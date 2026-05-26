Vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Gia Lai, số ca nhập viện tăng lên 75

Ngày 26/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết đã có báo cáo nhanh vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại hộ kinh doanh L.H. trên đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 24/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai nhận được thông tin nhiều bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại hộ kinh doanh L.H. do bà N.Đ.H.L. làm chủ.

Sau vụ việc, cơ sở bánh mì đóng cửa và thông báo nghỉ vài ngày (Ảnh: Doãn Công).

Ngay sau đó, đơn vị này phối hợp với cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Đông và lực lượng địa phương vào cuộc xác minh thông tin liên quan.

Qua thu thập thông tin, lúc 17h ngày 22/5, một công ty có đặt mua bánh mì tại hộ kinh doanh L.H. cho nhân viên tăng ca gồm 28 ổ bánh mì thập cẩm (chả lụa, chả da bao, thịt ba chỉ thưng, pa tê, bơ sốt trứng gà tươi, dưa món, rau ngò) và 18 ổ bánh mì chan nước không có nhân.

Đến 23h cùng ngày, có 15 người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy cấp nhiều lần, nôn, buồn nôn, sốt. Trong số này, 12 người đi viện và 3 người tự điều trị tại nhà.

Theo khai báo của chủ cơ sở, riêng trong ngày 22/5, cửa hàng đã bán khoảng 200 ổ bánh mì thập cẩm.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, tính đến 14h ngày 25/5, tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị liên quan đến vụ việc là 75 trường hợp. Đáng chú ý, trong số này có bà N.Đ.H.L. chủ cơ sở nêu trên.

Các bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Đến thời điểm hiện tại sức khỏe của đa số bệnh nhân đã ổn định, các triệu chứng tiêu chảy, nôn, sốt, đau đầu giảm rõ rệt. Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt và ăn uống nhẹ được. Đơn vị tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định.

Liên quan đến vụ việc trên, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cũng có văn bản gửi các cơ quan, chủ động thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh và triển khai các biện pháp xử lý vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mì tại hộ kinh doanh nêu trên.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 25/5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai xác nhận đơn vị đang điều trị 39 trường hợp ngộ độc thực phẩm, nghi do ăn bánh mì. Các bệnh nhân gồm cả người lớn và trẻ em, nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt. Qua khai thác bệnh sử, các bệnh nhân đều cho biết đã ăn bánh mì trước khi xuất hiện triệu chứng.