Vụ nghi ngộ độc do bánh mì ở Nghệ An: Đã có 60 người nhập viện

Chiều 20/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hồ Ngọc Thái, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Diễn Châu (Nghệ An), cho biết liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn, đến nay đã có 60 người nhập viện điều trị.

Theo ông Thái, các bệnh nhân nhập viện rải rác từ sáng 17/4 đến ngày 20/4. “Tổng số có 60 người vào bệnh viện điều trị. Hiện đã có 5 trường hợp được xuất viện, 4 bệnh nhân chuyển tuyến theo yêu cầu”, ông Thái thông tin.

Một bệnh nhân đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện đa khoa Diễn Châu (Ảnh: T. Thành).

Lãnh đạo bệnh viện cho biết thêm những trường hợp nhập viện sau chủ yếu là các bệnh nhân trước đó đã xuất hiện triệu chứng nhưng tự điều trị tại nhà. Khi tình trạng tiêu chảy kéo dài, họ mới đến cơ sở y tế để thăm khám.

“Đây không phải là các ca bệnh mới phát sinh mà là những trường hợp đã có biểu hiện từ trước nhưng nhập viện muộn”, ông Thái nói.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin từ ngày 17/4, Bệnh viện đa khoa Diễn Châu tiếp nhận nhiều bệnh nhân với các biểu hiện như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, một số trường hợp sốt cao, nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm.

Số bệnh nhân tăng nhanh vào buổi tối cùng ngày và tiếp tục ghi nhận rải rác trong các ngày sau đó. Đến thời điểm này, Bệnh viện đa khoa Diễn Châu đang điều trị và theo dõi 51 bệnh nhân.

Vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.