Xử lý thành công vết loét kinh hoàng trên lưng người bệnh

Ngày 26/8, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp (TPHCM) cho hay vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật tạo hình phức tạp cho bệnh nhân có 2 vết loét tỳ đè nghiêm trọng ở vùng cùng cụt và lưng, kết hợp tình trạng suy dinh dưỡng nặng.

Trước đó, người bệnh T.T.T.N. (28 tuổi, Thanh Hóa) vào khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ với vết loét độ IV rộng 7x9cm ở vùng cùng cụt và vết khuyết mô mềm 4x10cm ở lưng. Hai vết loét xuất hiện sau cuộc phẫu thuật cột sống của người bệnh. Tình trạng suy dinh dưỡng khiến vết thương khó lành, tăng nguy cơ nhiễm trùng và tái phát.

Vết loét nặng trên lưng người bệnh (Ảnh: BV).

Loét tỳ đè vùng là biến chứng nặng nề, thường gặp ở những bệnh nhân nằm lâu do chấn thương cột sống liệt tủy, tai biến mạch não, gãy xương vùng cổ xương đùi… hoặc những bệnh nhân mắc bệnh nặng phải nằm dài ngày.

Ngay khi nhập viện, người bệnh được kiểm soát nhiễm trùng và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng để cải thiện thể trạng.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định phương pháp bảo tồn khó hiệu quả do vết loét sâu, rộng, có mô hoại tử và mép xơ chai. Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng lan rộng, hoại tử mô sâu, thậm chí tử vong.

Các bác sĩ đưa ra phương án phẫu thuật tạo hình bằng vạt da có mạch nuôi được chọn để tái tạo và che phủ vùng khuyết mô.

Bệnh nhân sau khi được xử lý vết loét (Ảnh: BV).

Ca mổ sau đó diễn ra thành công, vạt da bám tốt, tưới máu ổn định, không ghi nhận biến chứng. Bệnh nhân hiện được theo dõi sát sao, kết hợp chăm sóc dinh dưỡng, dự kiến hồi phục trong 2-3 tuần.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Thanh, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ đồng thời là trưởng ê-kíp phẫu thuật, kỹ thuật dùng vạt da có mạch nuôi đạt tỷ lệ thành công trên 90% trong điều trị loét tỳ đè, đặc biệt với các trường hợp suy dinh dưỡng và hạn chế vận động.