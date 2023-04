Chiếc iPhone đời đầu này có gì đặc biệt mà được bán với giá hơn 40.000 USD?

iPhone 14 thế hệ mới nhất được ra mắt vào năm ngoái hiện có giá khởi điểm 799 USD. Tuy nhiên, đôi khi iPhone 14 lại không đắt giá bằng một chiếc iPhone đời đầu, được ra mắt cách đây 17 năm, đặc biệt khi chiếc iPhone đời đầu đó vẫn còn nguyên hộp và chưa được bóc lớp nilon bảo vệ bên ngoài.

Mới đây, một chiếc iPhone đời đầu chưa từng được sử dụng, với lớp vỏ nilon bảo vệ hộp vẫn còn nguyên, vừa được rao bán trên trang web đấu giá trực tuyến Wright20. Do lớp vỏ bọc của sản phẩm có một vết rách nhỏ, Wright20 đã sử dụng máy chụp phim X-quang để cho thấy rõ các linh kiện bên trong sản phẩm vẫn còn nguyên vẹn và không hề bị can thiệp.

Chiếc iPhone đời đầu vẫn còn nguyên vẹn, nhưng phần vỏ bọc nilon đã bị tróc một ít (Ảnh: Wright20).

Điểm nhấn đặc biệt của chiếc iPhone này đó là phía ngoài vỏ hộp được dán một sticker với thông điệp "Lucky You" (Bạn thật may mắn), nhưng sticker này lại bị dán… lộn ngược so với chiều của vỏ hộp.

Hiện không rõ nguồn gốc của sticker này từ đâu, vì Apple chưa từng có chương trình bán hàng nào dán kèm sticker như vậy. Nhiều khả năng, chủ nhân của chiếc iPhone này đã trúng thưởng sản phẩm tại một trò chơi may mắn nào đó và giữ cho nó nguyên vẹn cho đến ngày nay mà không bóc ra để sử dụng.

Chiếc iPhone đời đầu với tấm dán sticker đặc biệt này cuối cùng đã được bán với giá cuối 40.320 USD, thấp hơn mức giá kỳ vọng 60.000 USD của nhà bán đấu giá Wright20.

Nhãn dán "Lucky You" trên sản phẩm bị dán lộn ngược dòng chữ (Ảnh: Wright20).

Sở dĩ Wright20 kỳ vọng mức giá cao như vậy là vì cách đây ít tháng, một chiếc iPhone đời đầu cũng với tình trạng nguyên vẹn và lớp nilon chưa được bóc đã được bán đấu giá với mức giá cuối lên đến 63.356,40 USD.

Có vẻ như việc chiếc iPhone lần này bị tróc một phần nilon bọc bên ngoài vỏ hộp, khiến giá bán của sản phẩm bị sụt giảm hơn so với dự kiến. Ngoài ra, không loại trừ khả năng khách hàng đã không còn mặn mà với việc sưu tập những chiếc iPhone đời đầu vẫn còn nguyên hộp, nên đã đưa ra mức thấp hơn so với trước đây.

Phim chụp X-quang cho thấy bên trong thiết bị hoàn toàn nguyên vẹn (Ảnh: Wright20).

Danh tính của người bán và người mua chiếc iPhone đời đầu này không được tiết lộ. Dĩ nhiên, việc mua một chiếc iPhone đời cũ có cấu hình lỗi thời với mức giá "điên rồ" để sử dụng là điều chắc chắn không xảy ra. Có thể rằng những sản phẩm như thế này được mua nhằm bổ sung cho bộ sưu tập của những người giàu có và yêu công nghệ, hoặc đơn giản sử dụng như một món đồ trang trí trên bàn làm việc. Không loại trừ khả năng người mua sản phẩm như một món đầu tư và tìm cơ hội để bán lại với cao hơn.

iPhone thế hệ đầu tiên được cố CEO Steve Jobs của Apple giới thiệu vào ngày 9/1/2007, chính thức bán ra thị trường vào ngày 29/6/2007. Sản phẩm sở hữu màn hình 3,5-inch, tích hợp trình duyệt web, tùy chọn bộ nhớ lưu trữ 4/8GB và camera 2 megapixel ở mặt sau, nhưng không có đèn flash. Sản phẩm được bán ra với giá từ 499 đến 599 USD tại Mỹ.

Video quảng cáo chiếc iPhone thế hệ đầu tiên của Apple (Video: Apple).

iPhone thế hệ đầu tiên được xem là sản phẩm mang tính đột phá của Apple và có tầm ảnh hưởng to lớn, làm thay đổi cả ngành công nghiệp smartphone trên toàn cầu, khi các hãng smartphone khác cũng bắt đầu chuyển sang phát triển điện thoại thuần cảm ứng, thay vì điện thoại bàn phím cơ như trước đây.

Chính sự thành công của iPhone đã giúp Apple vươn lên trở thành hãng công nghệ hàng đầu thế giới như hiện nay.

Theo 9to5Apple/Insider