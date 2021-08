Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ mì tôm chua cay Hảo Hảo có chất cấm

Dân trí Mới đây, cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) ra thông báo thu hồi một số lô mì ăn liền do có chứa chất ethylene oxide, trong đó có mì tôm chua cay Hảo Hảo và phở Good của Acecook Việt Nam.

Ngày 28/8, Cục An toàn thực phẩm cho biết đang xác minh, làm rõ thông tin Ireland thu hồi sản phẩm mì ăn liền hương tôm chua cay Hảo hảo và miến ăn liền hương sườn non Good của Công ty cổ phần ACECOOK Việt Nam vì chứa chất cấm.

Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland vừa ra thông báo thu hồi một số lô mì ăn liền Hảo Hảo vì có chất cấm (Ảnh: FSAI).

Cụ thể, ngày 20/8, Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) ra thông báo thu hồi một số lô mì ăn liền do có chứa chất ethylene oxide, trong đó có mì tôm chua cay Hảo Hảo và phở Good của Acecook Việt Nam.

Theo website của cơ quan này, ethylene oxide (thuốc bảo vệ thực vật) không được phép sử dụng trong thực phẩm bán ở thị trường EU. Mặc dù việc tiêu thụ sản phẩm có chứa chất này không gây nguy hiểm ngay nhưng sẽ có vấn đề về sức khỏe nếu sử dụng trong thời gian dài.

Do đó, cơ quan này khuyến cáo cần hạn chế tối đa với việc tiếp xúc với chất này.

Trong thông báo thu hồi liên quan đến chất này của FSAI có sản phẩm mì tôm chua cay Hảo Hảo (trọng lượng 77 g, hạn sử dụng đến ngày 24/9/2022) và phở Good (trọng lượng 56 g, hạn sử dụng đến ngày 10/11/2022) do Công ty Acecook Việt Nam sản xuất. Ngoài ra còn có mì hải sản Yato (trọng lượng 120 g, hạn sử dụng đến ngày 30/11/2022) có xuất xứ từ Trung Quốc.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 Luật an toàn thực phẩm, sản phẩm nêu trên thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương. Do đó, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn số 1639/ATTP-NĐTT ngày 27/8/2021 đề nghị Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) xác minh, làm rõ thông tin phản ánh của báo và kịp thời thông tin tới người tiêu dùng.

Ethylene oxide (hay còn gọi là oxiran và epoxit) là một hợp chất hữu cơ có công thức hóa học C2H4O , thường được tìm thấy ở dạng khí không màu và rất dễ cháy.

Tại châu Âu, Ethylene oxide được xếp nhóm các sản phẩm thuốc trừ sâu, bị cấm dùng trong thực phẩm bán ra do có thể ảnh hưởng tới sức khỏe nếu sử dụng trong thời gian dài.

Tú Anh