê và ngã ra sân.

Người đàn ông trong nhà khi thấy sự việc đã nhanh chóng lao ra, nhưng vì trời mưa sân trơn khiến người này bị trượt ngã.

Đi xe tay ga và chở con nhỏ phía trước nhưng không tắt máy khi dừng xe là thói quen nhiều người mắc phải, có thể dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng.

Cả gia đình gặp nạn vì sai lầm nhiều người mắc phải (Video: OFFB).

Bật cười với màn "vượt ngục" thông minh của em bé

Bị nhốt trong cũi, cậu bé đã có giải pháp thông minh và hài hước để thoát ra ngoài. Đoạn clip đã khiến nhiều người phải bật cười vì sự nhanh trí của cậu bé.

Bật cười với màn "vượt ngục" thông minh của em bé (Video: USA Today).

Đứng quay cảnh chó tấn công rắn, người đàn ông bất ngờ gặp sự cố đáng sợ

Người đàn ông đứng từ xa sử dụng điện thoại di động để quay lại cảnh 2 chú chó nhà tấn công một con rắn, nhưng một sự cố đã bất ngờ xảy ra khiến người này có phen thót tim.

Đứng quay cảnh chó tấn công rắn, người đàn ông bất ngờ gặp sự cố đáng sợ (Video: Twitter).

Đứng chờ xe buýt, cô gái bị 2 tên cướp giật phăng điện thoại trong chớp mắt

Cô gái sử dụng điện thoại khi đang đứng chờ tại trạm xe buýt bất ngờ bị 2 tên cướp đi xe máy áp sát và giật văng chiếc smartphone rồi lập tức tăng tốc bỏ chạy.

Vụ cướp táo tợn xảy ra tại Anh và được camera giám sát ghi lại.

Đứng chờ xe buýt, cô gái bị 2 tên cướp giật phăng điện thoại trong chớp mắt (Video: LiveLeak).

Người thợ sơn đường với những nét vẽ hết sức chuẩn xác

Chứng kiến người thợ sơn đường thực hiện những nét vẽ đẹp mắt và hết sức chuẩn xác, nhiều người đã đặt câu hỏi phải chăng người này yêu thích làm họa sĩ nhưng bị dòng đời đưa đẩy để trở thành thợ sơn đường?

Người thợ sơn đường với những nét vẽ hết sức chuẩn xác (Video: TikTok).

Cô gái qua mắt mẹ của mình bằng màn ảo thuật đơn giản

Cô gái đã khiến mẹ của mình phải kinh ngạc và thán phục bằng một màn ảo thuật với mánh khóe đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện theo.