Cảnh báo người dân sau vụ nghi ngộ độc liên quan bánh mì

Ngày 20/4, Sở Y tế Nghệ An cho biết đã ban hành văn bản khẩn, chỉ đạo các địa phương và đơn vị y tế tập trung kiểm tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Diễn Châu.

Động thái này được đưa ra sau khi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị địa phương khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm được đưa vào Bệnh viện đa khoa Diễn Châu cấp cứu (Ảnh: H.Trinh).

UBND các xã Diễn Châu, An Châu, Hải Châu, Đức Châu, Tân Châu phải thông báo rộng rãi để người dân từng mua, sử dụng bánh mì kẹp thịt tại tiệm bánh mì ở xóm Trung Hồng và khối 4, xã Diễn Châu, chủ động theo dõi sức khỏe.

Những người có biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, xử trí kịp thời.

Các địa phương được yêu cầu thành lập đoàn kiểm tra, tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, nhất là với các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Những trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm, yêu cầu khắc phục ngay hoặc đình chỉ hoạt động nếu có nguy cơ cao.

Tại tuyến điều trị, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu được giao tiếp nhận, cấp cứu, điều trị và theo dõi sát tình trạng bệnh nhân. Trường hợp vượt khả năng chuyên môn, bệnh viện phải hội chẩn, chuyển tuyến kịp thời. Đơn vị cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư, giường bệnh để đáp ứng khi số ca bệnh tăng.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An được yêu cầu sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, đặc biệt trong lĩnh vực hồi sức chống độc, chuẩn bị phương án tiếp nhận các ca bệnh nặng từ tuyến dưới.

Trung tâm Y tế Diễn Châu phối hợp chính quyền địa phương rà soát những người đã sử dụng bánh mì tại tiệm bánh mì nêu trên, giám sát chặt chẽ các ca bệnh mới trong cộng đồng. Việc lấy mẫu bệnh phẩm và thực phẩm liên quan cũng đang được triển khai để xác định nguyên nhân.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình hằng ngày và kịp thời thông tin khi có diễn biến bất thường, nhằm kiểm soát nhanh vụ việc, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thăm các bệnh nhân (Ảnh: T. Thành).

Lãnh đạo UBND xã Diễn Châu cho biết địa phương đã đình chỉ hoạt động tiệm bánh mì có liên quan. Cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu thực phẩm gửi đi xét nghiệm để truy tìm nguyên nhân.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin từ sáng 17/4 đến 18/4, Bệnh viện đa khoa Diễn Châu tiếp nhận rải rác các bệnh nhân có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm, sau đó số ca tăng nhanh vào buổi tối.

Khoảng 25 trường hợp nhập viện với các triệu chứng như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, một số trường hợp sốt cao. Trong đó, khoảng 20 người có sử dụng bánh mì tại tiệm bánh mì nêu trên, 5 trường hợp còn lại ăn các thực phẩm khác như bánh ngọt, xoài, dứa, ốc xào nên chưa thể khẳng định nguyên nhân cụ thể.