TPHCM: Một bệnh truyền nhiễm tăng 221%, bệnh viện sẵn sàng mở rộng giường

Thông tin được BSCK2 Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại lễ phát động Chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya năm 2025 diễn ra sáng 26/8.

Cụ thể, thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho thấy từ đầu năm 2025 đến nay, TPHCM sau sáp nhập đã ghi nhận trên 26.000 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 221% so với cùng kỳ.

Riêng trong tuần vừa qua có trên 2.000 ca mắc mới, trong đó 74% là ca nặng và 8% có dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm.

Bác sĩ Chín đánh giá đây là những con số đáng báo động. Trước tình hình này, Sở Y tế TPHCM, đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp toàn diện.

BSCK2 Huỳnh Minh Chín phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: CTV).

Các bệnh viện chuyên ngành, bệnh viện đa khoa, nhi đồng và các cơ sở y tế đã nâng cao phương pháp tập huấn, hướng dẫn và điều trị; sẵn sàng mở rộng giường bệnh để ứng phó tình hình khẩn cấp.

Về công tác phòng chống dịch, ngành y tế đã tăng cường giám sát, xử lý ổ dịch, tập huấn cho y tế cơ sở, từ phòng khám đến bác sĩ chuyên ngành, đồng thời đẩy mạnh truyền thông đa phương tiện để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin phòng chống dịch.

Ngoài sốt xuất huyết, ngành y tế cũng cảnh báo bệnh chikungunya. Hiện, TPHCM chưa ghi nhận ca chikungunya. Hiện, chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu, biện pháp hiệu quả nhất vẫn là diệt muỗi và lăng quăng.

Từ năm 2021, ngành y tế đã phối hợp với các sở, ban, ngành và cộng đồng triển khai nhiều chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, truyền thông phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng và chikungunya, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Năm 2025, chiến dịch này tiếp tục được duy trì, phối hợp với 168 UBND phường, xã để triển khai diệt muỗi, lăng quăng, đưa hoạt động này thành thói quen thường xuyên của mỗi gia đình và người dân.

Bác sĩ Chín kêu gọi, mỗi gia đình dành thời gian kiểm tra, loại bỏ lăng quăng trong các vật dụng chứa nước, thu gom phế thải, súc rửa bể chứa, phối hợp với y tế địa phương trong việc phun hóa chất diệt muỗi.

Ngoài ra, người dân cũng cần duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng để phòng tránh thêm nhiều bệnh truyền nhiễm khác.