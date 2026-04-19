Nghệ An: Hơn 20 người nhập viện sau khi ăn bánh mì, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Ngày 18/4, trên địa bàn xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) ghi nhận hơn 20 trường hợp phải nhập viện cấp cứu, nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mì. Các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng điển hình như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, sốt cao và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu cấp cứu (Ảnh: H.Trinh).

Trước diễn biến vụ việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An, yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý, tập trung điều trị cho bệnh nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo yêu cầu của Cục An toàn thực phẩm, ngành y tế địa phương phải chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực cấp cứu, điều trị và theo dõi chặt chẽ tình trạng người bệnh, nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Cùng với công tác điều trị, cơ quan chức năng được giao khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc, xác minh cơ sở cung cấp nguyên liệu, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Nếu phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, các đơn vị liên quan phải xử lý nghiêm theo quy định và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Nghệ An tăng cường các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, nhóm tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Nội dung này nằm trong kế hoạch triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, với trọng tâm kiểm soát nguy cơ ngộ độc trong hoạt động kinh doanh thực phẩm đường phố.

Bên cạnh đó, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng, đặc biệt là các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ.

Đồng thời, địa phương được yêu cầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, theo dõi sát diễn biến vụ việc, kịp thời cập nhật, báo cáo và công khai thông tin tới cơ quan chức năng cũng như người dân.

Hiện nguyên nhân vụ nghi ngộ độc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.