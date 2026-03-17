Vitamin tổng hợp có phải "thần dược", uống mỗi ngày giúp kéo dài tuổi thọ?

Những năm gần đây, vitamin tổng hợp và các loại thực phẩm chức năng ngày càng phổ biến. Nhiều người coi việc uống vitamin mỗi ngày như một cách tăng cường sức khỏe và phòng bệnh. Nhưng các nghiên cứu khoa học cho thấy, thói quen này không phải lúc nào cũng có hiệu quả tích cực.

Không phải ai cũng cần uống vitamin

Theo Harvard Health Publishing (trang thông tin của Trường Y Harvard, Mỹ), phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh có thể nhận đủ vitamin và khoáng chất thông qua chế độ ăn uống cân bằng.

Không phải ai cũng cần uống vitamin tổng hợp (Ảnh minh họa: Harvard Health Publishing).

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng thực phẩm tự nhiên vẫn là nguồn cung cấp vi chất tốt nhất cho cơ thể. Những thực phẩm như rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, thịt và cá có thể cung cấp hầu hết vitamin cần thiết cho cơ thể.

“Không có gì thay thế được một chế độ ăn đa dạng và đầy đủ dinh dưỡng”, Harvard Health Publishing cho biết.

Vitamin có giúp kéo dài tuổi thọ?

Một nghiên cứu quy mô lớn do Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) thực hiện đã theo dõi hơn 390.000 người trưởng thành trong hơn 20 năm để đánh giá tác động của vitamin tổng hợp đối với sức khỏe.

Kết quả cho thấy, việc sử dụng vitamin tổng hợp (multivitamin) mỗi ngày không làm giảm nguy cơ tử vong do các bệnh phổ biến như tim mạch, ung thư hay đột quỵ.

Tiến sĩ Erikka Loftfield, nhà dịch tễ học tại Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI) cho biết thêm, nhóm nghiên cứu không tìm được bằng chứng cho thấy vitamin tổng hợp giúp kéo dài tuổi thọ ở người trưởng thành khỏe mạnh.

Đối với người lớn khỏe mạnh, việc uống vitamin tổng hợp hàng ngày không liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong (Ảnh minh họa: Viện Y tế Quốc gia Mỹ).

Lạm dụng vitamin có thể gây hại

Các chuyên gia cảnh báo, việc sử dụng vitamin liều cao trong thời gian dài có thể gây tác dụng phụ.

Theo trang y khoa Verywell Health, bổ sung vitamin B6 liều cao có thể gây tổn thương thần kinh, dẫn đến tê hoặc đau ở tay chân. Ngoài ra, biotin (vitamin B7) - một thành phần phổ biến trong các sản phẩm làm đẹp - có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm y khoa.

Một số lợi ích được ghi nhận ở người lớn tuổi

Dù vậy, một số nghiên cứu vẫn cho thấy vitamin có thể mang lại lợi ích nhất định trong những trường hợp cụ thể.

Theo nghiên cứu thuộc dự án COSMOS do Bệnh viện Brigham and Women’s (thuộc Harvard Medical School) thực hiện, việc uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể giúp làm chậm suy giảm trí nhớ liên quan đến tuổi tác khoảng hai năm, ở người từ 60 tuổi trở lên.

Một nghiên cứu khác được báo The Guardian dẫn lại cũng cho biết, việc sử dụng multivitamin trong hai năm có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa sinh học khoảng bốn tháng. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng, những lợi ích này vẫn còn khá hạn chế.

Chế độ ăn cân bằng vẫn quan trọng nhất

Theo Harvard Health Publishing, vitamin và thực phẩm chức năng chỉ nên được sử dụng khi cơ thể có nguy cơ thiếu hụt hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

Các chuyên gia khuyến nghị, mọi người nên ưu tiên chế độ ăn uống đa dạng với nhiều rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu dinh dưỡng, để đảm bảo cơ thể nhận đủ vitamin cần thiết.