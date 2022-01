Vụ hát karaoke "chui" ở Hà Nội: Nguy cơ lây Covid-19 trong phòng kín

Ngày 10/1, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, ngày 7/1, Công an phường Trung Hòa, phối hợp với Công an quận Cầu Giấy kiểm tra, phát hiện 2 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn phường Trung Hòa vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

2 quán karaoke trên địa bàn phường Trung Hòa, Cầu Giấy hoạt động chui, để hàng chục khách tới hát (ảnh: Công an cung cấp).

Đáng chú ý, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có hàng chục người ở phòng hát, trong đó có một người dương tính SARS-CoV-2.

Nguy cơ lây nhiễm ở phòng hát là rất cao

Theo chuyên gia, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở trong các không gian kín như phòng hát karaoke cao gấp nhiều lần so với không gian mở. Do đó, chỉ cần có một F0 thì sẽ rất nguy hiểm.

Cụ thể, các không gian kín có khả năng thông khí rất thấp. Trong khi đó, Covid-19 là bệnh lây qua đường hô hấp, khi người bệnh nói chuyện, ho, hắt hơi, thậm chí là thở, các hạt hô hấp chứa mầm bệnh nếu ở không gian mở sẽ được đẩy đi nhanh. Tuy nhiên, với không gian kín, các hạt hô hấp vẫn sẽ luẩn quẩn trong thời gian dài, khiến nhiều người hít phải hơn, làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Nguy cơ lây lan của Covid-19 trong không gian kín như phòng hát cao gấp nhiều lần không gian mở (Ảnh minh họa).

Trên thực tế, trước đó Hà Nội cũng đã ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm, chùm ca bệnh liên quan đến các quán karaoke, quán bar, nhà hàng.

Đáng chú ý, trong giai đoạn giữa tháng 11, Hà Nội ghi nhận ổ dịch ở Yên Nội, Đồng Quang, huyện Quốc Oai có nhiều F0 liên quan đến quán karaoke T.H. trên địa bàn.

Đêm 8/12, lực lượng chức năng Công an phường Trung Hòa và UBND phường Trung Hòa, phát hiện nhà hàng Monaza 194 đường Trần Duy Hưng có biểu hiện hoạt động kinh doanh "chui" sau 21h.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 126 người đang tham gia ăn nhậu, hát hò trong quán. Test nhanh với 126 người này, lực lượng chức năng phát hiện 4 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Tâm lý chủ quan của người dân có thể khiến dịch leo thang

Tâm lý chủ quan trước Covid-19 của một bộ phận người dân trong thời gian vừa qua đã được nhiều chuyên gia cảnh báo, có thể khiến dịch bệnh phức tạp hơn.

Địa bàn quận Cầu Giấy, nơi vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện đang là "vùng cam", tức là vùng có nguy cơ cao.

Sở Y tế Hà Nội cũng nhận định sự chủ quan, lơ là các biện pháp chống dịch một bộ phận người dân, đặc biệt là những người đã được tiêm vaccine Covid-19, là một trong những nguyên nhân khiến số F0 tại Hà Nội tăng nhanh trong thời gian vừa qua.

Việc F0 tăng nặng cũng đã tạo ra áp lực lớn cho lực lượng điều trị. Khi hệ thống điều trị vượt quá khả năng đáp ứng sẽ làm tăng nguy cơ tử vong của các bệnh nhân Covid-19 nặng.

Theo BS Thân Mạnh Hùng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, ngay cả những trường hợp đã được tiêm đủ mũi vaccine Covid-19 cũng tuyệt đối không được chủ quan với Covid-19.

Trước hết phải nhắc đến nguy cơ bản thân mắc bệnh và lây nhiễm cho những người thân trong gia đình. Đặc biệt là sẽ rất nguy hiểm cho trường hợp nguy cơ cao như người có bệnh nền, người cao tuổi, hoặc đối tượng hiện tỷ lệ phủ vaccine vẫn thấp như trẻ em.

Cũng theo chuyên gia này, mặc dù người đã được tiêm đủ mũi vaccine Covid-19 có tỷ lệ chuyển biến nặng được hạn chế rất nhiều nhưng không phải là không có.

Do đó, người đã tiêm vaccine, thậm chí là mũi 3 cũng không được chủ quan với dịch bệnh. Người dân cần tuyệt đối tuân thủ các khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là trong bối cảnh dịch đang diễn biến nóng ở Hà Nội, cũng như nhiều địa phương trên cả nước như hiện nay.