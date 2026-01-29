Vụ 3.000 tấn ốc ngâm hóa chất: Sở An toàn thực phẩm TPHCM lên tiếng

Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 29/1, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, cơ quan này đang cử lực lượng khẩn trương vào cuộc, sau khi nhận thông tin công an phát hiện cơ sở tại phường Bình Đông (TPHCM) ngâm 3.000 tấn ốc trong hóa chất Natri Silicate.

Qua rà soát, Sở An toàn thực phẩm TPHCM xác định, cơ sở sơ chế thực phẩm tại số 60 Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông có bán ốc tại chợ Bình Điền. Đây là một trong những chợ đầu mối cung cấp nông - thủy sản quy mô lớn của TPHCM và khu vực phía Nam.

"Hiện chúng tôi đang đi kiểm tra theo thẩm quyền, còn vấn đề điều tra vụ việc trên do cơ quan công an tiến hành", nguồn tin tại Sở An toàn thực phẩm TPHCM nói.

Chợ đầu mối Bình Điền (Ảnh: Hoàng Lê).

Phóng viên Dân trí đã liên hệ qua điện thoại đến Giám đốc Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền để tìm hiểu thêm việc rà soát sạp kinh doanh ốc có liên quan tại đây, nhưng chưa được.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã đột kích cơ sở sơ chế thực phẩm tại số 60 Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông do Huỳnh Văn Trường (SN 1979, ngụ TP Cần Thơ) làm chủ, phát hiện và tạm giữ nhiều tấn ốc bươu đã qua sơ chế, toàn bộ được ngâm trong dung dịch Natri Silicate.

Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm hơn 1,5 tấn hóa chất Natri Silicate được cất giấu để phục vụ việc ngâm ốc.

Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM xác định toàn bộ các mẫu thịt ốc đều chứa Natri Silicate - một loại hóa chất công nghiệp thường dùng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng - không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Theo cơ quan công an, để qua mặt lực lượng chức năng, Trường thuê nhà tại các khu vực vắng người qua lại, hạn chế sự chú ý của người dân xung quanh. Đồng thời, nhằm tránh bị phát hiện, đối tượng chỉ sử dụng nhân công là người thân trong gia đình.

Với thủ đoạn này, cơ sở của Trường đã hoạt động trong thời gian dài mà không bị phát hiện.

Một chuyên gia về thực phẩm cho biết, Natri Silicate có tính kiềm mạnh, làm thay đổi cấu trúc protein. Do đó, khi ngâm vào hóa chất này khiến thịt ốc săn lại, giòn hơn, tăng khả năng giữ nước, giúp ốc nặng cân và trông tươi ngon bắt mắt. Môi trường kiềm cũng tẩy sạch nhớt, khử mùi hôi, giúp ốc lâu ôi thiu.

Hiện Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc tiêu thụ số ốc bươu nhiễm hóa chất ra thị trường; đồng thời xem xét, xử lý nghiêm hành vi mua bán, cung cấp hóa chất sai quy định, không đúng đối tượng.