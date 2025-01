Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, dòng xe về quê ùn tắc

Sáng 24/1, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 6 thuộc Cục CSGT - Bộ Công an cho biết, hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã được xử lý xong, giao thông qua khu vực này đã thông thoáng trở lại.

Trước đó, vào khoảng 1h sáng cùng ngày, một vụ va chạm liên hoàn giữa 5 ô tô đã xảy ra trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Vụ tai nạn không gây thương vong nhưng đã khiến giao thông bị ùn tắc kéo dài vài km.

Hiện trường tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: CTV).

Lực lượng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng và điều tiết giao thông, hướng dẫn các xe di chuyển ra các nút giao và xuống quốc lộ 1A nhằm tránh ùn tắc kéo dài.

Do lo ngại ùn tắc tại đoạn nút giao An Phú đến chân cầu Long Thành trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, nhiều tài xế đã khởi hành từ rạng sáng để về quê đón Tết. Tuy nhiên, vụ tai nạn đã khiến dòng xe ùn tắc kéo dài vài cây số. Đến sáng nay, lượng xe vào cao tốc hướng về các tỉnh miền Trung tại nút giao An Phú vẫn tiếp tục tăng.

Tài xế Mai Văn Quế, một người có nhiều năm kinh nghiệm lái xe đường dài, chia sẻ: "Những ngày Tết lượng xe rất đông, di chuyển trên cao tốc thường tốc độ cao, người dân không quen lái xe đường trường nên cần giữ khoảng cách an toàn".

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có chiều dài khoảng 100,8 km, đi qua các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam của tỉnh Bình Thuận, với vận tốc thiết kế từ 100-120 km/h. Dự án có tổng mức đầu tư 10.850 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 9/2020 và chính thức đưa vào vận hành ngày 19/5/2023.