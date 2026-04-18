Hàng chục người nhập viện nghi sau khi ăn bánh mì bên đường

Chiều 18/4, ông Hà Xuân Quang, Bí thư Đảng ủy xã Diễn Châu (Nghệ An), cho biết từ sáng 17/4 đến ngày 18/4, trên địa bàn xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân hầu hết có biểu hiện nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, một số trường hợp sốt cao.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu cấp cứu (Ảnh: H.Trinh).

Theo thông tin ban đầu, có khoảng 20 người nhập viện, đa số sử dụng bánh mì tại một quầy ven đường trên địa bàn xã Diễn Châu. Một số trường hợp khác có ăn thêm các thực phẩm như bánh ngọt, xoài, dứa, ốc xào…, nên chưa thể xác định chính xác nguồn gây ngộ độc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã kiểm tra cơ sở kinh doanh nghi liên quan, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm.

Ông Hà Xuân Quang cho biết chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, ổn định tình hình. Đoàn công tác của xã đã đến thăm hỏi, động viên các bệnh nhân.

“Sức khỏe các trường hợp nhập viện cơ bản đã ổn định và đang được theo dõi sát sao để phòng ngừa biến chứng”, ông Quang thông tin.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chuyên môn vẫn đang tổng hợp thông tin, phân tích mẫu xét nghiệm và chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc.