Hàng chục khách hát karaoke "chui" ở Hà Nội, xét nghiệm có một F0

Số nhân viên phục vụ tại quán karaoke số 5 Trần Duy Hưng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngày 10/1, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, ngày 7/1/2022, Công an phường Trung Hòa, phối hợp với Công an quận Cầu Giấy kiểm tra, phát hiện 2 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn phường Trung Hòa vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Số bình khí N20 mà công an thu giữ tại hiện trường (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, tại cơ sở kinh doanh karaoke số 5 Trần Duy Hưng , phát hiện 2 phòng hát đang hoạt động (có 43 người gồm 16 nhân viên và 27 khách); thu giữ tại chỗ 27 chai rượu các loại, 57 bình khí N20, một túi bóng cao su (khí và bóng để bơm bóng cười).

2 quán karaoke trên địa bàn phường Trung Hòa, Cầu Giấy hoạt động chui, để hàng chục khách tới hát (ảnh: Công an cung cấp).

Còn tại cơ sở kinh doanh karaoke số 45 Tú Mỡ, phát hiện 2 phòng hát đang hoạt động (có 24 người gồm 16 nhân viên và 8 khách), tiến hành test nhanh phát hiện 3 nhân viên của quán có kết quả dương tính với Covid-19.

Các nhân viên quán karaoke thời điểm bị công an phát hiện (Ảnh: Công an cung cấp).

"Đến nay, sau khi test lại bằng PCR thì chỉ có một ca là F0. Hiện các lực lượng chức năng đã làm biên bản sự việc gửi UBND phường ra các quyết định xử phạt với 2 cơ sở trên, đồng thời thực hiện quy trình cách ly y tế với các trường hợp dương tính Covid-19 theo quy định", vị lãnh đạo Công an phường Trung Hòa cho hay.