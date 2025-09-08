Việt Nam liên tục giảm 3 tiêu chí liên quan đến HIV/AIDS

Sáng 8/9, tại Hà Nội, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát động "Giải Báo chí toàn quốc về HIV/AIDS năm 2025".

Theo TS Hoàng Minh Đức - Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, Việt Nam là một trong những quốc gia có chất lượng điều trị ARV tốt nhất thế giới và thành công trong việc làm giảm lây truyền từ mẹ sang con (không phát hiện = không lây truyền).

Việt Nam cũng được thế giới ghi nhận là một trong 4 quốc gia cùng với Anh, Đức, Thụy Sĩ có chất lượng điều trị HIV/AIDS tốt nhất với tỉ lệ người nhiễm HIV được điều trị có tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế đạt 96%, góp phần giảm lây nhiễm HIV trong cộng đồng.

TS Hoàng Minh Đức - Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế (Ảnh: PV).

Trong hơn 10 năm qua, Việt Nam liên tục giảm 3 chỉ tiêu: Giảm số người mới nhiễm HIV, giảm số chuyển sang AIDS và giảm số tử vong liên quan đến HIV/AIDS.

Bên cạnh đó, 95% số bệnh nhân HIV có bảo hiểm y tế, gần 90% số người điều trị ARV được chi trả từ nguồn này, hơn 95% những người điều trị ARV đã đạt được tải lượng dưới ngưỡng ức chế.

Theo TS Đức, những năm gần đây, báo chí đã góp phần truyền thông mạnh mẽ các chính sách, chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS cũng như thúc đẩy sự nhiệt huyết, lan tỏa yêu thương cho cộng đồng người nhiễm HIV, góp phần thay đổi hình tượng người nhiễm HIV trong cộng đồng và xã hội.

Trong bối cảnh công tác phòng, chống HIV/AIDS đã bước sang một giai đoạn mới, đòi hỏi những cách tiếp cận đột phá hơn, truyền thông cần phải được coi là một giải pháp mang tính chiến lược.

"Các nhà báo chính là những "cán bộ y tế dự phòng" đặc biệt, những người có khả năng định hình, thay đổi nhận thức xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đều hiểu đúng, không còn ai sợ hãi khi đi xét nghiệm", TS Đức nhấn mạnh.

Giải Báo chí toàn quốc về HIV/AIDS năm 2025 dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống trong và ngoài nước. Các tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng trên các cơ quan thông tấn báo chí trong khoảng thời gian từ ngày 10/7/2024 đến hết ngày 20/11/2025.

Mục tiêu của giải thưởng nhằm phản ánh sinh động công cuộc phòng, chống HIV/AIDS trên các lĩnh vực từ tuyên truyền, dự phòng đến chăm sóc, điều trị và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.

Bên cạnh đó, giải thưởng cũng hướng đến việc tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều cống hiến cùng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Thông qua các tác phẩm báo chí, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức xã hội, xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS, đồng thời khuyến khích tinh thần nhân văn và trách nhiệm của cộng đồng.