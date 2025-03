Đựng cơm trong túi nilon gây nguy cơ gì?

Túi nilon và nguy cơ nhiễm hóa chất vào thực phẩm

Việc một trường mầm non quốc tế ở quận Thanh Xuân bị phụ huynh phản ánh để học sinh ăn cơm đựng trong túi nilon đã gây ra nhiều lo ngại trong dư luận.

Việc đựng cơm, thực phẩm trong túi nilon có thể gây ra những nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam, cho biết: "Túi nilon khi tiếp xúc với thực phẩm nóng có thể giải phóng nhiều chất độc hại.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Đặc biệt, nếu đó là loại túi tái chế, nguy cơ thôi nhiễm kim loại nặng như chì, cadmium vào thức ăn là rất cao. Những chất này tích tụ lâu dài có thể gây tổn thương hệ thần kinh và gây ra nhiều bệnh lý mãn tính khác".

Theo BS Mạnh, túi nilon thông thường được làm từ nhựa polyethylene (PE) hoặc polyvinyl chloride (PVC), những hợp chất khi gặp nhiệt độ cao có thể sinh ra các chất độc như dioxin, phthalates và bisphenol A (BPA).

"Dioxin là một chất cực độc, có thể gây ung thư và làm suy giảm hệ miễn dịch nếu tích tụ trong cơ thể. Trong khi đó, phthalates có thể làm rối loạn hormone và ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ", BS Mạnh chỉ rõ.

Nguy cơ rối loạn nội tiết

Một nghiên cứu của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã chỉ ra rằng, BPA có thể thôi nhiễm vào thực phẩm khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, đặc biệt trong môi trường dầu mỡ.

Tiếp xúc lâu dài với BPA có thể làm rối loạn hormone estrogen, gây ảnh hưởng đến hệ thống nội tiết và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tuyến giáp, tiểu đường và béo phì.

BS Mạnh thông tin thêm: "Nhiều nghiên cứu trên động vật cho thấy BPA có thể gây ra những bất thường trong sự phát triển của thai nhi và trẻ nhỏ.

Đặc biệt, đối với phụ nữ mang thai, việc tiêu thụ thực phẩm bị nhiễm BPA có thể ảnh hưởng đến sự hình thành não bộ và hệ sinh sản của thai nhi".

Trong khi đó, một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cảnh báo về tác động của phthalates, một chất thường có trong túi nilon, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ, đặc biệt là hệ sinh sản và não bộ.

"Phthalates có thể bắt chước hormone trong cơ thể, làm giảm lượng testosterone ở nam giới và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Chúng còn liên quan đến nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ em gái", BS Mạnh cảnh báo.

Ngoài nguy cơ ung thư và rối loạn nội tiết, các chất độc từ túi nilon còn có thể gây tổn thương gan, thận và hệ thần kinh.

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ (NIH) từng thực hiện một thí nghiệm trên động vật, cho thấy phthalates khi tích tụ trong cơ thể có thể làm suy giảm chức năng thận và gây biến đổi gen.

Trẻ em là nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất bởi những tác nhân này do hệ miễn dịch còn non yếu, khả năng đào thải độc tố kém hơn so với người lớn.

Về mặt an toàn thực phẩm, BS Mạnh khuyến nghị sử dụng các vật liệu thay thế an toàn hơn để đựng thực phẩm, chẳng hạn như hộp thủy tinh, inox hoặc nhựa chuyên dụng có chứng nhận an toàn thực phẩm (BPA-free).

"Các bậc phụ huynh và trường học nên ưu tiên sử dụng hộp thủy tinh hoặc inox để đựng thức ăn. Hãy nhớ rằng tác hại của hóa chất từ túi nilon không xảy ra ngay lập tức mà nó âm thầm tích tụ theo thời gian", BS Mạnh khuyến nghị.