Cách bổ sung vitamin tổng hợp hàng ngày hiệu quả

Theo số liệu từ Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia (Hoa Kỳ), hơn 50% người trưởng thành nước này bổ sung vitamin tổng hợp hàng ngày. Nhu cầu về chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng cao khiến người tiêu dùng tìm kiếm giải pháp hỗ trợ toàn diện. Bên cạnh chế độ ăn uống, vitamin tổng hợp đã trở thành lựa chọn phổ biến, giúp cung cấp dưỡng chất còn thiếu hụt.

Sản phẩm vitamin tổng hợp hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể

Việc sử dụng vitamin tổng hợp không chỉ phổ biến ở Việt Nam mà còn trên toàn cầu. Theo báo cáo từ National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) giai đoạn 2017-2020, khoảng 58,5% người trưởng thành tại Mỹ đã sử dụng ít nhất một loại thực phẩm chức năng trong 30 ngày trước khảo sát. Trong đó, vitamin tổng hợp là sản phẩm được sử dụng nhiều nhất, với 31,5% người trưởng thành dùng hàng ngày.

Bổ sung vitamin tổng hợp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là cung cấp dưỡng chất, bù đắp lượng vitamin và khoáng chất còn thiếu hụt do chế độ ăn uống không cân bằng; tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài; cải thiện sức khỏe tổng thể, hỗ trợ chức năng của các cơ quan, tăng cường năng lượng và cải thiện tinh thần.

Vitamin tổng hợp phù hợp với những người bận rộn, không bổ sung đủ chất.

Vitamin tổng hợp đặc biệt cần thiết cho những đối tượng có chế độ ăn uống không đa dạng, thiếu rau xanh và trái cây, người thường xuyên mệt mỏi, stress, suy giảm sức đề kháng, người đang trong giai đoạn phục hồi sức khỏe sau phẫu thuật, bệnh tật.

Tuy nhiên, việc sử dụng vitamin tổng hợp cần được thực hiện đúng cách để đạt hiệu quả tối ưu và tránh những tác dụng phụ không mong muốn.

Cách bổ sung vitamin hiệu quả, an toàn

Người dùng cần lưu ý sử dụng đúng liều lượng, tránh lạm dụng. Việc lạm dụng vitamin tổng hợp có thể gây ra tác dụng phụ, tuân thủ liều dùng được khuyến cáo trên bao bì sản phẩm hoặc theo chỉ định của bác sĩ, dược sĩ. Đồng thời không sử dụng vitamin tổng hợp để thay thế cho những bữa ăn trong ngày.

Cần duy trì các bữa ăn trong ngày song song với việc bổ sung vitamin tổng hợp.

Một số loại vitamin nên được uống trong bữa ăn để tăng khả năng hấp thu, đặc biệt là các vitamin tan trong chất béo như A, D, E, K. Tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia y tế trước khi sử dụng, đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người đang sử dụng thuốc điều trị bệnh lý nền hoặc có tiền sử dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Thị trường hiện nay có nhiều loại vitamin tổng hợp với mẫu mã và thành phần đa dạng. Để lựa chọn sản phẩm phù hợp, bạn nên lưu ý lựa chọn thương hiệu uy tín, ưu tiên các thương hiệu đã có uy tín trên thị trường, sản phẩm được kiểm định chất lượng và có chứng nhận an toàn từ Bộ Y tế.

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về thương hiệu uy tín, nguồn gốc rõ ràng và thành phần chất lượng, DHC Multivitamins mang đến giải pháp bổ sung dinh dưỡng toàn diện từ Nhật Bản.

Bộ đôi sản phẩm bổ sung vitamin của DHC được người tiêu dùng tin chọn.

Sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất theo công nghệ hiện đại, nhà máy đạt chuẩn Japan-GMP, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và an toàn cho người sử dụng từ DHC Nhật Bản. DHC Multivitamins nổi bật với công thức tối ưu, chứa 13 loại vitamin thiết yếu, được phối trộn theo tỷ lệ khoa học, giúp bổ sung dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe và năng lượng cho cơ thể; nguồn gốc rõ ràng, sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch và được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

DHC Multi Vitamins và DHC Vitamin C Hard Capsule được phân phối bởi Công ty Cổ phần Belie.

Có thể bạn chưa biết?

Hầu hết các loại vitamin tổng hợp đều chứa đa dạng vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, bao gồm: vitamin A, C, D, E, K đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ thị lực, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và xương khớp.

Các vitamin nhóm B tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng, hỗ trợ chức năng hệ thần kinh, tăng cường trí nhớ và giảm căng thẳng mệt mỏi.

Khoáng chất (canxi, magie, kẽm, sắt) giúp duy trì mật độ xương, hỗ trợ chức năng cơ bắp và đảm bảo hoạt động tối ưu của các cơ quan trong cơ thể.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DHC Multi Vitamins có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 111/2021/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 14/1/2021.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DHC Vitamin C Hard Capsule Vitamins có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 1761/2020/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 4/6/2020.

Các thực phẩm trên không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tìm hiểu thêm về DHC Việt Nam tại đây.

