Vụ 3.000 tấn ốc ngâm hóa chất: Sở An toàn thực phẩm TPHCM lên tiếng
(Dân trí) - Lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm xác nhận, chủ cơ sở ngâm 3.000 tấn ốc trong hóa chất ở TPHCM có kinh doanh ốc tại chợ đầu mối Bình Điền.
Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 29/1, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, cơ quan này đang cử lực lượng khẩn trương vào cuộc, sau khi nhận thông tin công an phát hiện cơ sở tại phường Bình Đông (TPHCM) ngâm 3.000 tấn ốc trong hóa chất Natri Silicate.
Qua rà soát, Sở An toàn thực phẩm TPHCM xác định, cơ sở sơ chế thực phẩm tại số 60 Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông có bán ốc tại chợ Bình Điền. Đây là một trong những chợ đầu mối cung cấp nông - thủy sản quy mô lớn của TPHCM và khu vực phía Nam.
"Hiện chúng tôi đang đi kiểm tra theo thẩm quyền, còn vấn đề điều tra vụ việc trên do cơ quan công an tiến hành", nguồn tin tại Sở An toàn thực phẩm TPHCM nói.
Phóng viên Dân trí đã liên hệ qua điện thoại đến Giám đốc Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền để tìm hiểu thêm việc rà soát sạp kinh doanh ốc có liên quan tại đây, nhưng chưa được.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã đột kích cơ sở sơ chế thực phẩm tại số 60 Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông do Huỳnh Văn Trường (SN 1979, ngụ TP Cần Thơ) làm chủ, phát hiện và tạm giữ nhiều tấn ốc bươu đã qua sơ chế, toàn bộ được ngâm trong dung dịch Natri Silicate.
Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm hơn 1,5 tấn hóa chất Natri Silicate được cất giấu để phục vụ việc ngâm ốc.
Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM xác định toàn bộ các mẫu thịt ốc đều chứa Natri Silicate - một loại hóa chất công nghiệp thường dùng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng - không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.
Theo cơ quan công an, để qua mặt lực lượng chức năng, Trường thuê nhà tại các khu vực vắng người qua lại, hạn chế sự chú ý của người dân xung quanh. Đồng thời, nhằm tránh bị phát hiện, đối tượng chỉ sử dụng nhân công là người thân trong gia đình.
Với thủ đoạn này, cơ sở của Trường đã hoạt động trong thời gian dài mà không bị phát hiện.
Một chuyên gia về thực phẩm cho biết, Natri Silicate có tính kiềm mạnh, làm thay đổi cấu trúc protein. Do đó, khi ngâm vào hóa chất này khiến thịt ốc săn lại, giòn hơn, tăng khả năng giữ nước, giúp ốc nặng cân và trông tươi ngon bắt mắt. Môi trường kiềm cũng tẩy sạch nhớt, khử mùi hôi, giúp ốc lâu ôi thiu.
Hiện Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc tiêu thụ số ốc bươu nhiễm hóa chất ra thị trường; đồng thời xem xét, xử lý nghiêm hành vi mua bán, cung cấp hóa chất sai quy định, không đúng đối tượng.
Trước nguy cơ mất an toàn thực phẩm diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, trong hai ngày 29-30/1, Sở An toàn thực phẩm TPHCM phối hợp với Công an TPHCM tổ chức tập huấn về hướng dẫn ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm, cũng như kỹ năng nhận diện và phòng chống lừa đảo trên không gian mạng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Chia sẻ tại diễn đàn “Gian lận thương mại trên không gian mạng - Thách thức và giải pháp”, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm nhận định, số lượng sản phẩm được đăng ký lưu hành hiện nay rất lớn, tạo áp lực đáng kể đối với công tác thẩm định hồ sơ, hậu kiểm và giám sát trên thị trường.
Trong khi đó, nhận thức của một bộ phận người tiêu dùng và người kinh doanh về tiêu chuẩn pháp lý, quy trình chất lượng vẫn còn chưa đồng đều.
Bà Phong Lan nhấn mạnh, hai khâu then chốt cần được kiểm soát chặt chẽ là sản xuất và kinh doanh – phân phối. Trong công tác quản lý nhà nước, lực lượng chức năng đang tăng cường thanh tra, kiểm tra cả theo kế hoạch lẫn đột xuất, tập trung vào các điểm nóng về kinh doanh trực tuyến, kho hàng, cơ sở sản xuất và các kênh quảng cáo có dấu hiệu vi phạm.
Vì đây là lĩnh vực rộng, liên quan đến nhiều chủ thể và chịu tác động mạnh từ sự phát triển nhanh của công nghệ, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm cho rằng, việc phát hiện, xử lý sai phạm đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các nền tảng trung gian.