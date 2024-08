Chuyển đổi số giúp tối ưu hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Đa dạng nhiều giải pháp công nghệ

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, cho biết quá trình chuyển đổi số và những biến động thị trường thời gian qua đã tác động nhất định đến nhu cầu sử dụng sản phẩm bảo hiểm của người dân. Hiện các công ty chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng, và tận dụng ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên nền tảng số thông qua trợ lý ảo (chatbot), trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn…

Toàn cảnh Phiên cấp cao.

Là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm quan tâm nhiều đến chuyển đổi số, ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Life Việt Nam, khẳng định chuyển đổi số bảo hiểm mang đến nhiều lợi ích. Theo đó khách hàng được trải nghiệm dịch vụ tiện lợi, minh bạch, cá nhân hóa nhưng vẫn bảo đảm bảo mật. Doanh nghiệp bảo hiểm gia tăng được trải nghiệm cho khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý rủi ro hiệu quả hơn và phát triển được cơ hội kinh doanh mới.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Life Việt Nam, trình bày tại Hội thảo chuyên đề 2.

Chia sẻ kinh nghiệm cung cấp giải pháp công nghệ chuyển đối số cho ngành bảo hiểm, ông Trần Đăng Hòa, Chủ tịch Công ty TNHH FPT IS, cho biết doanh nghiệp đang tập trung tạo đột phá trải nghiệm dịch vụ ngành bảo hiểm với AI và Cloud. Tùy vào từng bước chuyển đổi số của doanh nghiệp bảo hiểm, đơn vị cũng có những tư vấn và giải pháp phù hợp với chiến lược chuyển đổi số của đối tác. Do đó, cùng với hơn 100 bộ giải pháp do FPT tự nghiên cứu, phát triển, FPT IS cũng song hành cùng các đối tác công nghệ hàng đầu khác để với mỗi "bài toán" khách hàng đặt ra để có giải pháp phù hợp nhất.

Gian hàng FPT IS tại Hội nghị Cấp cao Bảo hiểm Việt Nam 2024.

Để nâng tầm hiệu quả chuyển đổi số của ngành bảo hiểm, các nhà cung cấp công nghệ cũng nỗ lực tìm ra các giải pháp phù hợp với từng chiến lược số hóa. Đơn cử, với chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, tăng trải nghiệm cho khách hàng, ông Amitabh Singh, Giám đốc kinh doanh bảo hiểm khu vực châu Âu - Trung Đông - châu Phi và châu Á - Thái Bình Dương của Perfios International, cho biết đơn vị này đã ra mắt PIVC - Cuộc gọi xác minh trước khi phát hành. Đây là một giải pháp sử dụng OCR thông minh để phát hiện căn cước công dân giả mạo và khớp khuôn mặt với việc kiểm tra thực để đảm bảo kẻ gian không sử dụng video hoặc hình ảnh đã được ghi lại trước đó để đánh lừa hệ thống

Đồng thời, công ty cũng áp dụng áp dụng các công nghệ xác thực sinh trắc và video, khách hàng chỉ mất 3 phút để hoàn thành quy trình gửi và xác thực thông tin trên ứng dụng, còn công ty bảo hiểm cũng đảm bảo tính tuân thủ với luật kinh doanh bảo hiểm. Công ty cũng tiết kiệm ít nhất 5% tổng chi phí bồi thường bảo hiểm hàng năm bằng giải pháp Acclaim, nâng hiệu suất xử lý bồi thường và phát hiện hành vi trục lợi bảo hiểm.

Gia tăng triển vọng phát triển và niềm tin vào thị trường

Ngành bảo hiểm trong nước hiện vẫn đón nhận những triển vọng tăng trưởng khả quan. Ông Ngô Việt Trung, Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), cho biết hiện Việt Nam có 82 doanh nghiệp bảo hiểm. Tính đến tháng 6/2024, tổng tài sản toàn ngành bảo hiểm nhân thọ ước đạt trên 951.000 tỷ đồng, tăng khoảng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023, số tiền đầu tư ước đạt xấp xỉ 800.000 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp toàn thị trường ước đạt trên 200.000 tỷ đồng, tăng trên 5% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 109.000 tỷ đồng...

Chuyên gia phân tích trưởng tại Việt Nam của Ambest, ông Ken Lau, khẳng định quá trình chuyển đổi số đã tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của các công ty bảo hiểm từ đó thu hẹp khoảng cách về lòng tin của người dân với bảo hiểm.

Bên cạnh những lợi ích, sự phát triển của chuyển đổi số cũng gắn liền với những thách thức không nhỏ. Kỳ vọng gia tăng và những nhu cầu khắt khe của khách hàng đòi hỏi các doanh nghiệp bảo hiểm phải liên tục cải tiến, sáng tạo. Nhiều trường hợp công ty đầu tư công nghệ vẫn chưa được đặt đúng mức độ ưu tiên, nguồn nhân lực chuyên trách mảng này còn mỏng, yếu. Ngoài ra, vấn đề bảo đảm an toàn thông tin trong môi trường số cũng là một thách thức lớn đối với toàn ngành.

Do đó, các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp bảo hiểm cần gia tăng nỗ lực trong việc xây dựng chiến lược chuyển đổi số phù hợp với nguồn lực của doanh nghiệp và đảm bảo tạo ra giá trị mới đáp ứng những kỳ vọng mới của khách hàng.

"Để thực hiện được điều này, chúng ta cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều khía cạnh như xây dựng hành lang pháp lý vững chắc; doanh nghiệp cần phát triển đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm; xây dựng kế hoạch và chiến lược rõ ràng... Từ đó, thị trường bảo hiểm sẽ có những bước hồi phục và phát triển ổn định trong thời gian tới", ông Ngô Việt Trung cho hay.