Việt Nam - Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực y tế

Thông tin trên được Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki tại Việt Nam cho biết tại buổi tọa đàm “Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Động lực mới, Tầm cao mới”, diễn ra ngày 15/10, do Báo Đầu tư (VIR) tổ chức nhân dịp kỷ niệm 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2025).

Nhật Bản hiện hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở, thu hẹp chênh lệch tiếp cận dịch vụ giữa các vùng miền và tăng cường năng lực phòng chống bệnh không lây nhiễm và bệnh truyền nhiễm.

Các diễn giả tham gia buổi tọa đàm (Ảnh: VIR).

Theo ông Đặng Quang Tấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế, Nhật Bản là một trong những đối tác hợp tác quan trọng trong ngành y tế Việt Nam. Nhiều dự án đã được triển khai trên ba trụ cột: hạ tầng hiện đại, trang thiết bị tiên tiến và phát triển năng lực.

Như Dự án "Tăng cường Hệ thống phát triển năng lực cho nhân viên y tế thông qua khám, chữa bệnh từ xa"; Dự án "Đẩy mạnh công tác phòng chống viêm gan virus tại Việt Nam"...

“Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đang định hướng phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm tính bền vững và hội nhập quốc tế.

Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và mô hình quản lý tiên tiến để thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong nhiều lĩnh vực như dược phẩm, trang thiết bị y tế, an toàn thực phẩm và y học cổ truyền, quản lý bệnh viện...”, TS Tấn nói.

Ngoài ra, hai quốc gia đang mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực chiến lược, bao gồm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp bán dẫn.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, Nhật Bản hiện là nhà tài trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba, đồng thời là đối tác thương mại và du lịch lớn thứ tư của Việt Nam. Tính đến nay, Nhật Bản có hơn 5.600 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký vượt 78 tỷ USD.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki nhấn mạnh vai trò của mô hình hợp tác công - tư trong đổi mới y tế.

“Thông qua các hoạt động hợp tác của các công ty Nhật Bản trong lĩnh vực y tế, tôi tin rằng chất lượng chăm sóc sức khỏe và năng lực của ngành y tế Việt Nam sẽ tiếp tục được nâng cao”, Đại sứ Ito Naoki cho biết.

Ngài Đại sứ dẫn chứng, Takeda là một trong những ví dụ điển hình cho vai trò của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trong lĩnh vực y tế, khi công ty đã phát triển vaccine phòng sốt xuất huyết và mang đến Việt Nam vaccine sốt xuất huyết đầu tiên được cấp phép lưu hành vào năm 2024.

Ngoài ra, Takeda tập trung vào giải pháp cho các thách thức y tế trong các lĩnh vực bệnh hiếm, ung thư, khoa học thần kinh, liệu pháp huyết tương và vaccine.

Nghị quyết 72-NQ/TW đặt trọng tâm vào y tế dự phòng và củng cố hệ thống y tế, đây là cơ hội chiến lược để các tập đoàn dược phẩm nước ngoài tham gia vào nỗ lực giảm gánh nặng bệnh tật tại Việt Nam.