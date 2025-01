Vụ gần 1 tấn chả chứa chất độc: Chuyên gia "mách nước" phân biệt thực phẩm

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng (Ban quản lý), cho biết, đơn vị đã cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra của công an để xác định sản phẩm chả tại cơ sở ông Phạm Xu Tý có chứa hàn the.

Ông Hải nhìn nhận, hàn the có tính chất sát khuẩn nhẹ và làm cho sản phẩm dai, giòn, giữ được màu sắc bắt mắt nên một số cơ sở đã bất chấp, sử dụng trong sản xuất bún, phở, bánh cuốn, bánh đúc, giò, chả.

Qua test nhanh, công an phát hiện số thực phẩm chả tại cơ sở ông Tý dương tính với hàn the (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo ông Hải, tuy không chính xác tuyệt đối nhưng bằng cảm quan, người tiêu dùng có thể phân biệt thực phẩm chứa hàn the.

Ông Hải cho biết, với các sản phẩm là chả, nem chua, bánh cuốn, bánh đúc nếu nhận thấy có độ dai, giòn, màu tươi sáng bất thường, mùi vị không tự nhiên, có khả năng chứa hàn the.

Hiện nay, kít kiểm tra nhanh hàn the có bán rộng rãi trên thị trường. Tuy nhiên, để đảm bảo độ chính xác, người dân cần chọn mua kít kiểm tra nhanh được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành.

"Ví dụ như bộ kít kiểm tra nhanh hàn the do Bộ Công an phát hành. Người mua cần kiểm tra bộ kít phải còn tem niêm phong của nhà sản xuất, hạn sử dụng và tuân thủ đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất", ông Hải chia sẻ.

Lãnh đạo Ban quản lý cho biết thêm, để chính xác nhất, người dân có thể lựa chọn gửi mẫu đến các trung tâm, phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn trên địa bàn thành phố để kiểm tra.

Người dân cần cẩn trọng trước các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có nhãn hàng hóa (Ảnh: Bùi Minh).

Đơn vị quản lý thực phẩm tại Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua, sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, không nhãn hàng hóa, không có hạn sử dụng.

Trước khi chọn mua, người tiêu dùng cần đọc kỹ các nội dung nhãn sản phẩm, chỉ chọn mua đồ có đầy đủ thông tin; sử dụng cảm quan đánh giá sơ lược, bảo đảm đồ không có màu sắc bất thường, mùi lạ, dấu hiệu ẩm mốc, hư hỏng.

Đối với thịt, trứng có dán tem QR Code truy xuất nguồn gốc điện tử, có thể sử dụng ứng dụng "Danang City Food" để kiểm tra thông tin trước khi lựa chọn.

Ông Hải cho biết, để bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, từ những tháng cuối năm 2024, UBND thành phố đã giao nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể, thời gian hoàn thành cho các sở, ngành, địa phương.

Riêng, Ban quản lý đã thành lập 3 đoàn thanh tra liên ngành, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố, tại các chợ, để kịp thời phát hiện, xử phạt nghiêm các vi phạm.

Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm để kịp thời phát hiện, xử phạt nghiêm các vi phạm (Ảnh: Hoài Sơn).

Ban quản lý cũng triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử đối với chuỗi cung ứng thịt, trứng từ khâu chăn nuôi, giết mổ... đến bán lẻ (theo chiều sâu) và theo chiều rộng tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

"Từ việc làm này, sản phẩm được minh bạch thông tin nguồn gốc và buộc doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm trước cộng đồng; giúp người dân có thêm công cụ để tự kiểm tra, giám sát nguồn gốc thực phẩm", ông Hải nhấn mạnh.

Thời gian tới, Ban quản lý sẽ mở rộng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử đến các sản phẩm chế biến từ thịt, dán tem QR Code để người dân có thể kiểm tra nguồn gốc; tiếp tục tham mưu triển khai giai đoạn 2 dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với tất cả các nhóm còn lại: rau, trái cây, thủy sản.