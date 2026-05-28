Cụ bà sống thọ 127 tuổi nhờ 3 thói quen giản dị suốt hơn một thế kỷ

Sinh năm 1893 tại huyện Phượng Hoàng, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), cụ Điền Long Ngọc từng được nhiều người biết đến khi lọt danh sách những người sống thọ nhất Trung Quốc vào năm 2008.

Theo Sohu, điều khiến nhiều người bất ngờ là ở tuổi ngoài 100, cụ bà vẫn có thể tự đi lại, leo cầu thang, trồng rau và thường xuyên ra ngoài dạo phố. Đến tháng 9/2020, cụ qua đời, hưởng thọ 127 tuổi.

Theo người thân, cụ Điền không theo đuổi những phương pháp dưỡng sinh cầu kỳ. Những thói quen gắn bó với cụ suốt cả cuộc đời lại vô cùng đơn giản.

Duy trì vận động từ lao động thường ngày

Sinh ra trong một gia đình nghèo, cụ Điền Long Ngọc quen lao động từ khi còn nhỏ. Công việc đồng áng, trồng trọt và sinh hoạt tự thân gần như gắn bó với cụ suốt nhiều thập kỷ.

Ngay cả khi tuổi cao, cụ vẫn không thích ngồi yên trong nhà. Người thân kể rằng cụ thường xuyên ra vườn chăm rau, đi bộ quanh làng hoặc trò chuyện với hàng xóm.

Năm 2006, khi chuyển lên sống tại thành phố cùng con cháu, cụ vẫn duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày quanh khu phố cổ Phượng Hoàng để ngắm cảnh và gặp gỡ mọi người.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc duy trì vận động nhẹ nhàng trong thời gian dài có thể giúp người lớn tuổi cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ xương khớp và giảm nguy cơ suy giảm chức năng vận động.

Theo các chuyên gia lão khoa, người cao tuổi không nhất thiết phải tập luyện quá sức. Những hoạt động đều đặn như đi bộ, làm vườn hoặc vận động trong sinh hoạt hàng ngày cũng mang lại lợi ích đáng kể cho tim mạch và tinh thần.

Ăn uống đơn giản, không ăn quá no

Khác với suy nghĩ phải dùng nhiều thực phẩm bổ dưỡng mới có thể sống khỏe, chế độ ăn của cụ Điền Long Ngọc lại khá thanh đạm.

Người thân cho biết cụ thường chỉ ăn hai bữa mỗi ngày. Bữa sáng vào khoảng 9h và bữa tối trước 17h. Cụ cũng không ăn quá no, mỗi bữa chỉ ăn khoảng 70% sức.

Thực đơn quen thuộc của cụ chủ yếu gồm ngô, khoai lang, rau xanh, đậu nành và các loại ngũ cốc thô. Dù điều kiện sống khá hơn khi về già, cụ vẫn không có thói quen ăn nhiều thịt cá hay sơn hào hải vị.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc ăn uống điều độ, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và tránh ăn quá no có thể giúp giảm áp lực cho hệ tiêu hóa cũng như hạn chế nguy cơ mắc bệnh chuyển hóa.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận chế độ ăn giàu chất xơ từ rau củ và ngũ cốc nguyên hạt có liên quan đến việc giảm nguy cơ tim mạch, tiểu đường type 2 và béo phì.

Tuy nhiên, các bác sĩ lưu ý không nên áp dụng chế độ ăn quá ít hoặc kiêng khem cực đoan với người lớn tuổi vì có thể gây thiếu hụt dinh dưỡng.

Giữ tinh thần vui vẻ sau nhiều biến cố

Ít ai biết rằng phía sau nụ cười hiền hậu của cụ Điền Long Ngọc là cuộc đời trải qua không ít mất mát. Chồng và nhiều người con của cụ qua đời từ sớm.

Những năm cuối đời, cụ sống cùng người con nuôi và được gia đình chăm sóc. Dù từng trải qua nhiều biến cố, cụ hiếm khi than phiền hay bi quan.

Theo người dân địa phương, cụ là người hòa đồng, thích trò chuyện và luôn giữ thái độ vui vẻ với mọi người xung quanh. Mỗi ngày, cụ thường đi dạo, gặp gỡ hàng xóm để cuộc sống thêm nhộn nhịp.

Các nhà khoa học cho rằng tinh thần lạc quan có thể tác động đến sức khỏe tổng thể thông qua việc giảm căng thẳng kéo dài, cải thiện giấc ngủ và hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch.

Một nghiên cứu công bố trên Proceedings of the National Academy of Sciences từng ghi nhận những người có thái độ sống tích cực thường có tuổi thọ cao hơn nhóm thường xuyên căng thẳng hoặc bi quan.