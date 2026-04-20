Vụ nghi ngộ độc do bánh mì ở Nghệ An: Đã có 60 người nhập viện
(Dân trí) - Số trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại Nghệ An tiếp tục tăng. Nhiều người nhập viện rải rác do trước đó tự điều trị tại nhà, khi triệu chứng kéo dài mới đến cơ sở y tế thăm khám.
Chiều 20/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hồ Ngọc Thái, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Diễn Châu (Nghệ An), cho biết liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn, đến nay đã có 60 người nhập viện điều trị.
Theo ông Thái, các bệnh nhân nhập viện rải rác từ sáng 17/4 đến ngày 20/4. “Tổng số có 60 người vào bệnh viện điều trị. Hiện đã có 5 trường hợp được xuất viện, 4 bệnh nhân chuyển tuyến theo yêu cầu”, ông Thái thông tin.
Lãnh đạo bệnh viện cho biết thêm những trường hợp nhập viện sau chủ yếu là các bệnh nhân trước đó đã xuất hiện triệu chứng nhưng tự điều trị tại nhà. Khi tình trạng tiêu chảy kéo dài, họ mới đến cơ sở y tế để thăm khám.
“Đây không phải là các ca bệnh mới phát sinh mà là những trường hợp đã có biểu hiện từ trước nhưng nhập viện muộn”, ông Thái nói.
Trước đó, như Dân trí đã thông tin từ ngày 17/4, Bệnh viện đa khoa Diễn Châu tiếp nhận nhiều bệnh nhân với các biểu hiện như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, một số trường hợp sốt cao, nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm.
Số bệnh nhân tăng nhanh vào buổi tối cùng ngày và tiếp tục ghi nhận rải rác trong các ngày sau đó. Đến thời điểm này, Bệnh viện đa khoa Diễn Châu đang điều trị và theo dõi 51 bệnh nhân.
Vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Liên quan đến vấn đề trên, Sở Y tế Nghệ An đã ban hành văn bản khẩn, yêu cầu các địa phương và đơn vị y tế tập trung kiểm tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì. Đồng thời, chỉ đạo rà soát người đã sử dụng sản phẩm, khuyến cáo chủ động theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế khi có triệu chứng bất thường.
Ngành y tế cũng yêu cầu tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, nhất là các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; xử lý nghiêm các vi phạm. Các bệnh viện chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân, sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn và chuyển tuyến khi cần thiết.