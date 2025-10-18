Hai loại rau giá rẻ xào với nhau vừa bổ gan, vừa tốt cho thận

Món ăn dân dã nhiều giá trị dinh dưỡng

Món giá đỗ xào hẹ vốn là món ăn dân dã, dễ làm trong bữa cơm Việt. Vị giòn ngọt của giá hòa cùng mùi hẹ thoang thoảng cay nhẹ tạo nên hương vị giản dị mà hấp dẫn. Đặc biệt, theo cả Đông y và y học hiện đại, món ăn này còn mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng đáng kể.

Theo Đông y, lá hẹ có tính ấm, vị cay, có tác dụng ôn trung, bổ khí, làm ấm gan thận, tiêu viêm và hỗ trợ tiêu hóa. Dân gian xem hẹ là “rau của đàn ông” vì khả năng trợ dương, tăng cường sinh lực.

Trong khi đó, giá đỗ được xem là thực phẩm mát, giúp thanh nhiệt, giải độc, thông ruột và giảm mỡ máu. Hai loại rau này khi kết hợp tạo nên món ăn hài hòa, vừa giúp cân bằng âm dương vừa bổ dưỡng.

Giá đỗ xào hẹ là món ăn dân dã mang lại nhiều giá trị sức khỏe (Ảnh: Getty).

Các nghiên cứu khoa học hiện đại cũng đã chứng minh nhiều tác dụng của hai loại thực phẩm này.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients cho thấy, flavonoid trong đỗ xanh, đặc biệt là vitexin và isovitexin, có khả năng bảo vệ tế bào gan, giảm men gan ALT và AST, đồng thời tăng cường hoạt động của các enzyme chống oxy hóa.

Thử nghiệm trên chuột cho thấy chiết xuất đỗ xanh giúp cải thiện tình trạng viêm và giảm tổn thương gan do chế độ ăn nhiều chất béo.

Giá đỗ xanh cũng là nguồn cung cấp dồi dào protein thực vật, chất xơ, kali và folate.

Những chất này có tác dụng ổn định huyết áp, cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm cholesterol xấu.

Một nghiên cứu của Đại học São Paulo (Brazil) ghi nhận, người sử dụng protein chiết xuất từ đỗ xanh trong 6 tuần có chức năng mạch máu cải thiện rõ rệt và giảm các dấu hiệu viêm.

Đối với lá hẹ, các nghiên cứu trên ScienceDirect chỉ ra rằng, loại rau này chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh tự nhiên có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm và hỗ trợ gan trong quá trình thải độc.

Ngoài ra, chiết xuất từ hẹ còn giúp điều hòa đường huyết và có khả năng bảo vệ gan trong các mô hình thử nghiệm động vật. Nhờ đó, hẹ được đánh giá là loại rau vừa giúp làm ấm cơ thể, vừa có tác dụng tăng cường chuyển hóa, cải thiện tuần hoàn máu.

Cách làm món giá đỗ xào hẹ

Chuẩn bị: 500g giá đỗ, 200g lá hẹ non, vài lát gừng thái sợi, muối, dầu ăn và một ít rượu nấu.

Cách làm:

- Lá hẹ rửa sạch, cắt khúc dài khoảng 4-5cm, để ráo.

- Giá đỗ rửa nhẹ tay, để ráo nước.

- Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn và gừng vào phi thơm; cho giá đỗ vào đảo nhanh tay khoảng 1 đến 2 phút. Khi giá vừa chín tới, cho hẹ vào xào thêm khoảng 30 giây, nêm muối vừa miệng rồi tắt bếp. Có thể thêm ít dầu mè để món ăn bóng và thơm hơn.

- Giá đỗ xào hẹ nên xào ở lửa lớn để giữ độ giòn của giá và mùi hẹ đặc trưng. Món ăn này rất hợp dùng kèm cơm trắng hoặc ăn cùng cá kho, đậu phụ rán.

Lưu ý khi dùng

Giá có tính mát, hẹ có tính ấm, vì vậy người bị đau dạ dày, đầy hơi hoặc rối loạn tiêu hóa không nên ăn quá nhiều. Khi chế biến, không nên xào quá lâu để tránh mất vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên.

Chỉ là món ăn dân dã nhưng giá đỗ xào hẹ lại chứa nhiều giá trị dinh dưỡng. Giữa những bữa ăn nhiều thịt cá, một đĩa rau xào thanh đạm không chỉ giúp đổi vị mà còn là cách tự nhiên để bảo vệ gan, hỗ trợ tim mạch và giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mỗi ngày.